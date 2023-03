Galli inauguró el periodo de sesiones del HCD

El discurso completo

Es un verdadero honor iniciar una vez más la apertura de sesiones ordinarias de este Honorable cuerpo.

En toda nuestra República, tanto a nivel Nacional; como provincial y municipal, la apertura de sesiones ordinarias es el inicio formal de la actividad legislativa. También el momento de examinar la gestión del período anterior y proyectar el que se inicia….

Una vez más, y por octavo año consecutivo, haré referencia a las acciones que se realizaron en nuestro distrito en el último año.

Intentaré lograr un equilibrio entre las menciones necesarias y nuestro valioso tiempo, pero vale enfatizar que deseo ser respetuoso del trabajo de cada funcionario, porque cada hecho o política pública mencionada, valoriza y respeta a las personas y a los equipos que lo hicieron.

Y sobre esta palabra deseo hacer hincapié: EQUIPOS. En los próximos minutos me referiré a todos y cada uno de los empleados de este Municipio. Su tarea, esfuerzo y transpiración está manifestada en cada una de mis palabras.

No creo ni confío en las figuras mesiánicas, tampoco en aquellos que se presentan como únicos propietarios de soluciones mágicas o fantásticas….

… Creo y confío en los equipos de trabajo, en los planes a largo plazo, en el diálogo, en la planificación, y en la ejecución progresiva y detallada para que cada idea se transforme en un plan y cada plan en un hecho….

Creo y confío en las buenas intenciones…

…porque así me educaron…

Y porque no conozco otra manera…

Creo en esos hechos que se pueden ver, comprobar y tocar en los últimos 7 años de gestión, no sólo en el último. Hechos que son sólidos, no como las palabras, a veces efímeras o triviales pronunciadas con viveza, en un presente que requiere de valentía y acción, sin caer en pirotecnia discursiva.

Estimados vecinos, en los próximos minutos, cada una de las áreas de gobiernos tendrá su voz, con dos rasgos comunes; gestión y transparencia….

Durante nuestro gobierno hemos demostrado con hechos que la educación es una de nuestras prioridades. Por eso, en 2022 continuamos dando respuestas a las problemáticas edilicias en el Partido de Olavarría.

Los recursos deben ir destinados al área que corresponde. Por eso, el fondo educativo fue invertido en escuelas y establecimientos públicos para contribuir a la formación de los chicos que tendrán la responsabilidad de construir una Argentina mejor. Con las escuelas cerradas y en condiciones precarias no tendremos un futuro alentador.

En 2022, con una inversión superior a los 140 millones de pesos, finalizamos obras emblemáticas en distintos establecimientos educativos.

Este año, invertiremos más de 500 millones de pesos en reformas y construcción de nuevos edificios.

Hace unas horas iniciamos el ciclo lectivo en la Escuela Secundaria 20, donde se llevó a cabo una inversión de casi 50 millones de pesos que beneficiará a cientos de alumnos olavarrienses.

Como he mencionado, ya solucionamos lo urgente y estamos dando un salto de calidad en una política pública que nos diferencia en la región y en la provincia de Buenos Aires.

La comunidad educativa, es consciente de nuestro compromiso con la educación y sabe que nuestro método de llevar adelante las inversiones nace del diálogo con las autoridades de las escuelas. Se planifica en conjunto, se ejecuta y se finaliza.

Ejemplos de esta modalidad de trabajo sobran: Jardín 919, Escuela 49, Instituto de Educación Física, Jardín 930, Secundaria 14, Jardín Fray Mamerto Esquiú entre otras.

En 2023 finalizaremos la construcción del nuevo edificio del Jardín 929 y del Instituto de Educación Física y así evitar mudanzas cada 2 años y la consecuente falta de pago del alquiler del gobierno provincial dejará de ser un problema que afecte la calidad de la educación. No es una decisión que favorece sólo a los alumnos, es una decisión que favorece a todos, docentes, alumnos y personal. Cientos de beneficiados por poner foco en lo que realmente importa, la educación.

Además, realizaremos importantes obras de infraestructura en las escuelas 58, 12 de Loma Negra, Media 7 y en los CEF 44 y 124.

En el futuro, construiremos nuevos edificios para la Secundaria 22 y el Jardín 922. Una vez concretada esta obra, en Olavarría no habrá más instituciones de educación inicial sin edificio propio.

Otro aspecto en el que nuestra gestión ha logrado realizar un trabajo serio, responsable y del que somos consulta permanente es el mantenimiento de los caminos rurales del Partido de Olavarría.

Del diálogo surgen escenarios y soluciones simples y aplicables. Como resultados de este método de gestión, el diálogo con el sector agropecuario, ejecutamos casi 90 kilómetros de entoscado nuevo con una inversión que supera los 200 millones de pesos.

El campo NO PUEDE NI DEBE ser enemigo del Estado, es vital que acompañemos su crecimiento. Su desarrollo ES el desarrollo de la Argentina.

Este año continuaremos con la misma metodología: diálogo, planificación y trabajo constante con la Mesa Agropecuaria. Es decir, volveremos a destinar la totalidad de la tasa vial para beneficio de este sector.

El crecimiento del Partido de Olavarría es sostenido y debemos estar a la altura de las circunstancias. Por eso, trabajamos para el mantenimiento de nuestras calles y arterias principales.

El año pasado se realizaron 2900 metros de bicisendas, se repavimentaron 47 cuadras y se pavimentaron 25, totalizando una inversión de 437 millones de pesos.

Hoy, se encuentra en ejecución la segunda etapa de la repavimentación de la Avenida Avellaneda que tendrá una inversión de 113 millones de pesos y, además, ya se licitó la tercera y última etapa de una obra que significará un antes y un después en la vida de miles de olavarrienses.

Lo mismo sucede con el acceso al Cerro Fortabat, donde llevamos a cabo la repavimentación de un lugar emblemático para todos los visitantes del lugar, así como quienes acuden a la Escuela de Policía Juan Vucetich.

También, producto del diálogo y de escuchar las necesidades de los vecinos, este año tomamos la decisión de llevar adelante la obra de construcción del cordón cuneta para todo el barrio Carlos Pellegrini, que demandará una inversión de aproximadamente 180 millones de pesos.

