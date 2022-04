Finalizó la exitosa y multitudinaria octava edición del Bataracito

Un excelente último día se vivió este domingo en la edición 2022 del Bataracito con las finales del torneo y un clima de pura fiesta y aliento en los partidos. Esto se vio el reflejado en la gran presencia de público que se acercó a ver los encuentros decisivos de la competencia. Así, con un maxi repleto se cerró la octava edición. Se entregaron más de 30 trofeos y el bataraz se consagró en Sub 18 Femenino con la presencia de Paloma Routaboul en el equipo y como principal figura.

Resultados finales por categorías:

Sub 14 Femenino:

1° Mar Chiquita Voley

2° CAE

3° Cedetalvo ‘A’

Sub 14 Masculino:

Copa de Oro:

1° Once Unidos

2° Pila

Copa de Plata:

1° Vélez Sarsfield

2° RQN



Sub 16 Femenino:

1° Olimpo Bahía Blanca

2° Once Unidos

Sub 18 Femenino:

1° CAE

2° Balcarce Voley

3° Escuela 221

Sub 18 Masculino:

1° Mar Chiquita Voley

2° Bolívar Voley

3° Velez ‘A’

4° Velez ‘B’

