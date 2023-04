Hernán Rossi: «la unidad de Juntos por el Cambio está garantizada»

Este viernes, estuvo en Olavarría el dirigente Hernán Rossi que ocupa el cargo de Secretario General de la Convención Nacional de la UCR. Llegó para acompañar al ministro de Desarrollo y Producción de CABA, José Luis Giusti aunque durante una conferencia de prensa también dejó definiciones políticas.

Hernán Rossi habló del escenario electoral y comenzó diciendo, “lo que nosotros entendemos del radicalismo es que el nivel de influencia política y de incidencia política que nuestro partido no es que va a tener un hipotético gobierno de Juntos por el Cambio a partir del 10 de diciembre, sino que ya tiene en las decisiones que la coalición Juntos por el Cambio está tomando, es sideralmente mayor al que tuvo en aquella experiencia del 2015 al 2019 donde efectivamente hicimos un gobierno, hicimos un gobierno que tuvo sus méritos, también tuvo sus errores, no pudimos ganar las elecciones, y creo que Juntos por el Cambio tuvo la gran virtud de poder sostenerse como coalición política desde el llano”.

Agregó siguiendo este análisis: “sostener una coalición política más allá del exitismo de ganar una elección, puede parecer bastante utópico. Nosotros pudimos hacerlo y no sólo que lo hicimos y hoy somos una alternativa concreta para reemplazar al Frente de Todos ante este fracaso estruendoso que el Frente de Todos representa en el Gobierno Nacional”.

Dijo además que en este tiempo la coalición Juntos ha “mejorando” las condiciones como coalición política y aseveró “el principal mérito es de nuestro partido que ha tenido la capacidad de reconstruirse a lo largo del ancho del país. Tenemos candidatos muy importantes en todo el país que están en condiciones de gobernar”.

Convencido de una victoria de Juntos, Rossi no dudó en afirmar que el radicalismo le dará al próximo gobierno, “mayor equilibrio, mayor estabilidad también al futuro gobierno y mayor nivel de amplitud porque si algo tiene el radicalismo es una larga historia en su capacidad de construir consensos, que es lo que también necesita la Argentina en este tiempo que viene”.

Consideró que los problemas actuales, “no se van a poder resolver en el marco de la grieta. Definitivamente vamos a tener que conversar, definitivamente vamos a tener que dialogar y vamos a necesitar un Juntos por el Cambio, fuerte en términos electorales, pero mucho más fuerte todavía en términos de ampliar el consenso de esa base electoral que podamos conseguir en las futuras elecciones. Eso no se podría lograr sin un radicalismo efectivamente reconstruido, reconstituido en toda su capacidad de movilización”.

Hernán Rossi habló de la unidad de Juntos por el Cambio y la posibilidad en este último tiempo de una ruptura entre los distintos socios de la coalición. El dirigente lo negó rotundamente y anunció que el próximo 12 de junio en la Convención Radical se ratificará la pertenencia a la coalición Juntos.

Reconoció, “puede haber matices en relación a que algunos piensen que se podría ampliar un poco más, un poco menos. Pero esos son matices. El núcleo de Juntos por el Cambio, la unidad de Juntos por el Cambio está garantizada y nuestras diferencias en todo caso las vamos a resolver, las vamos a saldar en el marco de las PASO”

Días atrás en Olavarría, Horacio Rodríguez Larreta dijo que en los distritos donde haya un Intendente de Juntos por el Cambio no habrá PASO. De esto habló este viernes Hernán Rossi y sostuvo, “la PASO es una ley a nivel nacional y entiendo que acá en la Provincia de Buenos Aires también tienen las primarias abiertas, obligatorias y simultáneas por ley, por lo cual ni una coalición ni un partido las puede suspender por su propia voluntad. Las PASO existen y allí donde existen son una herramienta muy útil para los partidos”.

Expresó, “distinto lo que los partidos o las coaliciones internamente decidan hacer para ver cómo concurren esas PASO, si efectivamente las utilizan o no las utilizan, pero eso es un tema de debate interno de los partidos o de las coaliciones, se puede decidir que a lo mejor acá en la Provincia de Buenos Aires vayan todos juntos con un solo candidato a gobernador o se puede decidir que van a concurrir con cuantos candidatos creamos posible ir utilizando la herramienta de las PASO, pero las PASO son una ley”.

Rossi cerró su intervención con un mensaje a una sociedad cada vez más desencantada, “lo más importante es defender las instituciones y la democracia y que en todo caso es comprensible el desencanto con una dirigencia determinada, Yo creo que además es así y que es muy importante expresarlo de esta manera. Lo más importante es que la respuesta de todos los desencantados sea concurrir masivamente a votar, masivamente a votar, es decir, que no nos gane nunca jamás el virus de la no participación, como una forma de castigar a una dirigencia con la que no estamos de acuerdo, porque no hemos podido resolver los problemas estructurales de la Argentina”.