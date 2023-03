Galli y Santilli: ¿Qué dijeron de la candidatura a intendente de Olavarría?

En el marco de la visita de Diego Santilli a Olavarría, el intendente Ezequiel Galli hizo una nueva referencia a su eventual candidatura a la re-reelección. Ante una consulta de los medios locales, Ezequiel Galli sostuvo, “todavía no lo he decidido. La Ley me habilita a ser intendente nuevamente, hay algunos colegas que ya decidieron no reelegir, yo no tomé esa decisión”.

En este punto dijo que es “una decisión importante” y remarcó que “lo están trabajando y haciendo encuestas”.

“No tenemos resultados de las encuestas todavía”, bromeó y aseguró que la decisión sobre una candidatura también la tomará con su familia.

En ese momento de la conferencia de prensa, irrumpió Diego Santilli quien manifestó sobre la candidatura de Galli, “estamos esperando ansiosos la decisión, quiero decirles que no podemos darnos el lujo de perder intendentes de la calidad de Ezequiel, que no se encuentran en otros lados”.

La prensa volvió hacia Galli y éste respondió quien podría ser si finalmente el desiste de su candidatura. “Todos los del equipo tienen condiciones, por eso forman parte de un gran equipo de trabajo”, remató.

