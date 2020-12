“Hay dos concejales radicales y no están en el mismo bloque, es poco serio”

Lo dijo Rubén Orfel Lanceta, candidato a Presidente del Comite Local de la UCR.

Con amplia trayectoria en la política, Rubén Orfel Lanceta se prepara para disputar en elecciones internas la conducción del Comité Local de la UCR. El ex Diputado Nacional sostuvo: “el radicalismo me dio todo y nunca pedí nada. Me veo con el deber moral de aportar para ordenarlo políticamente y disputar poder”, afirmó en declaraciones a Radio Olavarría.

En la misma línea expresó: “¿qué ganas tendría, a mi edad, de volver al Comité si el partido estuviera vigoroso y le diera oportunidades a los jóvenes?”.

Fue en ese contexto que lanzó críticas a la dirigencia actual de la UCR y a los concejales: “Hay dos concejales radicales y no están en el mismo bloque, es poco serio. No se hace política así no pasó ni a nivel nacional ni provincial”.

