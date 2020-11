Gremios de “La Casa del Trabajador” y dirigentes políticos respaldaron a los trabajadores de AOMA

Dirigentes políticos y los gremios enrolados en la Casa del Trabajador emitieron este miércoles un comunicado en respaldo a los trabajadores de AOMA Olavarría que se encuentran en conflicto con Loma Negra.

El comunicado y las adhesiones.

A lo largo de muchos años nuestra ciudad se conoció como la ciudad del trabajo, la capital del cemento, el centro minero de la provincia. Empresas locales y foráneas han crecido, dando empleo a miles de Trabajadores, transformándonos en una ciudad minera de la que tenemos orgullo de pertenecer. Cuando estas empresas generan riqueza, gracias al trabajo de tantos Mineros, se traduce en bienestar, tanto para los trabajadores y sus familias como para todos los Olavarrienses que se ven beneficiados con el crecimiento y los frutos de la Minería.

Lamentablemente esto cambio, ya no sentimos “nuestras” a estas empresas radicadas en Olavarría, son cada vez menos los olavarrienses dedicados a la minería, ya que por decisión empresaria traen trabajadores de otras ciudades a ocupar puestos nuestros, y nos referimos específicamente a Loma Negra CIASA.

Vemos como empresas tercerizadas provenientes de otras ciudades vienen a hacer trabajos que antes eran realizados por empresas locales, dejando sin trabajo a cientos de Vecinos. Naturalmente esto tiene una explicación, el desmedido y desproporcionado lucro que persigue Loma Negra CIASA, contratando empresas que no respetan mínimas normas de seguridad, no pagan salarios del convenio minero, no tienen estabilidad laboral, ya que luego son reemplazados por otra empresa foránea y también con trabajadores foráneos, con salarios notablemente menores a los de un trabajador minero o empleado de la misma Loma Negra. Esto ocurre desde hace años, pero cobro notoriedad para la comunidad este 2020, cuando trabajadores de una empresa de San Nicolás fueron aislados en un hotel céntrico por ser positivos de COVID-19, empresa que vino en esa oportunidad a realizar un trabajo que antes hacia una empresa Olavarriense.

Hay que dejar un punto muy claro, no es una “avivada” esto es lLEGAL. Cuando Loma Negra registra mal un trabajador, cuando una tercerizada dentro de Loma Negra paga un salario menor al resto de los trabajadores de Loma Negra, eso es destrozar el principio de igual tarea por igual remuneración, cuando se lo encuadra en un convenio colectivo que no corresponde porque su salario es menor y se lo puede despedir sin indemnización, es apartarse de lo justo para generar algo injusto, cuando Loma Negra CIASA se aparta de todo esto, lo hace a sabiendas que viola la LEY LABORAL Y LA CONSTITUCIÓN ARGENTINA. Y a pesar de los continuos reclamos gremiales de la Asociación Obrera Minera Argentina AOMA que llevaron a que la Empresa Loma Negra CIASA firmara en el año 2007 un acuerdo para que estos trabajadores sean mineros, acuerdo que por supuesto NO CUMPLIÓ.

Indudablemente la reactivación económica que está generando este modelo Económico-Social implementado en Nación por Alberto Fernandez y en Provincia por Axel Kicilof dejan como saldo la recuperación de la actividad industrial, Pero también se debe recuperar el Salario y el Poder Adquisitivo de los trabajadores y de toda la economía local a través del circulo virtuoso: producción industrial, Trabajo Decente y consumo interno.

Hoy, a días de que

Loma Negra inaugure una nueva planta en L’mali, decidimos exponer esta situación ante la Comunidad, para entender porque los olavarrienses no sentimos como nuestras estas empresas ni el orgullo de ser ciudad minera o la capital del cemento, porque como decía el gran Atahualpa “Las Penas son de nosotros (los trabajadores), la Vaquitas son Ajenas (Loma Negra CIASA)”.

