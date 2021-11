Ganó otro Balón de Oro: Las siete maravillas de Messi

Lionel Messi obtuvo este lunes su séptimo Balón de Oro en la ceremonia organizada por France Football en la ciudad de París que escribió un nuevo capítulo en su rica historia y trayectoria.

Messi, en la puja con el polaco Robert Lewandowski, quien finalizó segundo en la lista de 30 confeccionada por France Football, se proclamó el mejor jugador del mundo una vez más en el Teatro del Châtelet de París y recibió el premio en manos de su amigo, el uruguayo Luis Suárez.

El capitán del seleccionado argentino es el máximo ganador del Balón de Oro con siete trofeos: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y 2021. Supera por dos al portugués Cristiano Ronaldo (2008, 2013, 2014, 2016 y 2017), quien finalizó quinto.

«Es increíble volver a estar acá. Hace dos años dije que eran los últimos, que no sabía qué iba a pasar, después me preguntaron cuándo me iba a retirar y me toca estar en París, muy feliz, muy ilusionado para seguir peleando por nuevos retos. No sé cuánto me queda, pero espero que sea mucho porque amo hacer esto», dijo Messi con premio en mano.

Messi agradeció a sus excompañeros en Barcelona y sus actuales en París Saint Germain, pero en especial a los del seleccionado argentino.

«Conseguí lo que tanto deseaba, después de varios tropezones, y gran parte de este premio es por lo que hicimos en la Copa América. Es una noche especial porque están mi mujer, mis hijos, mis hermanos, mi papá, mi mamá, sobrinos y cuñados», indicó Messi.

Messi con su mujer Antonella y sus hijos en la gala (AFP).

El crack rosarino catalogó como «diferente» su séptimo Balón de Oro porque esta vez pudo ganar un título con el seleccionado argentino cuando se consagró en la Copa América de Brasil, en junio pasado.

«Este Balón de Oro es diferente por lo que conseguí con la selección. En los anteriores me quedaba la espinita que con la selección no lograba títulos», manifestó Messi para TNT Sports.

«Es un grupo que se viene haciendo desde antes, no solo desde la pandemia. Desde que está (Lionel) Scaloni con su cuerpo técnico. Desde 2019 fuimos creciendo y nos hicimos fuertes adentro y afuera de la cancha. Estamos en un buen momento«, señaló el mejor jugador del mundo desde París.

Messi celebró que la Argentina haya logrado el pasaje a Qatar 2022 con anterioridad, a cuatro fechas de la finalización de las Eliminatorias Sudamericanas: «Sé lo difícil que son las Eliminatorias y pudimos hacer una diferencia que mantuvimos. El equipo se siente seguro. El haber sido campeón (de la Copa América) hizo que el equipo se suelte más y crezca a nivel de juego».

«No es fácil lo que hicimos. Se ve cómo está el resto, muy apretados. Por suerte ya pudimos clasificar y trabajamos para lo que viene. Estamos felices por este momento, con ganas de seguir creciendo, no será fácil lo que viene, pero estamos por un buen camino», agregó.

El capitán del seleccionado argentino fue el mejor en la lista de los 30 elegidos por France Football: Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Mohamed Salah, Jorginho, Lautaro Martínez, Luis Suárez, Neymar, César Azpilicueta, Pedri, Nicolò Barella, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Gerard Moreno, Gianluigi Donnarumma, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Rúben Dias, Bruno Fernandes, Phil Foden, Harry Kane, Mason Mount, Raheem Sterling, Erling Haaland, N’Golo Kanté, Kylian Mbappé, Simon Kjaer, Riyad Mahrez y Luka Modric.

El mejor futbolista se eligió a través de una votación en la que participaron 180 periodistas especializados (un representante por país). Cada uno otorgó un ranking de cinco jugadores. El primero de la lista recibe seis puntos, el segundo cuatro, el tercero tres, el cuarto dos y el quinto uno.

Elogios a su rival

Messi también se dio el tiempo para elogiar a Lewandowski, quien se quedó con el premio de Mejor Jugador: «Es un honor haber competido con vos. Te mereces el Balón de Oro. France Football debería darte uno. Ojalá te lo otorgue porque fuiste ganador en 2020, que no se pudo hacer por la pandemia».

Lewandowski se quedó con el premio de Mejor Goleador; la española Alexia Putellas con el Balón de Oro a Mejor Jugadora; el italiano Gianluigi Donnarumma fue elegido el Mejor Arquero; Chelsea obtuvo la mención como Equipo del Año; y el español Pedri se quedó con el premio Kopa, el mejor futbolista menor de 21 años.