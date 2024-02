FMI: Argentina recibió el desembolso para pagarle deudas al organismo

El Fondo Monetario Internacional (FMI) desembolsó los cerca de US$ 4.700 millones comprometidos y con ese dinero el país afrontó el compromiso con el organismo correspondiente a enero por alrededor de US$ 1.945 millones, tal como estaba estipulado en el calendario del acuerdo.

De acuerdo con datos del Banco Central, las tenencias en moneda extranjera cerraron ayer en los US$ 27.635 millones, un incremento de US$ 2.527 millones en relación con los US$ 25.108 millones del martes.

“Calculamos que el desembolso fue de US$ 4.655 millones y que Argentina pagó los vencimientos de capital de enero por US$ 1.945 millones, dejando un saldo a favor de US$ 2.710 millones, similar al crecimiento de las reservas brutas”, señaló en un informe la consultora Facimex, citada por la agencia Télam. “Mañana Argentina tiene que pagarle al FMI US$ 769 millones en concepto de intereses”.

El resto del desembolso debería ser utilizado para el pago de los compromisos de abril, que también equivalen a aproximadamente US$ 1.940 millones.

Programa de Facilidades Extendidas

El directorio del FMI analizó hoy el acuerdo técnico alcanzado con Argentina en el marco de la séptima revisión del Programa de Facilidades Extendidas. El máximo órgano de conducción deliberó sobre el acuerdo luego de que el 10 de este mes se consiguiera “reflotar” a nivel técnico el entendimiento que en su momento fue alcanzado durante la gestión de Alberto Fernández.

El tratamiento ocurrió un día después de que el FMI corrigiera las proyecciones de crecimiento para Argentina: mientras que en octubre proyectaba un crecimiento de 2,8% para la economía local en 2024, ahora estima que caerá en igual porcentaje, un -2,8%. (DIB) GML