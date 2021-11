Héctor Fernandez Vieyra: «El último Ministro de Seguridad que hizo mucho por el campo se llamó Alejandro Granados»

El sábado Olavarría fue sede del primer encuentro del Foro de Seguridad Rural Argentino en Santa Dominga y al mismo además del Procurador General de la Provincia llegó el fundador y miembro del Comité de Seguridad Rural de la Sociedad Rural Argentina.

Héctor Fernandez Vieyra diálogo con En Línea Noticias luego del encuentro y abordó distintas cuestiones vinculadas a la seguridad rural. «En la provincia de Buenos Aires si hay estadísticas, lo que pasa es que en el último tiempo volvimos al vicio de no denunciar los delitos. La gente se cansó un poco, no es bien atendida. Sabemos que delito que no se denuncia es un delito que no existe», comenzó expresando el dirigente ruralista.

Reconoció la existencia de estadísticas en territorio bonaerense aunque aventuró «no me animaría a decir que son confiables».

Fernández Vieyra habló de las Policías Rurales y el sostenimiento que el sector rural hace a éstas. «En Santa Fe tenemos los «Puma» que no tiene un despliegue en toda la provincia. No es como en la Provincia de Buenos Aires que sólo se dedican a la prevención. En Córdoba está mejor la cosa. En Tucumán está empezando la cosa a surgir. Es una tarea que es competencia nuestra. Esto de acá (provincia de Buenos Aires) nos llevó veinte años, así se crearon las primeras patrullas y dependían del comisario del pueblo. ¿Qué hacía el comisario del pueblo? nos mandaba el móvil que no funcionaba, el vigilante manco y tuerto, lo peor que tenían las comisarías lo mandaban a las Patrullas. Seguimos peleando, las mejoramos, la estructuramos de una manera distinta y se creó la Superintendencia».

Sobre el actual Ministro Berni expresó «nos pasó lo mismo con la gestión anterior, con la gestión Vidal. El último Ministro de Seguridad que tuvo la provincia de Buenos Aires que hizo muchísimo por el campo se llamó Alejandro Granados. Con él tuvimos una respuesta total, colaboramos con su gestión. Los móviles que hoy vemos funcionando los compró Granados. Con la gestión de Vidal no tuvimos muchísima relación y las cosas seguían funcionando con el impulso que dejó Granados. Después vino esto, con Berni nada».

Remarcó «nosotros invitamos a todos – en referencia a las autoridades provinciales – al Superintendente le expresé que me sentía mal porque no podía venir a la reunión, ni siquiera el local. Esto va a cambiar».

«Entramos en la era del amiguismo, el Ministro se cansó hablar de la especialidad. La gente participó de esos cursos pero cuando tiene la posibilidad de ascender viene un amigo de otro lado y lo ascienden. Venir alguien de afuera significa que viene alguien que no sabe», expresó Fernández Vieyra.

Aclaró «no sólo se necesita la capacidad de los policía sino también de los fiscales, incluso las entidades colaboramos en la capacitación de los fiscales».

Volvió a elogiar al ex Ministro de Daniel Scioli cuando expresó «Granados fue el único Ministro que nos convocó para ver a quién queríamos de Superintendente».

Fernández Vieyra cerró diciendo que dentro de los delitos rurales «incluyo el abigeato, no porque lo minimice. El delito que causa el temor depredatorio es el delito violento, el delito de caño, el robo calificado, esos son los delitos que tenemos que prevenir. Delitos Rurales son todos los delitos que se cometen en el campo, todo el Código Penal que se cometa en el campo es delito rural. No le resto importancia al abigeato, pero no es el que me causa temor. Hay gente que no quiere vivir en el campo porque tiene miedo»

«El productor agropecuario es un hombre sufriente, que pese a todo sigue trabajando», expresó.