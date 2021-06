Galli: «Si es necesario ir a una PASO “PRO versus UCR” dentro del espacio también está como opción»

El intendente Ezequiel Galli dio una entrevista de casi una hora a ocho estudiantes de la licenciatura de Periodismo de la Facultad de Ciencias Sociales. De manera virtual y en contexto de viaje, respondió durante 56 minutos más de una veintena de preguntas de los alumnos sobre candidaturas y posibles resultados de la elección, la interna local con los radicales, la toma de tierras y la falta de lotes municipales, el mapa de la droga, la discusión con la diputada nacional Liliana Schwindt (Frente de Todos) por las tarifas de gas, la falta de mujeres en la primera línea del Palacio municipal y su preocupación por los casos de defensa por mano propia.

La entrevista forma parte del trabajo final de la materia “Periodismo Político y Económico” del cuarto año de la Licenciatura en Periodismo, a cargo de los licenciados Marcelo Oliván y Karina Gastón. En dicha catedra «durante el cuatrimestre los chicos estuvieron tomando como fuente de consulta los medios locales sugeridos por la cátedra, entre los que estuvo En Línea Noticias y especificamente la columna semanal de Sergio Di Pino», dijo una integrante de la cátedra.

Los entrevistadores –quienes previamente realizaron un relevamiento de agenda a partir de medios y columnas de opinión locales- fueron Luciano D´Angelo, Evangelina Dieguez, Florencia García, Facundo Ottaviano, Luciana Pedernera, Agustín Rúbare, Mauro Salicio y Sol Sraiber. En Línea presenta un fragmento de la entrevista donde el Jefe Comunal habla de distintos aspectos vinculados a la gestión municipal. Para conocer la entrevista de manera integral se puede ingresar la Agencia Comunica

Política y elecciones



ED: Usted compartió un comunicado que mostró a Jorge Macri y Maximiliano Abad como coalición mientras que a nivel local hay diferencias con la Unión Cívica Radical como lo que pasó con Celeste Arouxet. ¿Cómo están las negociaciones en Olavarría? ¿Existe la posibilidad de que vuelva a negociar con el radicalismo?

EG: Siempre estamos en diálogo. Siempre pongo sobre la mesa las tres rupturas en el bloque en el Concejo Deliberante en el tiempo que llevo como Intendente. Eso hace que la negociación sea siempre más compleja pero el diálogo siempre prima, tratando de buscar la unidad. Nosotros tenemos el objetivo común que es sostener la alianza de Juntos por el Cambio pero si es necesario ir a una PASO “PRO versus UCR” dentro del espacio también está como opción, así que trabajamos sobre esas aristas.

FG: El concejal Nicolás Marinangelli (Juntos por el Cambio) no descartó la posibilidad de incluir nuevos concejales del sector curismo. ¿Puede confirmar que habrá una nueva alianza?

EG: Estamos trabajando de forma articulada desde 2019 y vamos a seguir trabajando de esa manera seguramente, discutir lo de las alianzas es dentro de 15 días de 20 días. Siempre se espera ver como se mueven las fichas antes de sentarnos a dialogar el cierre de listas, que es a último momento y sobre lo que viene trabajando y dialogando. Dialogando, trabajando en equipo, todos juntos. Ellos son la pata peronista dentro de Juntos por el Cambio, están trabajando en el armado de Miguel Pichetto, así que siempre tratando de replicar en Olavarría lo que pasa a nivel nacional. Es una coalición que tiene una pata peronista con Pichetto, Joaquín de la Torre en la Provincia, la Coalición Cívica y el Pro.

FG: ¿Por qué una cooperativa prestadora de servicios debe tener concejales dentro del HCD?

EG: No, la cooperativa no tiene concejales sino un espacio político de la ciudad tiene un concejal. La cooperativa es la cooperativa y nosotros trabajamos con la cooperativa; tenemos nuestras discusiones pero no tienen ningún concejal. El concejal es de un espacio político que lidera Mario Cura que ni siquiera está en la cooperativa, trabaja en su estudio privado, tiene su agrupación política con la cual nos hemos sentado a dialogar.

MS: En la última elección, el oficialismo local no pudo colocar legisladores provinciales por la Séptima Sección. ¿Cambiaron las condiciones políticas para que esta vez sí haya postulantes entrables?

EG: Ojalá lo podamos lograr, es lo que venimos trabajando y creo que luego de haber ganado la elección del 2015, del 2017 y del 2019 por lo menos nos merecemos tener lugar en la discusión y poder ofrecer alguien del espacio que va a trabajar para la Legislatura, en este caso en el Senado que se renuevan senadores. Que uno sea de Olavarría nos parece lo lógico y que no primó en el último cierre, así que bueno estamos trabajando para eso.

SS: Se lo ha visto últimamente en sus recorridas acompañado de Hilario Galli (secretario de Gobierno), de Bruno Cenizo (presidente del HCD), Julio Valetutto (secretario de Desarrollo Económico), Julio Ferraro (secretario Mantenimiento y Obras Públicas) y también de Diego Robbiani (secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida). ¿Son nombres posibles para una lista de concejales? Si es así, ¿qué lugar van a tener en la lista de concejales o en la Séptima? ¿Ve como posible nombre a Hilario Galli como candidato a senador?



