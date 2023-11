Fernando Samalea Y Michelle Bliman llegan al Teatro

Viernes 22 de diciembre, 21:00 hs.

El repertorio se compone de canciones originales de Michelle y clásicos de la música popular

internacional.

Los cuatro multi-instrumentistas interpretan géneros como el soul, rock, funk, y pop, con

voces, programaciones, batería, saxo, bandoneón, guitarra, teclados y sintetizadores.

Michelle Bliman

Cantante, guitarrista, saxofonista y compositora. Participa en proyectos como Bandalos

Chinos, Hilda Lizarazu, Benjamín Biolay (Francia) y Tiny Orchestral Moments (USA), entre

otros.

Su proyecto de Talleres de formación musical fue reconocido por el Fondo Nacional de las

Artes de Argentina. Escribe melodías y letras en inglés para otros artistas o publicidades de

marcas como Netflix, Movistar y Loreal. Cuenta con 3 álbumes de su autoría en todas las

plataformas digitales.

Fernando Samalea

Baterista, bandoneonista y escritor argentino. Realizó conciertos de bandoneón en

Argentina, España, Estados Unidos, Bélgica, Uruguay y Brasil. Como baterista ha grabado y

girado con Charly García, Gustavo Cerati, Andrés Calamaro, Illya Kuryaki & The Valderramas,

Joaquín Sabina, Draco Rosa, Benjamin Biolay, Calle 13, Phil Manzanera, Steve Ball, Fabiana

Cantilo e Hilda Lizarazu. Publicó tres libros autobiográficos y uno de fotografías.

Malvina Borges

Guitarrista, compositora y escritora formada en la Escuela de Música de Buenos Aires

(EMBA) y en la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF). Sesionista de distintos

proyectos,

cantantes y compositores. Escribió «Los lugares del agua». Guitarrista de musicales. Tiene un

proyecto de música propia, «Humana», donde compone y toca la guitarra.

Guido Spina

Egresado de la carrera de piano en el Conservatorio Manuel de Falla, participó en una gran

cantidad de proyectos de rock, clásico y pop, como también en festivales y musicales

internacionales como “This is Michael”. Forma parte de la Beatle Jam y la Jam Nacional en la

ciudad de Bs. As y recorre los escenarios acompañando a otros artistas con sus teclados y

programaciones.

Entradas (sin numerar): $ 3500 Plateas- $2500 Pullman. Estudiantes del Conservatorio de

Música – Promo 2 x 1- presentando certificado de alumno regular (solo en puntos de venta

Teatro Municipal y Tecnocentro).

Por la compra on line deberá sumarse el 5% por el cargo por servicio de Articket

Venta en el Teatro con tarjetas de crédito y débito

Venta on line www.articket.com.ar con crédito y débito

Venta en Tecnocentro (Rivadavia 3065) en efectivo

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp