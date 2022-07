Galli en el barrio Facundo Quiroga: “Es un cambio en la calidad de vida”

Ph: En Línea Noticias.

El intendente Ezequiel Galli fue el único orador a la hora de inaugurar la obra de la red cloacal en el barrio Facundo Quiroga I.

Allí destacó: “hoy es una mañana fresca, una mañana hermosa y una mañana de lindas noticias. Una mañana de mucha alegría, porque esta inauguración, este servicio que ya está liberado para estas 227 viviendas, esta obra de 4.000 metros lineales de cloacas, realmente es una obra muy, muy esperada por el barrio y una obra en la que pudimos caminar, recorrer, planificar y ponernos a trabajar, es un pedido histórico del barrio”.

En ese sentido, Galli agregó que “siempre veníamos a caminar, a recorrer, a tocar timbres, a golpear la puerta, a hablar con los vecinos y nos decían el Quiroga 2, el Luz y Fuerza, tienen cloacas y nosotros quedamos sin cloacas, algo que en su momento no se hizo. Teníamos una deuda con este barrio y pudimos ponernos a trabajar. Esta inauguración son hechos concretos, estas palabras, estas simples palabras que yo estoy diciendo ahora, son palabras que tienen que ver con hechos, porque es muy fácil hablar y decir. Y las palabras, como siempre digo, se las lleva el viento, pero a estos 4.000 metros de líneas de cloacas no se las lleva el viento, son 4000 metros de cloacas que no solamente significan para los vecinos dejar de llamar una atmosférico, con el costo que tiene hoy en día, sino que significa también salud para estas 227 familias, porque las cloacas son salud”.

“Estamos tan acostumbrados en la política a que se diga que hacer cloacas es enterrar el dinero. Algo que no se ve, porque nadie lo ve, las veredas ya están arregladas, el caño va por abajo, no es algo que uno construye y que se ve, que los vecinos pasan todos los días y dicen ahí está la obra, pero cada vez que prenden el lavarropas, cada vez que van al baño, cada vez que laven los platos, saben que va a ir todo a la planta de desechos locales, y eso realmente es una gran cosa, porque es un cambio en la calidad de vida”, añadió el intendente municipal.

A la par, agregó que esta obra “brinda salud, brinda calidad de vida, entonces para nosotros esta obra, que se hizo con fondos municipales y que se planificó y que se escuchó a los vecinos, es una gran inauguración. Vamos a seguir trabajando en los próximos años en seguir con la cobertura de la red local, es un compromiso que asumí el 10 de diciembre del 2015 y es mi compromiso seguir trabajando de esta manera, seguir ampliando la red local de Olavarría, seguir cubriendo barrios con este servicio tan importante, y seguir trabajando como estamos trabajando con el gobierno nacional, en este momento, en un ida y vuelta para poder llevar adelante la obra del colector norte para otro sector de la ciudad, que también merece la red local”.

Por último, señaló que “en este sector de la ciudad estamos haciendo un montón de obras. Estamos haciendo el Instituto de Educación Física a poquitas cuadras de acá, ya llevamos adelante la pista de atletismo, estamos haciendo una obra en la Escuela Técnica, estamos terminando una obra en el CEF 44. Ya iniciamos el segundo centro comercial del barrio Ceco. Estamos trabajando, para eso me eligieron los vecinos, para trabajar, no para hablar, y este momento del país necesita de hechos concretos. Estamos viviendo un momento muy difícil, muy complejo de la Argentina. Tenemos que parar la pelota, levantar la cabeza mirar, para adelante y pensar en cada uno de los más de 40 millones de argentinos que merecen y necesitan hechos concretos. A los vecinos del Facundo Quiroga gracias por esperar, gracias por la paciencia, en el 2014 vine por primera vez al barrio y me pidieron esta obra, y la obra llegó. Al resto de los barrios les pido eso, les pido paciencia, de a poco vamos a ir avanzando con la infraestructura que necesita una Olavarría que no para de crecer”, finalizó.

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp