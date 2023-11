Hacerle el juego a la derecha

Cuando se habla de “el mensaje de las urnas”, y se ve a muchos intelectuales, periodistas y dirigentes analizando candidatos, lo que dijo en tal lugar, las ideologías que representa, símbolos o las banderas que levanta, y tantas otras cosas, y se intenta darle demasiada profundidad, quizá en esta sea más simple: Las elecciones no se ganan cuando el pueblo la está pasando mal.

Yo también creí, como muchos que había chances de ganar la elección, no podía entender cómo el pueblo podía votar una fórmula con las propuestas más nefastas que escuche desde que prestó atención y militó en política, que se vote no solo que no quede en pie un derecho, sino también armas, venta de órganos y miles de aberraciones contra nuestra patria.

Con el correr de la campaña vi como se iban “alineando” algunas con más firmeza y claridad que otras, pero toda la institucionalidad de este país en contra de esta fórmula. Sindicatos, universidades, clubes, iglesias, etc, y tampoco alcanzó, quedó muy claro que ningún capital simbólico “tracciona votos” cuando no se gobierna bien, no hay quien te salve.

El gobierno de Alberto Fernandez y la formula del frente de todos llegó al gobierno luego del desastre que hizo Mauricio Macri, y también llegó por esto, no porque todo el pueblo es peronista, o por la mística del campo popular, o porque las instituciones más importante del país, o alguno de la farándula bancaba esa fórmula, porque el pueblo la estaba pasando mal y encontró en esa fuerza política la posibilidad de un cambio de rumbo donde le vaya mejor. No se cumplió y el 19 de noviembre se terminó de pagar la consecuencia de eso.

Alberto llegó al poder diciendo que había que “arrancar por los últimos para llegar a todos” y mintió, nunca empezó por los últimos, y a estos les fue peor. En este trayecto muy pocas organizaciones del campo popular, y ni hablar de dirigentes se manifestaron en contra de lo que estaba pasando. A los que lo hicimos, lo de siempre “le hacen el juego a la derecha” lo primero que hay que discutir, hacerle el juego a la derecha es gobernar mal.

Se viene una etapa en la que ninguno, o por lo menos yo, no se que va a ocurrir, si tengo una certeza, porque escuchó las propuestas del presidente electo y me imagino como termina esto: menos derechos, más hambre, más transas, mas armas, mas balas.

A esto, no sólo organizarse, luchar y ser creativos, si no discutir cómo vamos a volver a enamorar al pueblo, y parafraseando, no puede ser con los mismos de siempre. Con los que no solo no se atrevieron a cortar una ruta en reclamo al gobierno del FDT, si no que por cuidar sus quintitas no fueron capaces de plantear internamente que las cosas se estaban haciendo mal, o quizá, lo que es peor, no lo saben, porque no saben lo que necesita el pueblo Argentino, porque no viven como el pueblo Argentino.

Es momento de que discutamos sin miedo internamente, pero para eso, es necesario que la militancia no se arrastre y se suelde a los cargos, porque a la larga el pueblo te odia. Como nos pasa hoy.

El pueblo no voto a Milei-Villarruel por las propuestas fascistas, neoliberales o prodictadura, en su gran mayoría el voto fue porque la actual situación económica es lamentable. Los que militamos en movimiento sociales terminamos el año pasado cortando rutas por un miserable bono de fin de año, para que millones de argentinos tengan un plato de comida en la mesa y nos lo pasamos cuatro años reclamando políticas que cambien la realidad de los sectores populares y esto no es por acá hay “iluminados” es solo porque conocemos muy bien el sector con el que elegimos militar.