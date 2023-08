Grupo HÉROE: Lírico y Pop llega al Teatro

Viernes 15 de Septiembre, 21:00 hs.

HEROE se enrola en el género Lírico-Pop, más conocido en el mundo entero como “classical

Crossover”.

El trío se conforma con:

FEDERICO PICONE:

Director y actor principal de El fantasma de Canterville (Estrella de Mar 2015) de Pepe Cibrián y Angel Mahler, La Bella y La Bestia, y Drácula el musical, entre otros. Director artístico del Teatro Núcleo de Olivos y Director del Instituto de arte Acción.

Formó parte en espectáculos como Nice ‘N Easy y Vocal Group en el Teatro Maipo con Sandra

Mihanovich, Sincronización en Birkerwald (Opera) y La flauta mágica en el Teatro Avenida. También en El Jorobado de París en el Teatro Nacional Cervantes.

ALEJANDRO FALCONE:

Comienza su carrera profesional en 1995. Hoy cuenta con casi 3000 shows realizados. Fue telonero de Diego Torres (Tattersall, San Isidro). Debutó en 2004 en el Teatro Colón (Salón Dorado) con la soprano Liliana Gatas y la pianista Cecilia Fracchia y en 2007 en “Calle Corrientes” en el Teatro Metropolitan como tenor acompañante de Cecilia Milone en “Morocha y Pasional”. Cantó en 2011 en el Obelisco de Buenos Aires y actuó en casi todas las provincias Argentinas, República Dominicana, México, Francia, Italia y Uruguay.

SEBASTIAN RUSSO:

Accede a su primer rol protagónico en el año 2008 con Lindoro en la opera L´italiana in Algeri. Luego le siguieron: Die Lustige Witwe, I Puritani, Elixir de amor, Catulli Carmina, Don Pasquale, La Sonnanbula, Orfeo y Eurídice, La Traviata, Romeo y Julieta, La Boheme, Rigoletto, Réquiem de Mozart, Requiem de Verdi, Stabat Mater de Rossini, entre otros.

Se ha presentado en los mayores teatros del país como, Teatro Colón, Cervantes, Opera, Coliseo, Lola Membrives, San Martín (Tucumán), TLCC(Centro del conocimiento – Posadas), y en las salas de CCK (Ballena azul), entre otros, y también cantó en la Catedral de Bs. As. Fuera del país brindó conciertos en Uruguay y Chile, y se presentó en la apertura y cierre del Snow Polo World Cup 2016 en Tianjin, China.

Grupo Imaginarium

De su producción:

En su disco debut lanzado por BMV y distribuido por Sony fue producido musicalmente por Emanuel Ortega, y contó con las cuerdas de la Sinfónica de Bratislava (grabadas en Eslovaquia), los arreglos y la mezcla de José Luis Pagán (Marc Anthony,Jennifer López, Chayanne, Thalia) y la masterización de Antonio Baglio (Alejandro Sanz, Laura Pausini, etc). Todo realizado entre EE.UU. Y Argentina.

Para ese primer disco, se escogieron clásicos Latinoamericanos consagrados por el público y se los reversionó al Lírico Pop. Rápidamente comenzó a sonar en todas las radios el corte de difusión “Volver a amar” y luego las geniales reversiones de “La distancia”, “Mi Buenos Aires querido”, “Corazón contento”, “Con tu amor”, “Desarma y sangra”, “Donde estará mi primavera” y “Perfidia”. A estos clásicos HEROE sumó dos canciones de propia autoría: “Soñemos que todo es posible” y “Por tu amor”.

Como parte del 2° disco se sumaron a la lista clásicos mundialmente conocidos como “A mi manera”, “O sole mio”, “Torna a Sorrento”, “Bella ciao”, “La incondicional”, “Entrégate”, “Nessun dorma”, “La donna e mobile”, “Aleluya”, “Las canciones más bellas del mundo” un mashup que incluye “She”, “Unforgettable”, “Somewhere over the rainbow”, “My heart will go on” entre otros, y “Unidos por la paz” (de propia autoría)

En abril del año 2019 el grupo viajó a las Islas Malvinas a rodar un tríptico compuesto por:

• “Aleluya” en memoria de los caídos en el conflicto bélico del año 1982

• “Desarma y sangra” en homenaje a todos los excombatientes del citado conflicto

• “Unidos por la paz” canción de propia autoría portadora de un mensaje y un pedido de paz en cada rincón del planeta. Cuenta con la lujosa participación de Ricardo Mollo en guitarras.

DESTACADO: Por estos videos producidos, y por el homenaje a los ex combatientes que se viene llevando por todo el país, durante un bloque del show, el Sr. Julio Aro (candidato a Premio Nobel de la Paz este año) ha brindado su apoyo a nuestro show con la fundación “No me Olvides”, a la cuál Héroe se ha sumado como colaborador.

 Homenaje a los caídos. “Aleluya” presentada en la TV Pública.

 Homenaje a los veteranos de guerra. “Desarma y Sangra”.

 Unidos por la paz, con la participación en guitarra de Ricardo Mollo (Divididos).

El espectáculo fue declarado en Mar del Plata 2020 como “Espectáculo de Interés Cultural”.

Entradas (sin numerar): $ 6600 Plateas- $ 5750 Pullman

Por la compra on line deberá sumarse el 5% por el cargo por servicio de Articket

Venta en el Teatro con tarjetas de crédito y débito

Venta on line www.articket.com.ar con crédito y débito.

Venta en Tecnocentro (Rivadavia 3065) en efectivo

