Gripe y enfermedades respiratorias: «Insistimos en que la gente concurra a vacunarse»

El responsable de la Región Sanitaria IX, Ramiro Borzi. ARCHIVO/NICOLAS MURCIA- Diario El Tiempo

El director de la Región Sanitaria IX, Ramiro Borzi, habló con Tiempo de Radio en la ciudad de Azul e hizo referencia al impacto de las enfermedades respiratorias en lo que va de este otoño-invierno 2023.

En el inicio de la charla la autoridad sanitaria recordó que hace un mes atrás la provincia de Buenos Aires atravesó una «situación crítica» en el conurbano y contó: «Esto se podía prever al igual que lo que sucedía en el momento de más incidencia de la pandemia de Covid-19. Y sabíamos que podía replicarse en el interior de la provincia y estábamos preparados para eso».

«Con el correr de los días vimos que obviamente subía la demanda tanto ambulatoria como de internación de todo lo que son enfermedades respiratorias que es algo lógico y que sucede todos los años. También subía la ocupación de camas de cuidados generales y de cuidados intensivos, pero estamos dentro de la media normal para esta época del año» agregó.

Por otro lado, hizo mención a la preocupación que existe por la baja cobertura de vacunación que se registra este año y detalló: «es algo a lo que no le encontramos explicación y está sucediendo en toda la provincia y por supuesto que es un tema que nos mantiene atentos porque todavía queda mucho invierno por delante y puede repercutir en una suba de casos que haga que la ocupación de camas de algunos hospitales quede al límite».

«Por eso insistimos en que la gente concurra a vacunarse, porque stock de vacunas hay en los diez municipios de la Región Sanitaria IX y llamativamente faltan hombros para vacunar» añadió.

Consultado sobre la lectura que hace en relación a la negativa o al desinterés de los vecinos en inmunizarse contra las enfermedades respiratorias, consideró: «pasa en toda la provincia, pero la verdad es que nuestra región sanitaria tiene una mejor cobertura que la mayoría de las otras regiones».

«Acá me pongo en mi rol de psicólogo para tratar de entender la conducta de la comunidad después de dos años en los que vacunarse era prácticamente el eje de la vida de la gente con la vacunación Covid-19 y ahora este relax es como una respuesta inconsciente de que ya se vacunaron los que se tenían que vacunar y no es así. Porque tenemos un riesgo estacional que es contraer algún tipo de enfermedad relacionada con el frio. Vemos neumonías y gripes graves en todas las ciudades y una suba de bronquiolitis como no había pasado en los últimos años que es lógico después de dos años donde la circulación había sido menor y donde no se había generado inmunidad por contagio» recalcó.

Más adelante el profesional se refirió al uso de barbijo o tapaboca para prevenir y evitar el contagio de virus respiratorios en esta época del año y sostuvo: «No creo que debamos utilizarlo de forma masiva como hacíamos durante la pandemia, pero no es un mal elemento, todo lo contrario. Y también hay que entender que como primera pauta preventiva el auto aislamiento es necesario cuando alguien tiene síntomas que pueden ser de Covid-19, si bien se lo toma como una enfermedad más y no hay un aislamiento especial la conducta pasa a ser como si fuera una gripe. Y por supuesto también la consulta al médico en el caso que la gravedad del cuadro lo amerite».

«Son pautas conocidas pero el tema es ponerlas en prácticas. Hay que vacunarse, hay que cuidarse y aislarse en caso que uno se sienta mal. Después de todos estos años en los que hemos estado aislados y donde la vacuna generaba una ansiedad y una expectativa muy grande vemos una conducta de retracción respecto a aplicarse vacunas e incluso a aislarse» remarcó.

