Gustavo Bustamante sobre Cerro Negro: “No vamos a dejar que nos toquen un solo trabajador”

Gustavo Bustamante, secretario general del SOECO, planteó la grave situación que atraviesan los trabajadores de Cerro Negro, en general, y los de la fábrica de ladrillos en particular.

El dirigente sindical habló en la mañana del viernes con la periodista Claudia Bilbao en el programa “Desayuno con Noticias” que emite Radio M de lunes a viernes de 7 a 9 horas.

En el desarrollo de la entrevista, Bustamante ratificó que el próximo jueves 2 de mayo Cerro Negro para su planta de ladrillos y aduce cuestiones de baja demanda para comercializar sus productos. De todas maneras el dirigente gremial dijo que hay falta de acuerdo en las paritarias y eso complica aún más el escenario.

Bustamante culpó a los empresarios de haber apoyado el modelo económico y político que encabeza el presidente Javier Milei.

En primer término, Gustavo Bustamante explicó cuál es la situación de la negociación paritaria. En este punto planteó: “todavía no se cerraron las paritarias. Las paritarias que tienen que cerrar ahora en abril son las paritarias 2023-2024. A marzo hoy estaríamos un 22% por debajo de la inflación. Falta todavía la inflación de abril. Están hablando de un dígito, así que calculamos que para el cierre de abril vamos a estar en un 34 o un 35% por debajo de la inflación.”

Calificó de “vergonzoso” al ofrecimiento salarial de los empresarios dado que manifestó que proponen un 7% para dar por cerrada las negociaciones.

Más adelante, el secretario general del SOECO vinculó la falta de acuerdo paritario con la paralización de la planta de ladrillos que Cerro Negro tiene en Olavarría. “Están hablando de suspensiones”, dijo Bustamante quien mencionó que sería 52 los trabajadores afectados.

Al respecto, planteó la situación gremial: “nosotros no nos podemos sentar a arreglar suspensiones cuando todavía no han arreglado paritarias. Me queres sacar suspendidos por menos salarios. Eso quiere decir que yo voy a perder el 50% de mi salario, es una locura.”

Bustamante dejó en claro que antes de hablar de suspensiones se debería arreglar la paritaria. “Hasta que no se arregle el tema paritaria, no podemos salir suspendidos. Nosotros no nos podemos sentar a arreglar con la empresa suspensiones si no se arregla el tema a nivel nacional de los salarios”, indicó.

Bustamante habló de una sucesión de episodios que se vienen dando y no descartó que la situación sea aún más complicada en los próximos meses. “Hace tres meses atrás tuvimos el cierre de Losa. Nosotros en ese momento dijimos, esto no termina acá. Si las políticas de gobierno siguen de esta manera, se van a profundizar los temas en las fábricas y los trabajadores. Hoy lo tenemos con ladrillos. Y dentro de tres meses, si esto sigue así, lo vamos a tener no solamente con 52 trabajadores, lo vamos a tener con todos los trabajadores de la planta de pisos, que van a ser 380“, se lamentó.

“Esto es una situación de no acabar”, resumió Bustamente.

Bustamante reconoció que es cierto que en las playas “no entra un ladrillo más” producto de la caída de las ventas que aducen los empresarios para frenar la producción. En este punto dijo, “estos empresarios apostaron a este gobierno, que se hagan cargo. El gobierno está en contra de los trabajadores, los empresarios están en contra de los trabajadores. Sufrimos devaluación, sufrimos inflación, y ahora todavía quieren sacar sus pendientes, no quieren arreglar las paritarias. Liberaron todos los precios, todos los precios liberados, y le metieron la pata a los salarios. Acá no hay forma de que esto salga adelante. No quieren hablar de un rebote, tenemos que esperar, porque qué rebote va a haber si lo que están haciendo es sacando poder adquisitivo a los trabajadores.”

Desde el SOECO anticipan que el conflicto con Cerro Negro se va a profundizar la semana que viene, “yo creo que la empresa va a querer tomar algunas medidas. Y se va a profundizar porque a nosotros el día jueves nos va a encontrar ahí en Cerro Negro. No vamos a dejar que nos toque un solo trabajador.”

Bustamante informó en Asamblea se decidió: “si nos tocan un solo trabajador, nos van a encontrar todos fuera de Cerro Negro parados.”

El secretario General del SOECO reiteró: “sino se arreglan las paritarias nosotros no nos podemos sentar a arreglar suspensiones”