Además, en 2023 realizaremos una importante obra de repavimentación en Colonia San Miguel y ejecutaremos la segunda etapa de la repavimentación de la avenida Eva Perón.

Sabemos que restan muchas obras para colmar las expectativas de todos los vecinos, pero debemos respetar un orden de prioridades para poder satisfacer la demanda, el cual está establecido por la planificación.

Hemos demostrado en estos años que no prometemos lo que no se puede cumplir. Somos responsables de nuestras palabras y nunca me van a oír prometer cosas imposibles.

Un claro ejemplo es lo que sucedió en los barrios AOMA y La Araña. Luego de muchos años de trabajo, reuniones e intercambio de opiniones con los vecinos pudimos inaugurar el pavimento y, además, nos comprometimos a llevar el gas al barrio La Araña.

También, en este sentido, vamos a extender la red de gas en la Chacra 398, lugar donde, producto del trabajo articulado con el gobierno nacional, más olavarrienses podrán construir su vivienda.

Olavarría no está exenta del déficit habitacional que sufre nuestro país. Desde que asumí en 2015 trabajamos para colaborar con Provincia y Nación ante esta problemática.

En primer lugar, nos abocamos a finalizar las viviendas que, a través de los años, habían sido abandonadas por gobiernos anteriores, eran lugares en los que lo único que crecía era el pasto.

Entregamos viviendas en los barrios Educadores, Pickelado, Bancario y UOCRA y creamos un Plan Municipal de Viviendas.

Hace unos días tuvimos el enorme orgullo de entregar las primeras 20 viviendas del Plan TUVI, destinado a familias olavarrienses que dejaron de pagar un alquiler y hoy, con la ayuda del estado municipal, tienen su hogar.

Durante el proceso, hemos cometido errores, los asumimos, y de manera ágil, sin burocracias, con el foco en la solución, trabajamos para dar respuestas efectivas. Este año seguiremos con la entrega de viviendas y no nos vamos a detener; porque el bienestar de los olavarrienses SIEMPRE es nuestra prioridad.

Por eso, este año vamos a invertir más de 160 millones de pesos para la construcción de diez nuevas viviendas del plan TUVI, para que más familias olavarrienses puedan cumplir el sueño de la vivienda propia.

Cuando pensamos en un barrio también pensamos en su seguridad, y la iluminación en la vía pública es un elemento determinante. A tal fin, instalaremos más de 1300 luminarias LED que nos demandarán una inversión superior a los 115 millones de pesos.

La instalación de luces LED no sólo contribuye a una mejor seguridad, mejor visibilidad, sino que, además, favorece el cuidado del ambiente con un consumo responsable de la energía.

Los olavarrienses tenemos una triste historia en materia de inundaciones que ha quedado atrás con decisiones políticas que celebramos y decidimos continuar.

En este sentido, en 2022 realizamos obras pluviales en Barrio CECO, Barrio Independencia, y Barrio Los Robles y vamos a continuar por la misma senda en distintos puntos del Partido.

Las localidades del Partido también son beneficiarias de nuestra planificación en materia de obra pública. Ya mencionamos la pavimentación en Colonia San Miguel y la refacción de la Escuela 12 de Loma Negra.

En Sierras Bayas se realizaron 800 metros de sendas peatonales en el Parque Los Fresnos y se llevó a cabo la iluminación del Paseo de la Bandera y del Cementerio.

Además, vamos a seguir con el mantenimiento de los espacios verdes y mejora de los canales de la localidad para mejorar la transitabilidad.

En Colonia San Miguel se construirá, con una inversión de 20 millones de pesos, un piletón en el balneario que permitirá que miles de olavarrienses y turistas vuelvan a disfrutar de un lugar emblemático de la localidad.

En el año que inicia, en Colonia Hinojo ejecutaremos una obra muy demandada por los vecinos: con más de 100 millones de pesos se realizará la construcción de red de agua potable que permitirá avanzar con un histórico loteo.

La obra pública también es salud. Por esta razón, una importante porción de nuestro presupuesto está destinado a obras de cloacas como la que se finalizó en el barrio Facundo Quiroga 1 y la que continuará este año en el Hipólito Yrigoyen.

Además, tras años de gestiones ante el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, logramos firmar el convenio para que se construya el tan ansiado colector norte, que permitirá ampliar el servicio de cloacas en ese sector de la ciudad.

De la mano de ese convenio, también se finalizará la red cloacal en los barrios Belgrano y Villa Floresta y se llevará a cabo la ampliación de red de agua en el barrio Belén.

En este sentido, durante el 2022 hemos ampliado la cobertura de agua potable en distintos puntos del Partido con una inversión superior a los 20 millones de pesos.

En el Hospital Municipal Héctor Cura realizamos una histórica obra de ampliación del sector de internación y de gastroenterología que nos permite seguir creciendo en prestaciones, para que los vecinos tengan una mejor atención.

La salud pública nos distingue en la región. Continuamos un camino que inició Don Helios Eseverri con el Dr. Héctor Cura, que nuestro Hospital sea el centro de salud por excelencia del centro de la provincia de Buenos Aires.

Por la infraestructura y por la calidad de nuestros profesionales liderados por el doctor Germán Caputo, vecinos de ciudades aledañas también eligen atenderse en nuestro Hospital.

Por ello, este año vamos a continuar con la ampliación del sector de internación. La obra contempla la realización de este nuevo nivel de más de 500 m2 cubiertos, lo que permite ampliar en 20 camas el servicio, distribuidas en habitaciones de tres, dos y un paciente. En el segundo piso se encontrará el sector internación clínica, conexión quirúrgica y 9 habitaciones generales.

En materia de salud, luego de que Olavarría experimentara la “tercera ola de COVID”, en los primeros meses del 2022, la prioridad del equipo de salud se centró en recuperar los niveles de atención pre pandemia, pudiendo alcanzar el numero de 40 mil turnos programados mensuales, un 26% más que igual periodo de 2019.

El desafío en 2023 es continuar incrementando el acceso a la atención a patologías prevalentes, fortaleciendo las especialidades con mayor demanda, priorizando la atención de personas vulnerables.

