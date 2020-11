Funcionario de Kicillof pide la renuncia de Conte Grand, Procurador General de la Provincia

Federico Thea es el secretario General y Legal de Axel Kicillof y en las últimas horas pidió la renuncia del Procurador General de la Provincia, Julio Conte Grand.

En una entrevista publicada por El Destape, el Secretario General de la Gobernación aseguró: “la política criminal la tiene que fijar el Gobierno y se ejecuta a través de la Procuración General y el procurador general hoy responde al partido opositor”.

Luego menciona: “el diseño institucional de la provincia de Buenos Aires establece un procurados vitalicio, entonces daría la impresión teórica que tendría que ser alguien independiente y con acuerdo de los partidos. Eso no pasó. Vidal eligió a alguien de su partido, no buscó a alguien de carrera judicial, impoluto y con consensos, puso a secretario legal y técnico, y él dijo que iba a estar ahí hasta que esté María Eugenia y después se iba a ir. Bueno, no se fue y no cumplió con su palabra”.

El funcionario del Gobierno de Kicillof sostuvo: “es incompatible tener una persona así, más allá de las acusaciones que tiene y que son muchas y preocupa eso. Está en contra de lo que ellos mismo dijeron, del respeto a las instituciones y al republicanismo. Me parece que tendría que haber puesto a disposición su renuncia. El Gobernador que tiene todo el derecho del mundo a proponer y realizar un nuevo nombramiento. Atrincherarse en el cargo, no es respetuoso del republicanismo que pregonan.“