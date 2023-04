Hernán Parra: «no es un interés personal, es el interés del pueblo de Olavarría”

Más de cien personas se reunieron el viernes por la noche con el pre candidato a intendente Hernán Parra, quien estuvo acompañado del senador provincial Eduardo Bali Bucca, y el equipo local que integran Adriana Capuano, Valeria Milia, Einar Iguerategui, German Armaburu y Sergio Milesi.

Hernán Parra aseguró que “voy a dar lo mejor para que el 10 de diciembre lleguemos a la intendencia. Estoy seguro que hay gente que tiene más formación académica que yo, pero también estoy seguro que no tienen la vocación de servicio que tengo yo”, para llevarse los primeros aplausos.

El pre candidato mencionó las recorridas por los barrios, las reuniones con referentes sindicales, de merenderos, de agentes de salud, sociedad rural, empresarios, comerciantes: “La gente dice ´lo que tenemos no me convence y lo que me ofrecen como alternativa no me gusta´. Creo que podemos representarlos con este equipo”.

Parra hizo eje en tres temas centrales: salud, industria y vivienda. Al referirse al primero, recordó el modelo de Helios Eseverri y fue contundente: “no es una frase marquetinera. No podemos permitir que un vecino de Loma Negra se haya muerto porque en la salita no había médico. Eso no va a pasar nunca más”, dijo en medio de aplausos. En relación a la industria, propuso dinamizar el sector a partir de la instalación de nuevas empresas, la apertura y funcionamiento del aeropuerto con vuelos concretos y el trabajo entre minería, turismo, industria y campo. “Todo se puede hacer, hay que tener vocación, idoneidad y pasión”.

Y al retomar el tema de viviendas, dijo que “realmente en Olavarría no se gestiona. Podemos y vamos a hacer todo el esfuerzo para que se puedan entregar lotes y casas. Es un compromiso que asumimos hoy y nos va acompañar en toda la gestión”.

Para finalizar, dirigió un mensaje directo a quienes acompañaron: los invito a ser protagonistas, pero dijo que “ninguno de ustedes vino por un cargo, están acá por un cambio y eso nos hace diferentes. Somos distintos. Merecemos conductores con honestidad, idoneidad y pasión. Y queremos al Estado para servir, no para servirnos. Lo podemos hacer bien”.