Otro de los objetivos para este año es continuar el camino de modernización y ampliación del sistema de salud. A la ya mencionada segunda etapa de internación de adultos, se iniciará la tan esperada reforma y ampliación del servicio de salud mental municipal. La construcción de nuevo sector para el área de psiquiatría y psicología demandará una inversión de 70 millones de pesos, y permitirá mejorar la de calidad para los vecinos en un área con muchísimo crecimiento en la última década, intensificándose la demanda producto de la pandemia.

La atención primaria de la salud también continuará siendo una prioridad durante el 2023. Ejemplo de ello es la puesta en marcha de la ampliación y remodelación del CAPS 7, uno de los centros de atención históricos y con mayor demanda de nuestra ciudad.

Esta obra forma parte del plan de descentralización de los servicios de salud para ofrecer una atención de calidad a los vecinos, no sólo desde lo profesional sino también en infraestructura y equipamiento.

Desde la Secretaría de Salud se dará continuidad al programa de actualización y renovación tecnológica; al equipamiento de emergencia, cuidados críticos, gastroenterología y a las ambulancias adquiridas durante el 2022, se sumarán la adquisición de dos nuevas ambulancias de alta complejidad.

Este año, vamos a proceder a la actualización del resonador del Hospital Dr. Héctor Cura, con nueva tecnología aplicada a detección de neoplasias mamarias y patologías cardiológicas. Una inversión importante pensando el seguir complejizando nuestro sistema de Salud.

Asimismo, continuaremos con los programas de salud sexual reproductiva y el programa de ablación y procuración de órganos.

Gran parte de la calidad de atención se asocia a formación y capacitación permanente de personal relacionado a la salud. La articulación con la Facultad de Medicina y enfermería continúa siendo vital para desarrollo profesional.

En este sentido, en 2022 se realizó la tercera edición del Congreso del Hospital Dr. Héctor Cura, con alrededor de 1200 participantes de toda la región, y los referentes más importantes a nivel nacional de las temáticas expuestas.

Con respecto al área de Bromatología, el año pasado tuvimos la enorme alegría de poder inaugurar el primer Centro Municipal de Atención Veterinaria, un espacio muy demandado por la comunidad.

En este centro se realizaron más de 8500 castraciones animales durante el último año y más de 500 consultas veterinarias mensuales. Esto se suma al trabajo incansable que el área realiza año tras año con el quirófano veterinario móvil, con los casi 40 puestos vacunación antirrábica, control de mordeduras, monitoreo de vectores de dengue, controles sanitarios de trasportes de alimentos y capacitación de personal en manipulación de alimentos.

El cuidado del medio ambiente es clave en materia de salud y de recursos naturales para el futuro de nuestro planeta.

Afortunadamente, las nuevas generaciones, (y ya muchos) tienen al cuidado del medio ambiente como una de sus prioridades. Y nosotros acompañamos y trabajamos en estas iniciativas que nos permitirán vivir en un mundo mejor.

Durante el 2022 la Dirección de Desarrollo Sustentable estuvo enfocada en el desarrollo del programa GIRO, el mantenimiento y crecimiento de las actividades del Vivero Forestal Municipal, el dictado de charlas y talleres en instituciones educativas y comunidad en general en el marco del programa de Educación ambiental.

Con respecto al Programa GIRO, se están llevando a cabo obras en la Planta de Clasificación de Residuos del Relleno Sanitario para contar con la infraestructura necesaria para instalar la maquinaria industrial que procesará la totalidad de los residuos reciclables que se generen en nuestra ciudad.

Adjudicamos también la construcción del SUM y vestuarios como obras complementarias para los operarios de la planta de clasificación y la de compostaje.

En enero de este año ya recibimos en la Planta de Clasificación parte de la maquinaria industrial adquirida en 2022 y estamos iniciando lo que será la futura Planta de Compostaje.

Este 2023 será un gran desafío desde todo punto de vista: se incorporarán barrios al programa, se pondrán en marcha la planta de clasificación y la de compostaje y pondremos en desarrollo la estrategia de cambio de comportamiento que estamos trabajando.

–

Con respecto al vivero forestal municipal, durante este 2022 fueron entregados más de 13.000 árboles forestales a empresas mineras y productores agropecuarios para cortinas rompe vientos y monte de abrigo.

En materia del cuidado del medio ambiente, el turismo natural es clave porque nos permite desarrollar una actividad económica natural,disfrutando los recursos naturales que ofrece nuestro Partido.

El Bus Turístico Olavarriense y Cicloturismo, dos iniciativas que fomentaron las actividades recreativas, la sostenibilidad, el deporte, el reconocimiento a distintos emprendedores locales y la valorización patrimonial e histórica de las distintas localidades que conforman el Partido.

Trabajamos articuladamente con los sectores involucrados. Estamos llevando a cabo una transformación en la zona serrana para que prestadores turísticos tengan las mejores condiciones para invertir en Olavarría.

El aporte del Estado Municipal con infraestructura y la inversión del privado es el camino que debemos continuar para la generación de puestos de trabajo en el sector.

Estamos llevando a cabo el plan de intervención del corredor turístico en el Paseo del Mástil “Carlos Omar Medici”, el Monte de los Fresnos, el mirador Santa Lucía, el Cerro del Diablo, el Cerro Matilde Catriel y la revaloración patrimonial del casco histórico, además de la réplica de la casa de Matilde Catriel en la localidad de Sierras Bayas.

–

La economía social también es relevante en nuestra gestión para la generación de puestos de trabajo y hemos trabajado de manera incesante en esta materia.

Desde el año 2016 contamos con apoyo a los emprendedores con la entrega de créditos CONAMI, la asistencia técnica y la capacitación articulando con la Dirección de Empleo y diferentes organismos como la Facultad de Ingeniería, el ITECO y los Centros de Formación Profesional.

La minería es uno de los rubros, junto al agro, más pujantes del Partido de Olavarría, por eso, nuestra Dirección de Minería estuvo y estará presente acompañando el crecimiento del sector.

