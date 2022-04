Homenajes a los caídos Malvinas: Cristina con Massa y Alberto por su lado

La vicepresidenta se mostrará en el Congreso, junto a Sergio Massa; el jefe del Estado encabezará el acto central en Núñez.

El presidente Alberto Fernández y la vice, Cristina Fernández de Kirchner, no compartirán el acto central para conmemorar el Día del Veterano y de los Caídos de Malvinas, y cada uno de ellos participará de un homenaje a los ex combatientes.

La vicepresidenta se mostrará a las 16, junto al titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en el salón Azul del Senado, para entregarles diplomas de distinción a los excombatientes de Malvinas que trabajan en el Congreso, al cumplirse 40 años del conflicto bélico con el Reino Unido. A la ceremonia asistirán autoridades y legisladores de ambas cámaras.

Por su parte, el jefe del Estado encabezará, a las 12, el acto principal en el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, cuya sede se encuentra en el Espacio Memoria y Derechos Humanos, en el predio de la exESMA, para rendir homenaje a los soldados caídos

Al cumplirse 40 años del inicio del conflicto bélico, habrá vigilias, misas, actos oficiales, una muestra en Tecnópolis y un concierto en el Centro Cultural Kirchner (CCK). Bajo el lema “Malvinas nos une”, el Gobierno nacional realizará una serie de actos en todo el país para recordar los 40 años de la guerra, homenajear a caídos y veteranos, y reafirmar el derecho soberano sobre las islas.

Ayer, el Presidente reiteró el reclamo por la soberanía argentina de las islas Malvinas en una entrevista que concedió a la cadena televisiva de la BBC. Fernández remarcó que las islas fueron usurpadas y que los británicos “no tiene ningún derecho” sobre el territorio. “Yo creo que la razón siempre vence y nosotros tenemos la razón. En algún momento la razón va a predominar. No tenemos ni la fuerza, no tenemos los trasatlánticos, no tenemos la artillería, no tenemos los aviones, no tenemos las armas nucleares que el Reino Unido trajo en aquel entonces a circular por el Atlántico Sur. Pero lo que tenemos es la razón”, sostuvo el primer mandatario. (DIB) FD

