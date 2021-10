Guillermo Moreno pidió que «adelantemos las elecciones y que se presente Alberto a ver cuántos lo votan»

El ex Secretario de Comercio Interior de Cristina Fernández de Kirchner habló este mediodía con el programa «Duro de Callar» que conduce Tomás Mendez y llamó a «cambiar el gobierno».

El ex funcionario además llamó a que se «adelanten las elecciones».

Primeramente habló de la salida de Paula Español de la Secretaría de Comercio Exterior y aseguró: «objetivamente hay cambios. Feletti es un hombre de experiencia pero ahí termina la posible comparación» y agregó: «la situación es delicada y Feletti tiene una sola bala con dos objetivos distantes entre sí».

Diagnosticó «los precios, si van al alza, te van a hacer perder una elección, pero el desabastecimiento te hace perder más que una elección, yo me preocuparía por eso» y recordó «yo me acuerdo una conversación con Kiciloff antes de irme del Gobierno y le recomendé que no devalúe, lo hizo y se puso la economía de sombrero hasta hoy».

Fue allí donde lanzó: «quieren ganar las elecciones y no saben las consecuencias de presionar sobre la formación de precios. Lo que hay que hacer es cambiar el Gobierno» y luego dijo cómo «la institución permite el cambio de Gobierno, hay una ley de acefalía, un adelanto de elecciones. El problema es Alberto Fernández, hace cuanto te dije que no estaba apto. La política no está para contar lo que está pasando hoy sino para contar lo que va a pasar. Si el Gobierno es inepto y vos lo dejas, cada día está peor».

Volvió sobre su propuesta y expresó «yo digo que adelantemos las elecciones y que se presente Alberto a ver cuántos lo votan»

Señaló sobre la Vicepresidenta de la Nación: «Cristina cometió el error de su vida al elegir a Alberto Fernández y perdió su proyecto político. Hay que ver como termina, nadie habla de la década ganada, la dilapidó junto a una estructura juvenil que tenía un enorme potencial».