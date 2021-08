Gollán: «La economía está arrancando y seguirá arrancando a medida que terminemos con la pandemia»

El ex Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires y precandidato a Diputado de la Nación, Daniel Gollán llegó finalmente a Olavarría en la mañana de este viernes en el marco de una intensa de campaña electoral de los distintos espacios políticos.

En el Hotel Demetrio, Gollán brindó una conferencia de prensa secundado de los máximos candidatos locales del Frente de Todos como así también referentes del espacio.

El grueso de la conferencia de prensa, como era de esperar, se centró en la pandemia del Covid-19 y el manejo de la misma de parte de las autoridades sanitarias.

De la conferencia fue parte el Diputado Provincial César Valicenti quien de alguna manera ofició de presentador del precandidato a Diputado de la Nacional. «Daniel sintetiza el trabajo de muchos en la Provincia de Buenos Aires, un trabajo de reconstrucción de un Estado en el marco de una pandemia, con lo que eso significa», dijo el Legislador Provincial quien destacó que «estuvo las 24 horas del día» a disposición de los 135 municipios de la Provincia.

«Este trabajo va a quedar en la historia de la Provincia de Buenos Aires», resumió Valicenti quien además agregó «se ha generado una gran transformación en la estructura del Estado Provincial, eso es en el marco de la campaña electoral lo que tenemos que contarle a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas. Estamos eligiendo entre dos modelos políticos y de gestión que son totalmente opuestos».

Daniel Gollán: «No tendríamos perspectiva económica si no hubiésemos podido manejar la pandemia relativamente bien, hubiese sido un caos».

El ex Ministro de Salud y precandidato a Diputado Nacional, Daniel Gollán centró la conferencia de prensa en la cuestión en la pandemia del Covid aunque no dejó de enviar mensajes a los sectores opositores. A Facundo Manes, particularmente, le pidió «que no se meta» en el debate sanitario y que vaya a debatir con Diego Santilli. el doctor Manes se saltó un casillero, debería debatir con Santilli no conmigo”, dijo.

Luego analizó el contexto actual y afirmó que «no tendríamos perspectiva económica si no hubiésemos podido manejar la pandemia relativamente bien, hubiese sido un caos», expresó Gollán quien luego relató «teníamos un enorme temor, no había barbijos. Si nosotros no íbamos a buscar a China, en los Hospital no hubiese habido elementos de protección personal. El esfuerzo y el desafío fue increíble», dijo Gollán.

«Sorteamos esto y ahora empezamos a ver la recuperación», expresó el ex Ministro de Salud de la Provincia y aseguró «la economía está arrancando y seguirá arrancando a medida que terminemos con la pandemia».

Gollán en dos o tres oportunidades destacó el «movimiento de camiones que van y vienen» en la Ruta 3.

«Siempre se generó una falsa dicotomía entre economía y pandemia. Se quiso confundir con que pandemia era cuarentena. Nosotros tuvimos 59 días de cuarentena dura, para prepararnos», expresó el ex funcionario.

Gollán permanentemente buscó polarizar su discurso con el de Juntos por el Cambio y reprochó las «promesas» no cumplidas de parte de la gestión del macrismo. «Lo que se viene a discutir son ideas», afirmó repasando los temas que se deberían llevar en lo inmediato al Congreso de la Nación y reconoció “La gente tiene una necesidad económica» aunque aclaró que la tenía en 2019 y por eso votó al Frente de Todos.

Volviendo a las distintas medidas que se puedan ir tomando de aquí en adelante habló del eventual regreso completo a clases: «estamos evaluando todo el tiempo esa cuestión, tiene que ver con muchas realidades. En muchos países cuando ingresó la Delta pegó muy fuerte en el ámbito educativo. Estamos observando como sigue esto y se irán tomando decisiones de acuerdo a distintas variables. No se pueden anticipar hoy las medidas, este virus nos corrió el arco varias veces. En la medida que sea seguro para los chicos, las chicas y los docentes entonces inmediatamente vamos a tomar esa medida».