Galli y la reelección: «Si es necesario que no sea candidato no lo seré»

El Intendente Municipal Ezequiel Galli volvió en las últimas horas a realizar declaraciones donde abordó uno de los temas políticos de las últimas semanas: reelecciones de Intendentes de la provincia de Buenos Aires.

El Jefe Comunal concedió una entrevista a Canal Local donde habló de este y otros temas.

Sobre la reelección primero dijo «es muy prematuro, lo que dije en su momento lo sostengo. Yo siempre estuve en contra de las reelección indefinidas». De todas maneras hizo su lectura sobre el estado de la Ley antes de la reforma que introdujo la Legislatura «tenia una fisura, más de un intendente pedía licencia y con esa licencia en 2023 se podían volver a presentar. Esto hacia que haya un sistema con una fisura en la ley que no le ponía el limite verdadero a las reelecciones indefinidas».

«Hoy está claro que solo es un período de más, decidiré si quiero ser candidato o no dependerá de cual sea el momento de cierre de lista en 2023, si es necesario que no sea candidato no lo seré», reveló. Días atrás incluso no descartó ser candidato a Legislador o volver a «la actividad privada».