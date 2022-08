Galli: «el Municipio financieramente está muy bien y lo hemos demostrado en este último tiempo»

El Intendente habló con el Canal Local en una entrevista con Andrés Pellegrini.

El intendente municipal, Ezequiel Galli habló con el periodista Andrés Pellegrini en el marco del festejo del Día de la Niñez aunque tocó otros temas vinculados a la coyuntura local. Mencionó el conflicto en el Hospital con el Sindicato de Trabajadores Municipal.

Dijo al respecto, «hemos licitado la ropa y no hemos tenido ofertas porque el cierre de las importaciones, la falta de dólares está haciendo que los fabricantes de ropa no consigan los insumos necesarios para fabricar ropa. La situación a nivel nacional es muy compleja, muy compleja«.

Detalló que, «no se consigue nada. No se consiguen insumos, no se consiguen repuestos. Hay 450 tipos de dólares distintos. El proveedor no sabe si venderte sino venderte, otros venden con remito abierto sin precio porque no saben si van a poder reponer. Y bueno, con la ropa está pasando eso. Quedó abierta la licitación, quedó desierta la licitación de camionetas porque no saben si van a poder entregar camionetas».

En la misma entrevista mencionó y reiteró que lo que pasa en el Hospital, «tiene que ver con eso, tiene que ver con la situación complejísima que tiene la Argentina hoy, que no se soluciona con un superministro ni con un cambio de nombre».

Habló del tema financiero del Municipio y aclarando que lo de la ropa no es un problema de esa índole, «el Municipio financieramente está muy bien y lo hemos demostrado en este último tiempo. Estamos haciendo obras con fondos propios, acortamos el plazo de pago de 45 a 30 días para los proveedores por una cuestión lógica. La inflación galopante que estamos viviendo nos complica mucho».

