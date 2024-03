Gustavo Rago: «Me voy porque no logré estar cómodo»

El médico Gustavo Rago, que el martes dejó el Consejo de Administración de Salud, habló con la periodista Claudia Bilbao en el programa «Desayuno de Noticias» que se emite en Radio M. La entrevista se concretó horas después de que el intendente Wesner le aceptara la renuncia en el cargo.

«Yo no me puede adaptar a este nuevo esquema, no me sentí cómodo», dijo el ex funcionario respecto al Consejo de Administración de Salud que creó el intendente Maximiliano Wesner.

Al hablar de la renuncia o salida del cargo en el que asumió en diciembre dijo, «estoy muy bien, creo que hay que desdramatizar mi salida de la dirección. No es que se va Rago y se cierra al hospital. El hospital sigue funcionando igual con sus blancos y sus negros, que tuvo siempre.»

Rago remarco que con él se fueron de la gestión los doctores Nagel y Pereyra Díaz a quienes convocó como asociados cuando asumió en diciciembre.

El médico respondió los motivos por los que se deja el cargo, «la idea mía era tratar un equipo de trabajo y por eso elegí a dos profesionales excelentes. Más que excelentes profesionales, excelentes personas. Personas que son mejor que yo. Estaba convencido de que era una etapa de transición y luego dejar a esta gente. Me voy porque no logré estar cómodo.»

Gustavo Rago expresó sentir «algo de frustración por no poder llevar adelante lo que uno pensó cuando lo fueron a buscar» y en este punto aclaró sobre el Consejo de Administración de Salud: «no logramos tener la empatía para poder ensamblarnos.»