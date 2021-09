Homenajearon a olavarrienses fallecidos en pandemia

Fotos y testimonios Claudia Bilbao, Desayuno con Noticias

Como se hizo este sábado en todo el país, este domingo se realizó en Olavarría tras haberse suspendido en la jornada de ayer por razones climáticas.

Se trata de de un homenaje a los fallecidos por Covid-19 que comenzó a las 15 horas en la Plaza del Bicentenario, en inmediaciones del monumento a los caídos en la guerra de Malvinas. Allí un puñado de olaverrienses recordaron a sus familiares fallecidos por la pandemia Covid 19.

En Olavarría, Adriana contó que perdió a su papa por Covid 19 hace tres meses, «tenia 61 años y no estaba vacunado. Cuando dio positivo lo dejaron aislado en la casa, no le hicieron el seguimiento, lo tuvo que llevar mi hermano al hospital. Estuvo 18 días en UTI y le agarró una infección generalizada. No nos pudimos despedir», señaló.

Por otro lado Liliana contó que, perdió a su mamá «un día antes del cumpleaños. Murió sola en su casa, vino la ambulancia y nos dijeron que al otro día vayamos al cementerio. No nos pudimos despedir,» indicó.

Por ultimo Francisco contó que perdió a su esposa: «Me dijeron que era Covid pero yo tendría que estar con ella. Cuando murió no me dejaron entrar a despedirme. Me entregaron el cajón cerrado, no la pude ver. Ella estuvo en terapia y no la pude ver mas. ella estuvo vacunada y no estaba vacunada por la edad.»

