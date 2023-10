Hilario Galli: «Es una elección muy pareja, no hay tendencia todavía»

Ph: Captura.

El secretario de Gobierno Municipal y Jefe de la Campaña de Juntos en Olavarría, Hilario Galli habló con la prensa este domingo alrededor de las 20 horas desde la Casa Amarilla.

Hilario Galli dijo que desde temprano se logró cubrir la totalidad de las mesas y de manera puntual se inició la votación.

El secretario de Gobierno Municipal remarcó: «es una elección muy pareja, no hay tendencia todavía. Como yo lo estamos viendo desde las PASO, y lo que vemos a nivel nacional, nos da la pauta que se va a configurar como una elección bastante compleja».

El funcionario municipal desde Casa Amarilla confirmó que el Intendente Ezequiel Galli estaba con su familia y en su casa y se lo esperaba de un momento al otro en la sede partidaria de la calle Vicente López.

«Vamos a tener datos más rápidos respecto a lo de la PASO», dijo.

En respuesta a la publicación de En Línea Noticias, que hablaba de algunas tendencia en base incluso a certificados de fiscales de Juntos, Hilario Galli dijo «hace tan solo media hora que empezaron a llegar algunos certificados por foto, desde algunas escuelas de distintos puntos de la ciudad. Todavía no hay una tendencia clara, me parece que es un poco apresurado. De todas maneras tampoco me parece que falta esperar mucho porque esta elección va a ser bastante más sencilla, el recuento a lo largo de tan solo 4 o 5 días, me parece que va a ser más rápido todo lo que va a ser el recuento».

Agregó, «creo que dentro de una hora próximamente vamos a poder tener una tendencia un poco más clara y ahí sí poder andar de posiciones y de resultados más claros. Me parece que por ahora uno lo que ve es a las distintas fotos, a los distintos certificados».