Este año se llevará a cabo en el Centro de Convenciones el Encuentro Minero 2023, que contará con la participación de la Cámara de la Piedra, seminarios y exposiciones y ronda de negocios para el sector industrial y minero del partido de Olavarría.

–

La economía del conocimiento es el futuro, por eso, comenzamos a trabajar en el programa “Olavarría del conocimiento”, que nos permite unir distintos proyectos que se estaban desarrollando en el municipio bajo un mismo eje y sumar nuevos, en conjunto con la ONG RIL.

La transparencia es un eje que atravesó durante todos estos años a la gestión y, trabajar permanentemente en este sentido, nos permitió obtener el primer puesto en el Índice de Datos Abiertos de Ciudades Argentinas.

Se nos infla el pecho de orgullo con estos logros en materia de transparencia, pero estamos convencidos de que es nuestra obligación que los ciudadanos olavarrienses sepan en qué se invierte el dinero que ellos aportan.

Para este 2023 está planificada la implementación del sector de Estadística y Planificación Estratégica de Olavarría que tendrá el objetivo de aportar inteligencia y análisis en la creación de políticas públicas.

Generaremos indicadores económicos y sociales en primera instancia, a través de relevamientos a comercios, industrias y con la Encuesta de Hogares y Empleo que realizaremos en conjunto con la Dirección de Estadística de la Provincia. De estas encuestas y relevamientos obtendremos datos de empleo, economía por sector, vivienda, ocupación, agro, etc.

–

Para la gestión de desarrollo local de Olavarría, expandir y consolidar la estructura productiva a través del establecimiento ordenado de áreas industriales, se ha convertido en una política prioritaria y sostenible en el transcurso de los años, es por eso que seguimos invirtiendo en los agrupamientos industriales de la ciudad.

Durante el año 2022 ejecutamos obras por un monto de cien millones de pesos que se destinaron a la tercera etapa de electrificación en el Sector Industrial Los Fresnos, demolición de las unidades modulares industriales, pavimentación de la avenida Sarmiento en el acceso al Sector 5 del Parque Industrial, refuerzo y recambio de luminarias en ZALO y Granos, y en el acceso y tendido de baja tensión con luminarias a los últimos lotes vendidos en Parque de Granos.

Como resultado del desarrollo productivo de los agrupamientos industriales, a la fecha, hay más de 120 empresas radicadas en los Parques Industriales de Olavarría, en la Zona de Actividades Logísticas y en el Parque de Granos.

Es nuestra premisa acompañar, asistir y gestionar junto a las empresas, para contribuir en su desarrollo y crecimiento, que es, sin duda, el crecimiento de todos los olavarrienses.

En este año que recién comienza, seguiremos por el mismo camino de la producción y el trabajo: se realizarán obras de gas, agua, infraestructura en los agrupamientos industriales, para generar les mejores condiciones de inversión.

La Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida realiza diariamente una importante tarea de contención para los sectores más vulnerables, golpeados por la realidad de un país que duele todos los días un poco más.

En 2022 el Servicio Local realizó un total de 22.000 intervenciones respecto de 2000 niños y adolescentes en situación de vulneración de Derechos. Las mismas implican escuchas, definición de estrategias, abordajes con el grupo familiar y trabajo en red con otras instituciones.

La Subsecretaría de Derechos, Igualdad y Oportunidades creó dos nuevos programas que resultan de complemento, no solo para el área de niñeces, sino también para otros espacios que la conforman: Programa de Gestión de Mesas Territoriales y Programa de Prevención en consumos problemáticos.

En esta línea de trabajo, se continuará durante el 2023, desde una perspectiva comunitaria, profundizando el trabajo en territorio y en red con actores sociales e institucionales estratégicos que permita un abordaje integral en corresponsabilidad.

Desde la gestión Municipal se considera fundamental la existencia de espacios que puedan brindar cuidados especializados a los niños y adolescentes que deben transitar por medidas de protección que implican la separación transitoria de su grupo familiar. Es por tal que en los tres hogares municipales se trabaja dando respuesta a la complejidad de las situaciones, ofreciendo un espacio de cuidado de calidad.

En los Centros de Día Espacio Adolescente y Mujeres Adolescentes se trabaja en pos de reforzar y brindar espacios de capacitación y salida laboral para jóvenes con el fin de fortalecer su autonomía y acompañarlos en el armado de un proyecto de vida.

Durante el 2022, desde la Dirección de Políticas de Género se acompañaron 355 situaciones de violencia por motivos de género, ingresando mayoritariamente como situaciones espontáneas y a través de Guardia que funciona las 24 horas.

En esta línea, creamos el programa “Nosotras”, que promueve el empleo genuino a mujeres en situación de violencia. Es una iniciativa conjunta entre la Dirección de Políticas de Género y la Secretaría de Obras Públicas.

Con el programa de Promoción de Derechos para personas con Discapacidad y Personas Mayores logramos gestionar más de 1600 Certificados Únicos de Discapacidad con todas las instancias de acompañamiento a cada persona que ello supone.

A través del diálogo y el trabajo en equipo, logramos que Talleres Protegidos tenga su sede propia y estamos próximos a efectivizar la tan ansiada donación del inmueble.

También creamos el programa “Acompañarte”, destinado a adultos mayores para fortalecer la estimulación y la socialización de esta franja etaria.

Además, y de manera articulada con distintas áreas del Municipio, trabajamos con los adultos mayores del Partido de Olavarría.

–

En materia de Desarrollo Social pudimos implementar el Programa Alimentario Municipal que anunciamos en la apertura de sesiones pasada y que brinda una mayor transparencia a nuestra gestión.

El PAM reemplazó a la tradicional entrega de bolsones de mercadería, incluyendo en dicho programa a un total de 3519 familias para que cada una pueda acceder a la compra de los alimentos según su necesidad y así tener la potestad de elegir qué comprar.

–

La Subsecretaría de Desarrollo Social cuenta con el Programa de Mejoramiento Habitacional que tiene por finalidad mejorar las condiciones habitacionales, contribuir a la inclusión urbana y social e integración de los hogares de los olavarrienses, de los segmentos más vulnerables de la población. Este año invertiremos más de 50 millones de pesos en este programa municipal.

