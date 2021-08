Florencio Randazzo en Olavarría: «la política ha perdido el sentido común, ha perdido la racionalidad y la empatía»

Florencio Randazzo, precandidato a Diputado Nacional, llegó a Olavarría este martes y dejó en claro cuál es su postura respecto a la realidad de la Argentina y la Provincia. Habló de «facciones» para definir al Frente de Todos y Juntos por el Cambio y aseguró que ambos han llevado a la Argentina «a un rotundo fracaso».

Randazzo conversó a solas con En Línea Noticias y con Claudia Bilbao del programa Desayuno con Noticias. Al repasar que es lo que encuentra en sus recorridas por la provincia dijo que «confirma lamentablemente la visión que yo tengo con respecto a las decisiones que se vienen tomando en los últimos años que son absolutamente equivocadas y erradas. Dato mata relato y el dato es que los servicios públicos que presta el Estado son de cada vez de peor calidad lo vemos en la salud con los reclamos de los vecinos, en la educación que es una preocupación central, tema inseguridad y en la falta de un plan de desarrollo sustentable que genere crecimiento y que genere trabajo. Creo que las dos facciones que han protagonizado la política en los últimos años nos han llevado a un rotundo fracaso: con diferentes relatos, con diferentes medidas, con lo que digan pero la verdad es que Macri que venía a resolver los problemas que había dejado pendiente Cristina los agudizó, no resolvió la inflación, la duplicó. No resolvió el tema de la pobreza, decía que sería medido por el nivel de pobreza que dejaba y la duplicó y a su vez nos endeudó».

PH : Luis Molina – Florencio Randazzo

Sobre la gestión de Alberto Fernández expresó «este gobierno hace cosas iguales o peores y la Argentina necesita una alternativa».

Luego criticó, con dureza, a Sergio Massa y Eduardo Bucca, éste último fue electo Diputado Nacional integrando la lista que como Senador llevaba a Randazzo y enfrentó a Cristina Fernández. «Yo no soy Massa, yo no soy Bucca, no tengo nada que ver, tengo una vida de coherencia y de respeto a la palabra», dijo y aseguró además que la gente se desencanta cuando se «viola el contrato moral con la palabra».

Aclaró que la cuestión «no es personal» pero decidió nómbralos dado que sino «parece que está cubriendo determinadas actitudes».

Indicó además sobre el Presidente Alberto Fernández que «todos los días dice una cosa y hace otra. El tema de la foto con su pareja es más de lo mismo, lo que viene haciendo desde el primer día que asumió cuando se comprometió a aumentarle el 20% a los jubilados y sancionaron una ley que perjudicó a los jubilados. Esto fue peor a la ley votada por Macri».

En su sucesión de críticas a Fernández dijo «prometió generar empleo y no hay una sola decisión para generar trabajo, el manejo de la pandemia, creíamos que no debía politizarse pero después empezamos a tener la misma indignación que tiene la gente, la distribución de la vacuna se hizo con una visión ideológica, cuando en realidad es sanitaria. Había que comprarle a los ruso, a los chinos y a los americanos. Nos dijeron durante un año que la Pfizer, la Moderna y Jonhson no se podían adquirir porque el contrato que firmábamos era hipotecar el futuro de nuestros nietos, nueve meses después lo resolvieron con un DNU postergando la posibilidad de tener una vacuna para los pibes más chicos, para los que tienen enfermedades previas, más indignación cuando vemos las fotos de un cumpleaños cuando había restricciones absolutamente estrictas matando a la pequeña y mediana empresa, lo chicos que no iban a la escuela, o la gente que tenía que despedir a un ser querido y no podía».

«Desvalorizan la palabra, la palabra tiene un valor sustancial», resumió Randazzo quien en Olavarría estuvo acompañado por la empresa PYME, Carolina Castro quien lo secunda en la lista de Diputados Nacionales. Luego volvió sobre sus decisiones tiempo atrás recordó que no aceptó ser testimonial en 2009, que le dijo que no a Cristina para ser candidato a gobernador en 2015, que en 2017 fue candidato a Senador y volvió a enfrentar a Cristina sabiendo – dijo – que no tenía ningún tipo de posibilidad.

Allí aseguró «si tenemos valor en la palabra podemos ser creíbles en lo que realidad le decimos a la sociedad o nos comprometemos a hacer con la sociedad».

Luego sintetizó «hace tiempo que la política viene divorciada de la realidad».

Agregó: «mi compromiso es defender los intereses de la mayoría de los argentinos, después creo que la política ha perdido el sentido común, ha perdido la racionalidad y la empatía. Nosotros estamos planteando una nueva Ley Laboral, queremos discutir los problemas que tiene la Argentina y saber que haremos cuando cada uno de nosotros lleguemos al Parlamento» al respecto de la nueva Ley Laboral dijo «hoy el 51% está en la informalidad, lo estamos condenando a condiciones inhumanas porque no tienen obra social, vacaciones, no tienen un aporte previsional. Discutamos una Ley nueva, que tenga distintas modalidades de trabajo».

Dijo además que hay que discutir el tema educativo y mencionó: «cómo se enseña y de qué forma se enseña, estamos enseñando para el siglo pasado, en la era de la conectividad y tenemos que garantizar la conectividad» y no dudó en afirmar «hay que declarar un servicio esencial a la educación, sin que esto no implique dejar de reconocer los reclamos justos de un docente, pero con los pibes en el aula. Le estamos cagando la vida a esos pibes, los estamos condenando a la pobreza».

Randazzo se mostró a favor de terminar con los planes. Dijo que los mismos fueron cuestiones coyunturales.

Luego el ex Ministro habló de los logros que se adjudica de su paso por el kirchnerismo. «Cuando no estuve de acuerdo me fui», dijo.

«Antes de faltar a la palabra me voy a mi casa», cerró Randazzo.