Gollan: “Las salas de terapia intensiva se están vaciando muchísimo de pacientes covid”

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, analizó el escenario actual de la pandemia y subrayó que se van a cumplir “ocho semanas seguidas” de descenso en la cantidad de contagios de coronavirus, al tiempo que precisó: “Cuando uno mira las salas de terapia intensiva, se están vaciando muchísimo de pacientes covid, entonces la perspectiva es buena, ya que al estar las salas con menos pacientes críticos, hay una baja sensible en la tasa de fallecidos”.

En declaraciones radiales, el funcionario señaló además que “si no entra la variante Delta, con mucha gente vacunada, con mucha gente con anticuerpos porque tuvo la enfermedad y con gente que ha tenido contacto con el virus, va quedando menos gente con posibilidad de enfermarse gravemente”.

No obstante, Gollan advirtió que “no terminó la historia, ya que en muchos países del mundo hay un rebrote”. En esa línea, tomo los datos de Gran Bretaña, e indicó que si bien el repunte de contagios fue fuerte, los casos graves o que requieren internación son muchos menos, lo mismo que los fallecidos, y claramente se debe a los efectos de la vacunación. “Gran Bretaña tubo hoy 42.800 casos hoy, con picos semanales de 55.000, en diciembre con esta cantidad de casos eran 600 los fallecidos y ahora son 41, lo mismo las hospitalizaciones, eran 25.000 y son 3.400”, indicó el ministro.

Consultado sobre la posibilidad de que la vacuna sea obligatoria, el ministro dijo que “tiene que tener dos años de estudio como mínimo, pero en un momento como este, de pandemia, se puede hacer una excepción, no hay nada que lo impida, ahora qué se va a hacer, no lo sé”. Además, reflexionó sobre las medidas preventivas que acaba de tomar Francia, vinculadas a la vacunación. “En Francia si no estás vacunado no entrás a bares, ni restoranes, ni a trenes, y el trabajador de la salud que no se pone la vacuna pierde puesto y salario”.

En tanto, el ingreso de las vacunas de Moderna donadas por Estados Unidos, abre la chance de que, en poco tiempo, puedan vacunarse menores de 18 años. “Los primeros en vacunarse son los menores que presenten complejidades”, indicó el funcionario, tal como se ha hecho en la definición de los grupos de riesgo en adultos.

Acerca del estudio de combinación de vacunas que comenzó a realizarse en la provincia de Buenos Aires, el ministro preció que se aplica una segunda dosis a personas que ya fueron vacunadas, con otro desarrollo farmacéutico, y “se va midiendo cuantos anticuerpos tiene y como actúan los linfocitos-T”. En esa línea, expresó que “en muchos países se está haciendo, se busca ver si se aumenta la cantidad de anticuerpos, si crece la efectividad de los linfocitos-T, muchos especialistas dicen que va a mejorar la performance de las vacunas”.

Sobre la perspectiva de vacunación de la campaña bonaerense, el ministro dijo que para septiembre es muy probable que todas las personas que se anotaron estén inmunizadas, lo que implica el 82% de la población del distrito. Asimismo, explicó que muchas de las personas que no se anotaron, no es que no se quieran vacunar, sino que tienen “un bajo nivel o de alarma o son más remolones”, y que ante las estrategias territoriales, como la vacunación en estaciones ferroviarias, “muchos se acercan y dicen ‘ya que están acá me vacuno’”.

“Vamos a andar al final del año con un nivel muy alto de vacunación en Argentina, la provincia va a mostrar un porcentaje mucho más alto de vacunados que el de países europeos por ejemplo”, concluyó. (DIB) ACR