Se continuó de manera responsable con los subsidios de Ayuda Económica en Salud, alquiler de vivienda o sostén económico ante desempleo, realizando el abordaje y acompañamiento necesarios.

En cuanto al trabajo en los Servicios Municipales Territoriales y NIDOS, durante el año 2022 se continuó trabajando en articulación con diferentes organizaciones y direcciones a nivel Municipal y Provincial, con el objetivo de llegar a todas las personas que en aquellos sectores de nuestro partido conviven, promoviendo y fortaleciendo la adquisición de herramientas teórico-prácticas a través de diferentes talleres y cursos, tales como peluquería, montaje de instalaciones sanitarias, limpieza institucional, entre otros.

Se ejecutó el “Proyecto social camas” que se articuló con la Unidad Penitenciaria N° 2, que consistió en la construcción de 20 camas con un doble propósito, por un lado, ayudar a las familias en situación de vulnerabilidad y por otro, contribuir con el proceso de resocialización y reincorporación de personas privadas de la libertad en su reinserción en la sociedad.

Nuestra presencia en los sectores más vulnerables del Partido es constante y los vecinos lo reconocen, pero sostenemos que la mejor política de ayuda social es fomentando la generación de nuevos puestos de trabajo con apoyo y facilidades al sector privado.

Las ayudas sociales no deben utilizarse como herramienta política y electoral. Debemos evitar que los beneficiarios se conviertan en rehenes de la dirigencia política.

–

Nuestro Municipio cuenta también con 12 Jardines Maternales. Se trata de servicios públicos destinados a favorecer el desarrollo integral a los niños, favoreciendo y acompañando a las familias y/o referentes en el ejercicio de su responsabilidad, generando vínculos como herramienta necesaria para el desarrollo de las diversas prácticas.

Actualmente contamos con una matrícula de más de 500 alumnos. La misma abarca desde los 45 días hasta los 3 años.

Asimismo, contamos con 5 Centros de Día, que están estratégicamente ubicados en los distintos barrios de la localidad. Además de la tarea pedagógica y recreativa que concierne a una educación integral, los Centros brindan contención social a las familias más vulnerables.

–

El Programa Municipal Callejeada es una política social pensada para adolescentes. Es creado en el marco de las leyes de protección de las infancias y adolescencias, tiene un carácter universal y se propone acompañar y fortalecer el crecimiento y desarrollo de quienes asisten al espacio.

Constituido en una institución de Educación Social, tiene un amplio abanico de propuestas gratuitas a partir de los talleres de: danza, arte, manualidades, deporte, recreación, cocina, percusión, música, apoyo escolar y teatro.

Apuesta a continuar acompañando a los jóvenes en la identificación de sus fortalezas, el aumento de su autoestima y la generación de valores para la construcción de un proyecto de vida y una verdadera inclusión social.

–

En materia de cultura, en 2022 pudimos completar el calendario cultural de eventos programados de manera presencial en su totalidad.

En este sentido, llevamos adelante las tradicionales fiestas populares como los corsos, el Día del Niño, el aniversario de Olavarría, el Aplauso al Asador, de las que disfrutaron miles de olavarrienses.

En los museos de los pueblos, a lo largo del 2022 se realizaron más de 40 eventos entre jornadas, talleres, muestras, fiestas populares y visitas educativas, a las que concurrieron más de 10 mil personas.

El Museo de las Ciencias registró un total de 30.000 visitantes en 2022. Las actividades más solicitadas del dossier por parte de las instituciones educativas fueron: astronomía, dinosaurios, sala de escape y matemática.

El Museo Hermanos Emiliozzi, recibió 12.000 visitantes durante el 2022. Además, se duplicaron las actividades complementarias como talleres y charlas.

El Museo Dámaso Arce también recibió artistas de importante talla, tal es el caso de Rocambole. Se desarrollaron también en ese espacio muestras, talleres anuales de arte para niños, charlas, disertaciones, presentaciones musicales y performativas.

Se destaca también que el Centro Cultural San José contó con una programación de exposiciones ininterrumpidas, talleres y ciclos de música entre lo más destacado. Se dio una gran afluencia de niños con sus familias en las vacaciones de invierno con la muestra del reconocido artista Chanti. Este espacio registró 28.000 visitantes en el año 2022.

En abril de este año se llevará a cabo la Bienal de Platería, en la que además se homenajeará al gran orfebre Armando Ferreira, quien falleció a fines de 2022. Él fue fundador, profesor y director de la Escuela Municipal de Orfebrería y Artesanías Tradicionales, que desde 2001 lleva su nombre.

Además, estuvimos y estaremos presentes en las fiestas de las localidades como la bajada de los Reyes Magos, Kreppelfest, la Kerb, Espigas en Acción, Fiesta del Caballo, Recalde Crece, Fiesta del Choripán Serrano, llegada de Papá Noel en Loma Negra y Fiesta del Granito Rojo.

Desde la Subsecretaría de Cultura ya se está trabajando para que en el mes de agosto se lleve a cabo una nueva edición de la Feria del Libro y para repetir en el CEMO la “Muestra de autos y motos antiguas y coleccionables”.

Podemos anunciar también que por primera vez vendrán a la ciudad expresiones de arte digital, arte interactivo, cinético e inmersivo.

La Orquesta Sinfónica Municipal tendrá presentaciones a partir de marzo y hasta diciembre inclusive, no solamente en el Teatro Municipal sino también en otros espacios. Se realizarán en dos formatos, uno con los músicos locales y otro con la orquesta ampliada, con la incorporación de músicos profesionales que jerarquizarán y completarán la orquesta.

–

En lo que refiere a la Dirección de Educación, continuaremos con el programa Punto Digital, cuyo principal objetivo es fortalecer, fundamentalmente en adultos mayores, el acceso a la información, las comunicaciones y el conocimiento.

En cumplimiento con la ordenanza 3928/16, que establece como principal objetivo la protección, el desarrollo y el fomento de las Bibliotecas Populares en nuestro partido, asistimos a una decena de bibliotecas, con una inversión que supera los 10 millones de pesos anuales.

