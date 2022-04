GIRO: «En la planta se hace un estilo de compostaje que se denomina compost en pila»

El lunes la concejal del Frente de Todos lanzó durísimos cuestionamientos al Municipio haciendo foco en el estado en el que se encuentra la planta del programa GIRO en el relleno sanitario. Si bien los dichos de Landivar no fueron replicados desde la comuna, un posteo de la Subsecretaría de Desarrollo Sustentable suena bastante a las acusaciones de la concejala.

«En pocos días se termina el mes del compostaje, y el último posteo del mes va dedicado a la Planta de compostaje de GIRO», comienza la publicación que fue realizada en la tarde del martes.

Landivar en medio de una catarata de críticas había dicho, “estuvimos visitando la planta y estaba cerrada, el tiempo completo por lo visto no existe, no trabajan todos los días, hay solo 4 empleados. Otra vez volvemos a lo mismo, falta de control y planificación. Esto no es una política pública, esto es una medida tomada para el afuera, para mostrar que se está haciendo algo en materia de ambiente pero no es una política pública, de hecho no hubo un trabajo previo hecho con los vecinos, no hubo un trabajo serio”.

¿Qué se explica en el suspicaz posteo?

1) A la planta se lleva todo lo que se recolecta el día de compostables.

2) Los trabajadores de la planta separan las bolsas de compostables de las bolsas de basura que llegan.

3) Las bolsas de compostables se abren, se ponen todos los residuos en contenedores pequeños y luego esos contenedores se vuelcan sobre las pilas de compost, mezclándose con material seco (rico en carbono)

4) Las bolsas de basura que se descartan son depositadas en el relleno sanitario

Así de didáctico el posteo cierra, «como verán, hay muchas formas de hacer compost. En la planta se hace un estilo de compostaje que se denomina compost en pila».