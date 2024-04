Habló la medium que ayudó a Milei a hablar con su perro muerto

En medio de las especulaciones sobre el paradero de los perros del presidente Javier Milei, la médium Celia Melamed, quien trabajó para el presidente hace algunos años, habló sobre el vínculo del libertario con su fallecido perro Conan y cómo le enseñó algunas habilidades a la actual secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

“Hace muchos años me comuniqué con la mascota de quién es hoy el presidente y con la mascota de su hermana”, confirmó la mujer, que es además médica veterinaria.

La mujer comenzó a dar entrevistas en medio de las distintas versiones que circulan en las redes sociales, aunque fue cautelosa al referirse a la historia del presidente con sus mascotas.

En tanto, en una conversación con el youtuber Migue Pardo, Melamed recordó que el vínculo con Milei surgió en 2016 o 2017 cuando Conan “estaba muy mal y estaba atendido por veterinarios” que la conocían a ella. “Él me llamó, yo no conocía quién era y fui a su casa para una consulta. El perro estaba enfermo”, añadió.

Además, confirmó que para el Presidente uno de sus perros, los clones de su mascota fallecida, es la reencarnación de Conan. “Todo es posible. Hubo una situación en la cual él me contó que había uno de los perros que conocía la casa: dónde estaba la comida, la cama, conocía los lugares”, dijo la mujer.

Luego, en declaraciones a Radio Con Vos, dijo: “Sí, esto pasó. El animal entró (por primera vez) y reconoció la casa, sabía dónde estaban las cosas. El animal estaba ahí y él le puso el mismo nombre porque vio esa característica”.

No obstante, negó la versión que indica que fue el perro muerto el que le aconsejó a Milei que sea candidato a presidente. “No sé de dónde salió eso, conmigo nadie habló”.

En la entrevista por YouTube, la especialista indicó que consultó con una abogada, que le recomendó no brindar entrevistas periodísticas. “Hubo gente que me escribió por Instagram puteándome, que me pedían que le dijera a Conan que le diga a Milei no sé qué, que era una estafadora…”, expresó.

Finalmente, señaló que le enseñó a Karina Milei cómo comunicarse con animales: “En aquel momento era una persona curiosa a la que le interesó el tema”.

Asimismo, aclaró que ya no trabaja con la familia Milei, aunque quedó “buena relación, porque son personas entrañables, queribles”. “Es gente que aprecio mucho. Charlamos, saludos para cumpleaños, Navidad”, consideró. (DIB)