Convencidos de que la educación debe ser nuestro pilar para el futuro, sabiendo que hay un gran potencial educativo en el predio municipal donde hoy se encuentran ubicados el Bioparque municipal, el Museo de las Ciencias, y el observatorio de astronomía, el equipo, a través de un trabajo articulado entre la Dirección de Educación y la Dirección de Gestión Cultural, trabajan para convertirlo en un polo educativo.

Donde los espacios que hasta hoy venían funcionando con propuestas independientes, se nucleen en un solo departamento.

Próximamente estaremos presentando la nueva propuesta integrado por más de 22 ofertas entre charlas, visitas guiadas, talleres y cursos que abordarán temas como: medio ambiente, conservación de las especies, matemática, física, astronomía, mega fauna, entre otros. Que se convertirán en recursos del que podrán disfrutar chicos y grandes.

–

Desde el año 2016, el municipio trabaja de manera articulada con el Centro de Formación Profesional Nº 401 para acercar su propuesta educativa a barrios y localidades de nuestro partido. Durante el año 2022, la municipalidad colaboró cediendo espacios municipales para el dictado de cursos, y para este año, hemos acordado nuevamente el dictado de una nueva propuesta educativa distribuida en diferentes puntos de nuestro partido acercando la educación a los vecinos.

–

En cuanto a nuestra política deportiva, para este año contamos con un presupuesto de casi 190 millones de pesos para trabajar en la promoción y desarrollo del deporte y la actividad física.

En el 2022 estuvimos presentes en cada actividad deportiva de nuestra ciudad acompañando a los clubes e instituciones en las distintas competencias deportivas. Esto se logró gracias al dialogo permanente que tenemos con los dirigentes deportivos y sus colaboradores, así acompañamos la demanda de cada disciplina, logrando posicionar a Olavarría como una referencia a nivel Provincial en materia de deporte.

A nivel formativo proyectamos con cada referente el destino de la disciplina, colaborando con los viajes de aquellos que tiene su desarrollo por fuera de nuestra ciudad y con los traslados internos para las competencias domésticas, de esta manera nos aseguramos la participación de los deportistas en formación.

Directamente, se colaboró y se colaborará con todas las instituciones deportivas afiliadas a la asociación de básquet, a la liga de fútbol, a la asociación de vóley, al rugby, tenis, beach vóley, natación, hándbol, hockey, patín, patín carrera, atletismo, pádel, canotaje, ciclismo, tenis de mesa y bochas, entre otras. Entendiendo al deporte como una herramienta fundamental de inclusión y de cambio que nos permite trabajar valores positivos que serán trasladados a la vida en comunidad.

Para este 2023 continuaremos acompañando al desarrollo de cada uno de los deportes trabajando en conjunto con clubes, asociación y distintos actores que comparten objetivos con nosotros.

Por otro lado, seguiremos apostando a la promoción de la práctica deportiva en el ámbito educativo y barrial, a través de los programas de la subsecretaria de deportes con el objetivo de aumentar la base de deportistas locales, que los chicos disfruten de la práctica de algún deporte y se vuelquen a la vida de los clubes, porque una hora más en un club es una hora menos en calle.

También, diremos presente acompañando con becas deportivas a los casi 50 deportistas individuales que nos representan en la provincia y en el país.

En cuanto al rol de la dirección de deportes social, con un importante staff de profesores de educación física tenemos presencia en más de 30 barrios de nuestra ciudad, localidades serranas y rurales del partido, con la compañía fundamental de los lideres barriales que nos ayudan con la convocatoria de los chicos a nuestras actividades sistemáticas semanales, con la premisa de que allí podemos trabajar, no sólo en el fomento de la actividad física, sino también en la prevención de situaciones de vulneración de derechos.

Otra tarea importantísima que se lleva a cabo desde el área es la que tiene que ver con la educación física, en este sentido planificamos anualmente un cronograma de encuentros deportivos escolares que nos permite difundir la práctica deportiva en todos los niveles educativos y así aumentar, año a año, la participación de los chicos en los juegos bonaerenses, consiguiendo en el 2022 record de inscriptos y participación, posicionando a Olavarría entre los municipios más numerosos y con mayor cantidad de medallas. También esto sucedió en los juegos Evita, en donde nuestra ciudad fue una de las que más deportistas y medallas aportó a la delegación Provincial.

Este año ya vivimos un verano con muchas propuestas buscando que chicos y grandes, tanto en el casco urbano como en las localidades serranas y rurales del partido tengan la posibilidad de disfrutar de variadas actividades deportivas.

Con gran convocatoria llevamos a cabo la gimnasia en los parques, las corre caminatas nocturnas en el parque Mitre, la enseñanza de natación para adultos y las dos colonias de vacaciones municipales. Por un lado, más de 1.000 chicos distribuidos en 11 espejos de agua participaron de este programa. Por el otro, más de 400 adultos mayores asistieron a la Base Bonino al programa Verano Dorado, allí pudieron participar de los distintos talleres de cultura y actividades deportivas pensadas para el mejoramiento de su calidad de vida.

Con orgullo daremos continuidad a esta propuesta a través del programa Invierno Dorado que se llevara adelante durante la época estival en espacios cerrados.

—————————————-

Desde la Secretaría de Gobierno también se realizó un destacado trabajo en distintas áreas durante el pasado año. Cuando asumí en diciembre de 2015, prometí que íbamos a realizar la elección de los delegados en las localidades. Ya habíamos tenido una primera experiencia en el año 2017 y luego, la pandemia nos retrasó, pero en el 2022 pudimos realizar otra jornada electoral en las localidades.

Dentro del programa de renovación de flota municipal, pudimos incorporar en las delegaciones municipales de Sierra Chica, Hinojo, Sierras Bayas y Loma Negra nuevas camionetas para su trabajo diario. Cabe recordar que anteriormente logramos incorporar tractores, desmalezadoras, motosierras, sopladores, bombas sumergibles y bombas centrífugas.

También, reformamos la delegación de Sierra Chica para que allí funcione la oficina de monitoreo de la localidad. Fue la primera en recibir la instalación de cámaras de seguridad.

