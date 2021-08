Gobernar rememorando el pasado

Escribe: Carlos Paladino / Foto: Luis Molina

Más de una vez nos preguntamos de qué manera la señora Cristina Kirchner le cobraría al Presidente señor Alberto Fernández, todas las injurias, las calumnias, degradaciones que deshonran a las personas; las constantes bajezas expresadas en voz altisonante, enunciadas desde el ostracismo por el hombre al que eligió para ser su Presidente. Peor aún, habiéndola sospechado en temas tan álgidos como las cuestiones internacionales con Irán y la muerte del fiscal Alberto Nisman; las gestiones “deplorables” (palabrita usada como ejemplo de ineptitud) de su gestión. Presumimos, entonces, un acuerdo bajo la forma de un pacto pecuniario. En concreto, si algo de eso hubo no lo sabemos; lo que vamos comprobando es una “vendetta” de la familia Kirchner que cae sobre la investidura presidencial del modo más rastrero e ignominioso posible. No sabemos si en esta ocasión no darle la razón a la señora Cristina, que debe soportar de Alberto semejante relamida obsecuencia. Hasta ahora la señora lo había sometido a renunciar a cuanta idea emergiera de su pobre cabeza; ya sea en lo social, en lo político, en lo económico y en lo que a uno se le ocurra. Pero, quedaba algo en lo ideológico que no había sido resuelto, al menos, frente a la sociedad que ¿dirige? Para el presidente Fernández reconocer que fue y es un combatiente zurdo de raza, era impensable. ¿Sin embargo…? La orientación “setentista” del clan Kirchner es manifiesta desde el primer día de gobierno del presidente Néstor Kirchner. La sucesora, su esposa Cristina no descaminó el rumbo, se encargó de ponderarlo aviesamente. A su favor queda la nobleza de no ocultarlo: Chávez, Castro, Putin, Morales y la insurgencia americana. ¡Qué pasó! Al presidente Fernández le faltaba rendir esta materia de reconocerse un rebelde, un sedicioso (tal vez no sea la última). Él, operador en las sombras, exitoso, por cierto, que tiene la facultad de saber granjearse la confianza de la gente; que atravesó por varios espacios políticos y, que además, entró a pisar fuerte gracias a la oportunidad que le concedió Domingo Cavallo (es necesario que aclaremos que es un fuerte liberal); justamente él, dijera ante la mirada de 20.000 jóvenes “Sigo manteniendo viva mi vocación de revolucionario”; lo hizo en el contexto del plan “Argentina Programa” un proyecto que de realizarse puede ser muy bueno; “Y por eso – concluyó la frase –reivindico cosas que tienen que ver con las libertades humanas, de los ciudadanos que nunca voy a dejar de defender” Medio que quiso acomodar el intríngulis, pero, sin duda, nadie reconoce en el presidente un insurrecto, un subversivo en pos de ganar una pelotera perseverante. Lo importante del caso, es que llegó a oídos de quien él esperaba que llegara. Listo, ya pertenece al equipo revolucionario. Y, una condición soberana de sumisión, obediencia, obsecuencia a quien le proporcionó ser Presidente de la Nación Argentina.

Última noticia. Acá, en Olavarría, acaba de deslindar en la Primera Dama, un desliz involuntario por el escandálate de la fiesta en la Casa de Gobierno

—ooo—

Los argentinos somos como somos, pero no, como fuimos. Un poco más apáticos, más indiferentes, por habernos acostumbrado a vivir como lo hacemos. Renegamos un rato, pero nos convencemos que las penurias no las podemos solucionar; sin esperanza hacemos antesala para que alguno venga y lo haga por nosotros. Aquella vecindad que lograba resolver las dificultades con paciencia, trabajo, tesón; quedó sujeta a los vaivenes de la política y de los políticos que, de eso, no tienen experiencia y de los cuales no aguardamos milagros. Hay más gente que vive de la remuneración mensual del Estado que de la ganancia que le deja su espíritu emprendedor. Instalar un comercio de comestibles le acarreará durante toda su vida útil más inconvenientes que la de un empleado de la política. Cada vez estamos peor, pero, mientras tengamos p’al pucho, p’al churrasco, p’al fulbo y que la patrona y los chicos estén más o menos bien, aguantamos, otra no queda. Es asunto de los políticos arreglar el asunto. Y, con esa frialdad y resignación vamos consumiendo años. Dejamos todo (el porvenir) en manos de los demás. Nadie se arriesga, nadie “la pelea”, ciudadanos temerosos de patalear. Si nos vacunan bien, si no, da lo mismo. Nadie se preocupa por quien esté gobernando y tampoco por quien lo hará mañana. Lo antedicho viene al caso por el asombro que causó el nombramiento del señor Jorge Taiana (senador por el Frente de Todos) como Ministro de Defensa, motivado por los antecedentes penales que reserva como miembro de la agrupación subversiva Montoneros. ¿Cómo puede ser que a este hombre lo confirmen en un cargo donde debe dirigir la política implementada a los militares? Una humillación para las Fuerzas Armadas Argentinas, se escucha por ahí. Jorge Taiana no es un improvisado en el peronismo, ni en la militancia revoltosa, ni en la ocupación de cargos públicos; en el año 1973 ya desempeñó funciones en el Gabinete del Ministerio de Educación y de allí en adelante no cesó de ser tenido en cuenta para ocupar cargos en el Estado. En el 2005, por ejemplo, el presidente Kirchner le encargó el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, una función por la que, bien, podría haber sido cuestionado invocando las mismas causas de su historial. Pero, si algo provoca extrañeza en la noticia que afecta a Jorge Taiana, y la relacionamos con ese dejar estar de los argentinos, es que desde la apertura del gobierno democrático de la progenie Kirchner, no se ha dejado de incorporar viejos militantes de década del ’70. Asimismo, se ha beneficiado a muchos de sus familiares y allegados. Se los puede hallar en cuanto espacio estamental usted busque incursionar. El Estado Argentino carga con toda esta repartición, que en nada se asemeja al monto que cobra la mayoría de los jubilados después de una vida entera dedicada al trabajó…

