Germán Caputo: «Calculo que la Ministra de Salud y el Jefe de Gabinete están tomando estas medidas con un respaldo científico»

En un tramo de la charla el doctor Caputo habló de las flexibilizaciones anunciadas por el Gobierno Nacional y que entrarán en vigencia a partir del 1 de octubre. Entre las medidas, se destaca el no uso del barbijo en la vía pública.

«Hay una luz en el fondo del horizonte, esa luz es la que venimos viendo con la disminución de los casos. Pero hay una caso muy cierta y es que la pandemia no hay finalizado. Está la variable Delta que hizo determinados flagelos en otras partes del mundo», comenzó diciendo y entrando a las medidas del gobierno de Alberto Fernández expresó «son medidas simpáticas para la sociedad pero no nos tenemos que olvidar de que la pandemia no ha terminado. El aire libre es un lugar donde el contagio está muy disminuido, está probado. La utilización o no del barbijo no lo veo significativo, lo que si es clave el uso en el lugar cerrado».

«El aforo en los lugares cerrados es difícil de mantener y difícil de cumplir, al aire libre es más fácil. Son más difíciles de cumplir en lugares con muchas gentes. Yo soy critico en de las medidas que se toman para con los lugares que son difíciles de cumplir los protocolos», expresó en la misma línea.

«Calculo que la Ministra de Salud y el Jefe de Gabinete están tomando estas medidas con un respaldo científico», expresó el funcionario de salud.

Sobre el festejo del Día de la Primavera, el Secretario de Salud dijo «nosotros teníamos dos carpas de ciudad y estuve recorriendo las carpas toda la tarde, es una edad complicada, es una edad que les ha tocado sufrir mucho. Veremos en dos semanas si tenemos algún tipo de brote, gracias a Dios es una edad que tienen poca posibilidad de enfermarse».