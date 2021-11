Guillermo Pérez en un debate el debate nacional “Hidrógeno Verde, mito o realidad»

El lunes 29 de Noviembre Guillermo Perez, miembro y coordinador de Unidad Popular Olavarría y ex candidato a Concejal por el Frente de Todos, participó del primer encuentro nacional de debate sobre “Hidrógeno Verde, mito o realidad» organizado por «UP Compromiso Socio Ambiental Nacional», espacio creado el 3 de septiembre de este año.

El encuentro fue moderado por Leandro Sánchez, Secretario Ambiental de UP Nacional y contó, en primer lugar, con la participación y exposición de Ruben Kalmbach, Lic. en Geografía, con posgrado en Gestión Integral de Cambio Climático y Coordinador de Acción Local por el Cambio Climático. Le continuó Gustavo Lahoud, Lic. en Relaciones Internacionales USAL, magister en Defensa Nacional e investigador en geopolítica de la energía y de los recursos naturales. Luego tomó la palabra Marta Maffei, docente, ex Diputada Nacional, cofundadora de Unidad Popular, dirigente sindical reconocida por encabezar la instalación de la Carpa Blanca Docente frente al Congreso de la Nación, ex Secretaria General de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), miembra fundadora de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), autora e impulsora de la Ley de Glaciares en defensa del agua, entre otros.

En primer lugar, Ruben Kalmbach efectuó un pasaje técnico explicando qué es el Hidrógeno, cómo se obtiene y a qué se llama Hidrógeno Verde y que cantidad de agua se utiliza para su obtención: «depende en la manera en que la empleamos y para qué y en qué se termina convirtiendo; si realmente va a hacer un mito esto de que es tan Verde o es solo una realidad».

Gustavo Lahoud se centró en analizar la dinámica de la geopolítica energética fuertemente impactado por la lucha de poder y enfrentamiento entre dos grandes potencias como lo son Estados Unidos y China y como influyen en el contexto internacional y qué lugar ocupará la Argentina.

Marta Maffei fue contundente en su cierre: «esta empresa con esa inversión de 8.400 millones es de producción de Hidrógeno Verde para exportar, no es para la Argentina, no nos va a agregar un megavatio, nada. Esto no es para incorporar a la línea de la producción de combustible o para la producción de energía para la republica Argentina» y cerró explicando cuál será el verdadero impacto ambiental que tendrá en nuestro país la producción del llamado Hidrógeno Verde si se continúa con la privatización, al estilo de los 90′, de nuestros recursos naturales.

Por último, Guillermo Perez celebró la seriedad y el profesionalismo con que se abordó el tema, desde sus diferentes aristas, y planteó la necesidad de abrir el debate e invitar a otros actores sociales y a la comunidad toda entendiendo que lo que está en juego es un recurso vital para el ser humano: «vienen por el agua», sostuvo.