—ooo—

Decíamos que somos así de indolentes, de apáticos, a este dejar hacer a nuestros mandantes y a la oposición política partidaria, por numerosas razones, (alguna que otra enumeramos) Por eso sorprende, nos choca un anuncio como el rescatado por el Señor Jorge Taiana, funcionario de primera línea del régimen actual. Lo que a los ciudadanos nos pasa desapercibido; librado a la dejadez, al descuido, es expuesto al análisis de ausentes y omitidos que ven en esas señales, síntomas de inquietud. Argentina es un país que importa.

El diario “El País” (España), el 1/5/2015, al respecto, titulaba “El mapa de los setenta en el poder argentino actual” –“Militantes argentinos de la turbulenta década de los setenta y sus parientes, la mayoría de ellos perseguidos por la última dictadura militar (1976-1983). tienen cargos públicos en la actualidad. También alguno que está investigado por presuntos crímenes del régimen, como el jefe del Ejército, César Milani. Aquí, la lista de los funcionarios actuales: “– (Citaremos sólo algunos nombres): En el Poder Ejecutivo; Eduardo de Pedro…es hijo de desaparecidos por la dictadura; Carlos Zannini…formó parte de Vanguardia Comunista, agrupación política maoísta. Tras el golpe de Estado de 1976, fue detenido cuatro años; Silvia Rébora…es tía de De Pedro…; Paula español Su padrastro militaba en el (ERP) y ella con su familia debieron exilarse; Daniel Gollán, …militante de la Juventud Universitaria Peronista, detenido y torturado por el régimen, debió exilarse; Nilda Garré,…diputada de la izquierda peronista en 1973 a los 27 años y abogada pro derechos humanos durante la dictadura; Patricia Vaca Narvaja; …era hermana de uno de los líderes de la guerrilla peronista Montoneros y de un abogado asesinado en 1976. Diputados; Carlos Cuto Moreno, militaba en la peronista (FURN), junto con el expresidente Néstor Kirchner; Carlos Kunkel; otro militante de la (FURN) y la (JP)…elegido diputado con 27 años en 1973, lo encarceló en 1975 el Gobierno de Isabel Perón y permaneció preso durante la dictadura. Niega que haya participado de un ataque de Montoneros a un cuartel militar.; Patricia Bullrich, ahora es diputada de derecha, pero de joven militó en la JP y su hermana estaba casada con un líder de Montoneros; Juan Carlos Cabandié; es hijo de desaparecidos, robado por la dictadura y nieto recuperado por Abuelas de Plaza de Mayo; Victoria Donda; es hija de desaparecidos, robada por la dictadura militar y nieta recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo; Remo Carloto; es hijo de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo; Verónica Magario ; es hija de un líder montonero y debió exilarse; Felipe Solá; es diputado del peronismo opositor, pero militó en la JP. Senadores; Juan Manuel Abal Medina; su padre estuvo refugiado seis años en la embajada de México en Buenos Aires. La familia debió exilarse; Norma Morandini; de la oposición de centroizquierda, tiene dos hermanos desaparecidos; Fernando Pino Solanas; de centro izquierda, estuvo exilado. Entre Otros Cargos; podemos citar a Camilo Vaca Narvaja es asesor de la Cámara de Diputados y padre del futuro hijo de Florencia Kirchner, nieto de la presidenta argentina. Él es hijo de uno de los líderes de Montoneros. (Copiado textualmente del informe)

—ooo—

Con la exposición de este escrito queremos significar la propensión, la preferencia, la simpatía que la familia Kirchner saca a relucir al momento de elegir candidatos a cargos públicos, sin importar la capacidad y la responsabilidad que se requieren para satisfacer la función. De ningún modo queremos dejar pasar el padecimiento, el dolor, el miedo, la angustia que produce la incertidumbre y el desamparo, de los que fueron víctimas muchos de los indicados en la lista. Una verdadera injusticia.