En ese sentido, se continuó con la instalación del sistema de monitoreo en Sierras Bayas y en Hinojo, dejando para este año la implementación del sistema de cámaras de seguridad en Loma Negra.

–

Se llevó adelante la provisión de concreto asfáltico para dar respuesta a los desgastes cotidianos que el tránsito y el transporte de carga realizan en las localidades. Así llevamos adelante bacheo en Loma Negra, Sierras Bayas, Hinojo, Sierra Chica y Espigas, principalmente.

También se llevaron adelante obras que responden a trabajos planificados para mejor drenaje y salida del agua en barrios de las localidades de Villa Laclau, Villa Mi Serranía, Co Chitue y en Hinojo.

Los vecinos de Recalde son testigos de la refacción y acondicionamiento de los baños de uso público en su delegación. Nuevos artefactos, instalaciones de agua nueva desde el tanque reserva, conexión al nuevo pozo y arreglos interiores le dieron valor a la Delegación.

Los cementerios en las localidades han sido totalmente renovados. Se trabajó en la mejora de estos espacios en Sierras Bayas, Hinojo y Espigas.

Este año continuaremos con las mejoras en los cementerios de Colonia San Miguel, Recalde e Hinojo.

Estas obras tienen un contenido emocional especial para sus vecinos porque todos sabemos lo que significa visitar a un ser querido en un cementerio.

El centro de salud N° 9 de Colonia San Miguel también se remodeló para su mejor funcionamiento. Trabajos varios de albañilería y pintura se llevaron a cabo para fortalecer la atención hacia los vecinos. Este 2023 haremos lo propio en el Centro de Salud de la localidad de Santa Luisa.

–

En materia de transporte público de pasajeros, finalizamos el año pasado la transformación iniciada con el cambio de concesión en el servicio interurbano. Unidades 0km, con aire acondicionado y calefacción, llegan a las localidades para el beneficio de todos los usuarios con una sustancial mejora en las frecuencias.

Cuando asumimos el compromiso de gobernar el Partido de Olavarría trazamos como objetivo llevar adelante esta transformación que comenzó a verse en el 2017 con la implementación del boleto electrónico, conocida entre los vecinos como la SUBE.

Así, logramos transparentar los números, conocer verdaderamente a través de datos, la cantidad de personas que viajaban. Además de poder beneficiar a muchos olavarrienses con la tarifa social, también implementamos en las tarjetas el Boleto Estudiantil Gratuito para todos los estudiantes del Partido. El año pasado fueron beneficiados más de 7000 alumnos.

Realizamos una licitación histórica en el año 2019, donde pusimos a Olavarría como referencia en la Provincia, con unidades 100% accesibles que comenzaron a recorrer la ciudad de Olavarría y seguimos trabajando hasta que el 2022 llegamos a la tan ansiada licitación del transporte interurbano, en la que tres empresas pujaron por prestar el servicio.

En mayo pasado, Las Sierras de Olavarría comenzó a prestar el servicio, que sirvió para demostrar que la transformación en materia de transporte llegó para quedarse, y hoy, los vecinos de las localidades e inclusive del barrio AOMA, también pueden disfrutarlo gracias al pavimento que permite que los micros ingresen normalmente.

Este año realizaremos la demarcación de más de 100 paradas de colectivo, con su respectiva cartelería, en todas las localidades donde se presta el servicio de transporte interurbano.

–

Desde la Dirección de Relaciones con la Comunidad trabajamos diariamente en conjunto con las entidades sin fines de lucro.

En el partido de Olavarría contamos con más de 400 entidades reconocidas por la Municipalidad y, continuamos fortaleciendo, acompañando y regularizando a todas las instituciones de la sociedad civil.

Se han otorgado 200 certificados de vigencia municipales, hemos colaborado para presentar ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas más de 100 trámites al año y continuamos con el Programa “Promoción y Desarrollo de Actividades Olavarrienses Municipales y Privadas”, impulsado por la Secretaría de Gobierno.

Desde esta dirección, este año se trabajará en un programa municipal destinado a inmigrantes que se radicaron en nuestro Partido, con el objetivo de afianzar lazos y acercarles herramientas para que también sientan a Olavarría como propia.

Somos una gestión que, desde 2015, está cerca de los vecinos y los escucha todos los días. Conocemos sus problemáticas porque caminamos, recorremos y dialogamos.

Así es que, desde la Oficina de Defensa al Consumidor, defendimos los derechos de los usuarios del Partido y solicitamos la ampliación del régimen de zona fría con umbrales de consumo adecuados a las bajas temperaturas invernales.

–

Nuestra misión es facilitarles la vida a los olavarrienses. El Estado no debe ser un impedimento a la hora de realizar trámites.

La Dirección de Licencias de Conducir ha dado muestras en el último año que, con trabajo y dedicación, podemos facilitarles la vida a los vecinos de Olavarría.

En 2022 se iniciaron un 29 % más de trámites que el año anterior y en cuanto al total de las licencias entregadas, se evidencia un crecimiento aún mayor, en un 46,5 %.

Con el objetivo de dar respuesta a la gran demanda, hemos ampliado el horario de atención al público que permite gestionar más trámites.

Además, implementamos, desde diciembre, un nuevo sistema en la rendición de exámenes para adultos mayores de 71 años. Quienes realicen el trámite de renovación ya no deberán realizar la evaluación práctica. Dicha Modificación es implementada por el decreto municipal 5517/22.

Se quitaron las preguntas de carácter eliminatorio en exámenes a personas mayores de 71 años, con el objetivo de facilitarlo, siempre y cuando el solicitante demuestre las actitudes psicotécnicas requeridas.

Creamos el programa de gestión de licencias para empresas de Olavarría. El objetivo central es facilitarle a los trabajadores profesionales el acceso al trámite de licencia. Incluye además la gestión de la evaluación teórico práctica.

También pusimos en marcha el pasado mes de febrero un programa destinado a estudiantes que cursen sus estudios de forma regular en centros educativos fuera de la ciudad. Los beneficiarios podrán tener turnos para renovación de su licencia cuando viajen a nuestra Ciudad, previa coordinación con la Dirección de Licencias de Conducir.

