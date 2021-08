«Fernández en vez de copiar el último gobierno peronista exitoso copia a Alfonsín, entonces va a terminar como Alfonsín»

Este sábado Guillermo Moreno, precandidato a Diputado Nacional, encabezó la presentación de la lista del Partido Republicano Federal que en Olavarría lleva como precandidato a concejal al joven Alán Aguirre. En una conferencia de prensa fue Aguirre quien aseguró que a nivel local están haciendo «la revolución de las bases» y aseguró «que el Concejo Deliberante de Olavarría no es participativo y no responde a la necesidad de los vecinos».

«Queremos exigirle a los gobernantes lo que tienen que hacer, la situación de decadencia es generalizada», dijo Alan Aguirre quien pidió «actitud y sentido común».

En el transcurso de la conferencia de prensa, el precandidato a Diputado Nacional Guillermo Moreno marcó con vehemencia la propuesta que encarna el Partido Republicano Federal y marcó las diferencias con el gobierno nacional.

Guillermo Moreno habló, entre tantos otros temas, del manejo de la pandemia por parte del gobierno nacional y allí realizó un primer análisis «cuando uno tiene que tomar decisiones sobre hechos conocidos uno apela a la experiencia, así es la vida. Cuando uno tiene que tomar decisiones sobre hechos desconocidos, la pandemia es un hecho desconocido, apela a un sentido común que está enmarcado por un sistema de toma de decisiones que los peronistas lo llamamos la doctrina, la doctrina te enmarca como vos tenes que proceder». Según Moreno la doctrina peronista busca «persuadir» y no imponer el «miedo» y de inmediato remarcó: «Alberto Fernández introdujo el miedo en la sociedad».

«La estreches de mira del Presidente abordó la pandemia desde un solo lugar, con un solo sesgo. Pensó que la pelota en lugar de ser multicolor era de un solo color, hay un problema conceptual del Presidente. Con este abordaje que acabo de describir, después de un año y pico, no tenes ni salud ni economía», expresó quien supo ser Secretario de Comercio del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Más allá de la pandemia fue duro en el manejo económico que viene realizado el Gobierno de Alberto Fernández. Moreno habló de desocupación e inflación.

En cuanto a la desocupación explicó que «se mide por desocupados pero técnicamente vos estás midiendo horas no trabajadas. Como el número que te daría por horas no trabajadas es muy grande, la convención es que es hombre desocupado. Un hombre desocupado es el que no trabajo las 40 ó 45 horas semanales. Cuando vos medís la desocupación hoy en la Argentina – por horas hombre no trabajada – estas igual que en el 2001. Los indicadores sociales, socioeconómicos te dan igual que en 2001. Lo que está aconteciendo es lo mismo que en 2001: las empresas no son rentables, cuando no son rentables no tienen capacidad de invertir, sino tienen capacidad de invertir no hay nuevos proyectos y al contrario cuando tenes un problema de destrucción de la economía, como está pasando obviamente las empresas se achican. No es mala voluntad de los empresarios sino el desorden macroeconómico de Alberto Fernández que en vez de copiar el último gobierno peronista exitoso copia a Alfonsín, entonces va a terminar como Alfonsín».

Sobre el peronismo, aclaró varias veces que el de Alberto Fernández no es un gobierno peronista, dijo que «la doctrina está viva y se basa en principios permanentes, por eso no somos posmodernos, somos clásicos» y volvió a trazar una diferencia con el Presidente «por eso Alberto no cree en los planes, porque para creer en los planes tenes que tener un diagnostico y tenes que tener pasado y futuro y los posmodernos son los que dicen que no tiene pasado ni presente. Nosotros somos hombres de convicciones muy sólidas».

Mientras en Olavarría sesionaba el Consejo Directivo de CARBAP, Guillermo Moreno habló de la decisión del Gobierno de cerrar las exportaciones a la carne, uno de los temas que estaba en el centro del debate del sector agropecuario. En este punto rechazó de plano que durante su gestión se hayan «destruido» más de 12 millones de cabezas y pidió que eso no sea usado como herramienta política.

Expresó que en materia de exportaciones «Alberto Fernández no sabe nada y tendría que empezar a estudiar estos temas y sino rodearse de quienes se lo puedan explicar». Moreno calificó al presidente como «un muchacho de títulos, pero de pocas entendederas. Hace treinta años que lo conozco».

El ex Secretario de Comercio Exterior volvió a excluir al presidente del Peronismo y aseguró que éste se ha definido como socialdemócrata y dijo «la herramienta electoral (el PJ) está usurpada por el Presidente, desde la Provincia de Buenos Aires le queremos decir a todos los peronistas que nuestro trabajo no está terminado. Solamente con que haya una formula peronista ya tenemos razón de ser. Las encuestas no nos están dando para nada mal, las encuestas nos están diciendo que en noviembre podemos dar vuelta la página de esta política en la Argentina, de estos dos frentes sin doctrina, Cambiemos y el Frente de Todos para que vuelvan una discusión típica en la Argentina entre radicales y peronistas, por eso celebramos el surgimiento de Manes porque pone en valor a los radicales: los peronistas trabajando y los radicales controlando».

Guillermo Moreno pidió volver a «poner a la política en el lugar donde tiene que estar».

La conferencia completa