EG: Todos tienen posibilidades, son todos de mi riñón, de mi confianza hasta incluso Germán Caputo que se lo menciona como candidato. Todos tienen posibilidad de serlo y me acompañan a las recorridas porque cada uno tiene dentro de su área, la zona de influencia. Julio Ferraro a recorrer obras públicas, Julio Valetutto me acompaña a las empresas, Diego Robbiani a lo que tiene que ver con Cultura, Deporte, cada uno de ellos tiene un área diferente y me acompañan. Hilario es mi secretario de Gobierno y está coordinando todas esas áreas y Bruno Cenizo tiene un rol constitucional en el Concejo Deliberante, todos sabemos que este año se le vence el mandato pero todavía no están definidas las candidaturas y como te dije antes se define a último momento.

FG: En 2019 el oficialismo obtuvo 6 bancas ¿cuáles son las expectativas para 2021?

EG: La expectativa nuestra es repetir por lo menos la elección del 2019, la verdad es que tenemos gran expectativa creemos que podemos llegar hacer una gran elección. Sabemos que ganando podemos renovar seis bancas, perdiendo renovamos cuatro. Con la polarización que se está dando de 6 a 4, es muy difícil que haya un 7 a 3 o 5 a 5, así que de un lado u otro la expectativa es hacer una buena elección, poder ganar a nivel local y poder renovar las tres bancas en el Senado y eso va a redundar en la cantidad de concejales para los dos años que siguen.

SS: Usted dice que Caputo puede llegar a integrar la lista de concejales. El secretario de Salud ha dicho muchas veces que no tiene intenciones de ocupar otro cargo que no sea dentro del Hospital. ¿Ya hubo una propuesta de su parte que fue rechazada por el doctor Caputo o todavía no y usted tiene intenciones de hacerlo?

EG: No hubo propuesta. Se lo menciona como candidato en las notas políticas que uno lee los domingos. Yo tampoco tengo intenciones de que se vaya de la Secretaría de Salud porque está haciendo un trabajo fantástico y su ámbito es el Hospital municipal pero se lo está mencionando mucho como candidato. No significa que yo lo haya propuesto y en política pareciera ser que 2 + 2 siempre es 4 y que si una persona tiene buena imagen tiene que ser candidato. No siempre es así o por lo menos yo no lo veo de esa manera. No es un no rotundo a Caputo, le gusta y le interesa la política pero hoy su ámbito es el Hospital en la Secretaría de Salud y poder lograr llegar al fin de esta pandemia de la mejor manera posible.

SS: Llamó la atención la presencia de Jorge Macri dentro de los intendentes del PRO visitantes a Olavarría, dado la interna conflictiva que mantiene con Diego Santilli, ya que Jorge Macri opina que en la provincia de Buenos Aires no tienen que incluir ni a Larreta ni a sus candidatos. Por el contrario, Larreta propone a Santilli como candidato a Gobernador. ¿Qué piensa usted de ese diferendo? ¿Qué criterio apoya?



EG: En realidad no es candidato a Gobernador lo que se está hablando sino que es candidato a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires. Todavía falta mucho para hablar de candidaturas a gobernador pero esto es lógico que hay discusiones en el espacio y está bueno que se pueda trabajar sobre esas discusiones, definiciones, poder acercar decisiones y buscar la mejor salida posible para tener el mejor candidato y hacer una gran elección en Buenos Aires. Eso estamos discutiendo hoy, siempre priorizando la unidad con la PASO, con un candidato al radicalismo, como puede ser Facundo Manes contra uno de nuestros candidatos. Lo que hemos decidido es que desde el PRO haya un candidato para poder lograr, si es que Facundo Manes se define a ser el candidato, lograr hacer una Paso dentro del espacio que tiene algo muy bueno: ampliar la base y trabajar sobre candidaturas distintas para depurarlo en las urnas y que el mejor candidato sea el que enfrente al candidato del kirchnerismo que todavía ni sabemos quién va a ser, todavía falta mucha tela para cortar, lo que sí es importante es que vamos a trabajar con la unidad como prioridad.

AR: En la primera línea de Ejecutivo y el Concejo los lugares de decisión son ocupados por seis o siete hombres. Hay mujeres, pero no en el lugar donde se deciden el rumbo municipal y las ordenanzas. ¿Por qué esa ausencia de mujeres? Teniendo en cuenta también que, en las recientes recorridas o inauguraciones no se lo ve acompañado por mujeres.



EG: Siempre. Hay un montón de mujeres que no aparecen en fotos y son mucho más importantes que quienes están en ellas. Soy de los que creen que los lugares se merecen y no se imponen por binomio ni por cantidad. Mi secretaria de Hacienda (Eugenia Bezzoni) es mujer, mi subsecretaría de Desarrollo Económico (Emilia Díaz) es mujer, mi subsecretaría de Cultura (Agustina Marino) es mujer. Hay un montón de mujeres en el Gabinete y son tan importantes como los secretarios y son parte de la discusión para tomar las decisiones. En el HCD lo mismo, siempre uno trabaja con las personas que merecen el lugar, eso es lo que creo que tiene que ver. No considero y creo que es faltarle el respeto a una mujer, que tiene que tener el lugar porque lo dice una norma, me parece que hay grandes mujeres. Nuestra gobernadora antes de Kicillof fue una gran gobernadora, Cristina Kirchner fue presidenta de la Nación y es mujer. Creo que es una discusión que se torna compleja porque a veces cuesta encontrar en el ámbito de la política personas del sexo femenino que se involucren en la política, porque hay una cuestión de que no se comprometen o no se involucran muchas de ellas, las que sí, hacen una gran diferencia. A mí me gusta trabajar con mujeres. Mi ex secretaria de Salud es mujer (Mariana Diamanti) y hay muchas mujeres en el Gabinete.

FG: ¿Hay nuevos nombres de mujeres de cara a las próximas elecciones?

EG: Siempre estamos pensando en nombres y no tengo nombres ahora y ya las van a conocer cuando de la lista.