–

Otra de las áreas que dependen de la Subsecretaría de Legal y Técnica es la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial. En esta dependencia Municipal, una de las novedades más importantes fue la incorporación de la atención descentralizada en lo Servicios Territoriales 1 y 2, nidos Villa Magdalena y El Progreso. También se llevó el servicio a las localidades, habiendo visitado Loma Negra, Sierra Chica, Espigas y Recalde.

Hemos realizado un operativo intensivo para regularizar los Barrios Escuela 6 y San Martin, algo muy demandado por los vecinos de ese sector de la Ciudad.

Se prestó colaboración con Escribanía General de Gobierno en la organización de actos masivos de firma y entrega de escrituras, tal como lo hemos desarrollado desde el inicio de nuestra gestión para que miles de vecinos puedan acceder a la escrituración social de sus hogares.

——————————————-

La seguridad de los olavarrienses es algo que nos preocupa también día a día. Si bien las fuerzas policiales dependen exclusivamente del Gobierno Provincial, desde el Municipio afrontamos el costo del combustible y arreglos de los patrulleros para que se pueda trabajar en la prevención del delito.

También colaboramos pagando el alquiler de las dependencias policiales donde funcionan la DDI, comisaría de la mujer, comisaría segunda y el GAD. A eso debemos sumar que llevamos adelante, también con recursos municipales, refacciones edilicias de esos espacios y otros como el destacamento de Recalde y la sub comisaria de Sierra Chica.

Si hablamos de prevención del delito, seguimos ampliando la cantidad de cámaras que se supervisa desde el Centro de Monitoreo. Este año colocaremos cámaras de Seguridad en Bº CECO 1, también continuaremos ampliando la red de cámaras en las localidades y en diferentes sectores de la ciudad solicitadas por vecinos e instituciones educativas.

Además, los olavarrienses contamos desde hace unos años con una herramienta fundamental. Se trata de “Ojos en Alerta”, donde miles de vecinos ya son de parte de esta red de protección ciudadana e impulsaremos a que más personas se sumen; porque; como mencionamos siempre: en Olavarría nos cuidamos entre todos.

Gracias a nuestra rápida respuesta, nuestras líneas telefónicas municipales se han convertido en la primera opción para los vecinos a la hora de realizar denuncias.

Continuaremos trabajando por este camino, con más controles, más prevención, más cercanía. Siempre coordinados y a disposición de la policía de la Provincia de Buenos Aires como también de la Justicia, para colaborar en lo que se demande.

El año 2022 no fue un año fácil si de materia económica hablamos, registrándose casi un 100% de inflación anual, el registro más alto desde el año 1991.

Dada esta complejidad, fue un año de re determinaciones constantes de costos, de actualizaciones de proyecciones, de flujos de fondos continuas al ritmo de la inflación y de una negociación paritaria que incluyó una cláusula de revisión en el mes de noviembre pasado, ya que la incertidumbre en materia inflacionaria estuvo presente durante toda la negociación.

Teníamos que ser responsables con nuestros recursos, pero también con el bolsillo del trabajador municipal que día a día pierde poder adquisitivo. De esta forma y producto de este arduo trabajo se cerró la paritaria con un aumento acumulado del 100,6%, superando a la inflación y logrando una recomposición salarial.

A pesar de este esfuerzo y producto de una administración ordenada y de un arduo trabajo constante de re cálculos y planificaciones continuas, como mencionara, ejecutamos el 99% de los ingresos totales, con un gasto de capital cercano a los 2.000 millones de pesos.

En materia financiera, se pudo cumplir en tiempo y forma con todos los compromisos de pago asumidos, cubriendo incluso los déficits de pago de organismos provinciales y/o nacionales, y garantizando a los contratistas de obras los pagos oportunos de todos los certificados, de manera de garantizar que las obras continuaran, cuando las demoras aquejaban y mucho. Igual que lo venimos sosteniendo desde hace años.

Un año donde ejecutamos obras en escuelas por más de 240 millones de pesos, superando con creces el porcentaje mínimo que exige la ley, de afectación a obras del 40% con dicho fondo. Dato contundente que refleja nuestro compromiso con las obras en escuelas, orgullo de nuestra gestión.

El 2022, fue un año donde seguimos trabajando en la modernización del Estado, continuando con la adhesión a la boleta electrónica y el premio al buen contribuyente.

En la modernización del Estado es donde estamos comenzando un proceso de migración del sistema de rentas municipal a un sistema más moderno y ágil para el contribuyente, que estará disponible durante el año en curso.

Modernizar también es lo que ha logrado la Dirección de Habilitaciones, al incorporar el Expediente Electrónico con una reingeniería de procesos, digitalizando la totalidad de los trámites y logrando una marcada reducción en los tiempos de gestión, entendiendo esto como el tiempo que demora un expediente desde que se inicia hasta que se cierra.

En un proyecto de ordenanza, que ingresó en los últimos días al Concejo Deliberante, pretendemos agilizar el sistema de habilitaciones que propone regir los principios y pautas de todas las actividades que requieren habilitación en el Partido de Olavarría, incorporando como novedad la autorización automática para trabajar.

Además, en 2022 se aprobó en este honorable cuerpo, un proyecto de Ordenanza que eliminó 20 tributos. Uno de ellos, el cobro de la Tasa por Habilitación de Comercio e Industria, tanto para trámites iniciales como renovaciones. Porque estamos convencidos de que la mejor forma de generar empleo genuino, es brindando soluciones al sector privado, que es el que permanentemente está pensando en invertir y crecer.

Estamos convencidos y no nos cansamos de repetir que debemos acompañar a quienes desean invertir y emprender en Olavarría. Y por esta senda, la del diálogo entre lo público y privado, continuaremos en los próximos años.

Porque no necesitamos confrontación, necesitamos diálogo.

No necesitamos problemas, necesitamos soluciones.

No necesitamos egos, necesitamos trabajo en equipo.

No necesitamos odios ni rencores, necesitamos paz y trabajo.

No hay Olavarriense que no desee crecer, como no hay argentino que no desee progresar. Para algunos, los caminos son diferentes, para mí y para mi equipo, el único camino es el de la educación, el trabajo, el respeto y los valores.