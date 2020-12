Hilario Galli y el presupuesto: “En toda la ciudad vamos a tener una realidad distinta a la de este año”

Hilario Galli, Secretario de Gobierno Municipal, brindó este martes una entrevista al periodista Martín Miguel Rodríguez (Lu32) luego de la aprobación – por mayoría – del Presupuesto Municipal 2021. El lunes el Concejo Deliberante con los votos de los bloques de Juntos por el Cambio, UCR y Cuidemos Olavarría votó y ratificó el presupuesto presentado por Ezequiel Galli para el año próximo el mismo asciende a más de 5000 millones de pesos.

El Secretario de Gobierno definió el presupuesto aprobado: “el presupuesto se presenta ahora, pero se confeccionó a lo largo de octubre, septiembre, se estuvo trabajando. No hay que olvidarse que en octubre, cuando presentamos el presupuesto, estábamos transitando el mayor pico de esta pandemia. El 60% de los casos totales que tuvimos los tuvimos en octubre. Yo pensaba si el presupuesto nos define o nos representa totalmente y sinceramente lo vamos a saber el año que viene porque si nosotros hubiéramos tenido que confeccionar el presupuesto en febrero hubiera sido uno, si lo hubiéramos confeccionado en mayo hubiera sido otro y si lo tuviéramos que hacer hoy tal vez sea distinto. Porque a lo largo de este año la situación fue tan cambiante y tan dinámica que nos ha ido cambiando el eje”.

Hilario Galli continuó contextualizando: “venimos de un año en que el Gobierno Nacional, supuestamente, íbamos a tener el pico en mayo, después en junio, después en agosto, después en septiembre y nos fueron todo el tiempo corriendo los ejes porque obviamente nadie sabía nada. De repente después nos dijeron que para diciembre íbamos a estar todos vacunados, después que en diciembre se iban a vacunar nada más que 300 mil y ahora será en enero. El presupuesto, como bien lo dice la palabra, es una presuposición, es lo que uno presupone lo que va a pasar el año que viene. El presupuesto fue lo que uno pensaba que uno podía llegar a pasar en octubre cuando estábamos transitando el mayor pico de esta pandemia”.

Hilario Galli hizo referencia al reclamo de obras, una de las críticas más fuertes que recibió el presupuesto. Reconoció la posibilidad de que haya más obras y dijo: “hay indicadores que nos alentaron un poco, indicadores que para octubre no los teníamos. Empezamos a ver ciertas mejorías en el CUD (Coeficiente Único de Distribución). Las negociaciones en el Presupuesto Provincial también nos alentaron a que el FIM podría ser más grande, a que tal vez la deuda la pasaríamos a pagar más adelante. Nosotros también los planteábamos cuando empezamos a hablar con el Sindicato que no sabíamos que iba a pasar con el CUD”.

Allí el funcionario brindó expresiones técnicas de cómo se define el Coeficiente Único de Distribución y reconoció que los ingresos municipales en Olavarría se dividen un 50% entre los fondos municipales y provinciales.

Hilario Galli expresó: “el presupuesto es cauto, las obras planteadas son las que no se pudieron terminar este año. No se presupuestó nada nuevo no porque no vamos hacer nada nuevo” y aclaró “si la situación mejora y se sostiene y los ingresos mejoran por supuesto las obras se van a hacer para que queremos guardar la plata”.

El Secretario de Gobierno, dentro de su vicio profesional de economista, dijo que él siempre prefiere pensar “en el escenario pesimista”.

El Secretario de Gobierno se refirió a la Ordenanza que afecta parte de los servicios urbanos de las localidades para las localidades: “cuando uno promulga la Ordenanza está obligado a cumplir, obvio que no estaba en el Presupuesto porque la Ordenanza no existía. La Secretaría de Economía comenzó en la afectación y no se podrá usar en gastos corrientes”.

Habló de la movilización vecinal en el Concejo Deliberante y reflexionó: “No me acoto a mirar la gestión solamente en un año, no hay que mirarse de dónde venimos. No tuvimos obras en toda la ciudad no solo en las localidades. Hablar de localidades abandonadas me parece exagerado”. El funcionario repasó las obras hechas en los primeros cuatros años de gestión.

“En este tramo del año empezamos a mejorar las arcas de los Municipios, hasta mitad de año nos entraban la mitad de los ingresos, y ahora estamos poniendo las maquinarias en condiciones”, sostuvo.

Confirmó la llegada de material para realizar mantenimiento de bacheo en las localidades y adelantó que se realizarán obras.

“En toda la ciudad vamos a tener una realidad distinta a la de este año”, expresó Hilario Galli.