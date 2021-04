En medio de una virulenta segunda ola de Covid, el Intendente de Tandil Miguel Ángel Lunghi concedió una entrevista al Diario El Eco que se publica en la jornada de este domingo. El Jefe Comunal de la vecina localidad lanzó varios conceptos en medio de un exponencial crecimiento de casos de Coronavirus.

“Ya estamos en la segunda ola e indudablemente lo llamativo es que explotó en todo el país. En la primera ola existió principalmente en Capital y Gran Buenos Aires y después con el correr de los meses se corrió al interior. Nosotros tuvimos unos cuántos meses sin Covid y no conocíamos cómo se expandía. Ahora, incluso con el cambio de cepa, tomó más virulencia el virus y los contagios han sido exponenciales en todos los lugares. Hablé con el intendente de Rauch y está tan complicado como nosotros, cuando el año pasado estuvo buena parte del año sin casos. En Lobería pasó y pasa lo mismo”, dijo Lunghi para analizar el contexto actual.

Para el Intendente de Tandil “estamos atravesando momentos muy difíciles” y llegó a reconocer: “Yo no soy una persona de imponer restricciones pero indudablemente tenemos que hacer algo”.

Aclaró más adelante: “el escenario hay que dividirlo en dos. Primero sobre la función indelegable del Estado, fundamentalmente con conseguir vacunas, inocular, aumentar los testeos y controlar el aislamiento. Y respecto a los ciudadanos, la necesidad del comportamiento social, la libertad responsable y mantener los cuidados de higiene que todos conocemos”.

En ese marco fue que analizó el año electoral que le toca atravesar a la Argentina en este 2021

“Creo que no hay que hablar de elecciones, parece un bolazo, se está muriendo la gente”, fue lo que respondió sin titubear y luego agregó “si la quieren pasar a septiembre que la pasen. Sí sostengo que hay que hacer las PASO, pero no debería haber inconvenientes hacerla un mes más tarde”.

Aclaró su postura “yo no especulo políticamente si va a ver más vacunados o no y si eso ayudaría a las posibilidades del gobierno. Sí entiendo que esperar por un mejor clima podría favorecer a que se disipe el virus y no haya tantos contagios. Correrlo 30 días y ver qué pasa no lo veo mal. Hay que dejar las discusiones por todo, los políticos tenemos que tragar amargo y escupir dulce. Se va a votar, la gente elegirá un mes antes o un mes después, no hay que hacer un drama con esto”.