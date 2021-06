Germán Aramburu: «La Cámpora tiene buenos militantes pero les falta amplitud»

Germán Aramburu, concejal de Renovación Peronista, lanzó varias definiciones en una extensa entrevista que le concedió al periodista Osvaldo «Cacho» Fernández y que publicó el Diario El Popular. Allí reprochó a La Campora, anunció que estudia presentar un amparo amparo contra le Ley que limita la reelecciones de Intendentes y Legisladores en la Provincia de Buenos Aires y habló de Florencio Randazzo.

En primera instancia habló de la conducción del Partido Justicialista de la Provincia y de Olavarría. En este sentido es valido mencionar que Aramburu es Vicepresidente del Partido Justicialista de Olavarría y no integra la Mesa de Acción Política conformada en dicho espacio.

Ante su ausencia en esa Mesa respondió «son las cosas que pasan dentro del peronismo. Sucedió y es publico. Yo no participo de esa mesa porque hubo dirigentes que tomaron la conducción del partido y que venían de la mano de lo que se pretendió hacer en el consejo directivo de Provincia de la mano de Máximo Kirchner».

Agregó «esa movida se paró pero aquí igual se tomó la conducción y ya están tomando cartas en el asunto. Entiendo que fue una actitud apresurada, prematura. Yo no estoy de acuerdo con el manejo del PJ en la Provincia ninguneando a quienes lo habían regularizado antes. No digo que no tengan cualidades pero debieron haberlo hecho a su debido tiempo».

Fue más duro aun cuando afirmó «acá, si no se siguen los pasos de la conducción, no existís. No hay lugar para cambiar opiniones, no se lo permite» y directamente fue contra La Campora: «tiene buenos militantes pero con el mayor de los respetos digo que les falta amplitud. Deben entender que hay otras verdades. Yo creo que la política no se hace así. No podemos hacer propuestas y debemos generarlas para terminar con los «antis». Estamos presos de nuestra propia historia. Tenemos un 50% de pobreza y esa es la vergüenza que debemos tener. Seguimos estando presos de nuestra propia historia y hay que salir de esa trampa. La realidad es muy grave y no logramos poner en marcha el país».

Amparo

Germán Aramburu a quien este año se le vence su mandato como concejal y por Ley no podría ser reelegido, adelantó en la misma entrevista con Cacho Fernández que analiza un amparo contra la norma.

«Se la podría atacar por inconstitucionalidad», dijo el concejal que además es un reconocido abogado de la matricula quien analizó que la inconstitucionalidad está «porque puede cercenar las garantías constitucionales y los derechos soberanos del pueblo de elegir a quien quiera y de cualquier ciudadano de ser elegido. Por eso daría lugar a una medida judicial o un amparo».

«Bastaría para pedir ese amparo porque la norma plantea una limitación que no tiene sentido. No hacía falta semejante medida. Es una exageración lo que se hizo», expresó sobre la Ley.