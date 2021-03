Impuesto a la Piedra: Piden cambios “en el método de control de la liquidación y pago”

El 16 de diciembre de 2020, Unidad Popular Olavarría presentó en el Honorable Concejo Deliberante un proyecto para que se destine un tercio (34,33%) del Impuesto a la piedra a las localidades. El proyecto fue aprobado por mayoría en la primera Sesión Ordinaria de 2021, con el voto negativo de Juntos por el Cambio.

El beneficio que se logra con la aprobación alcanzará a Sierras Bayas, Sierra Chica, Loma Negra e Hinojo, entre otras localidades, en proporción a la cantidad de habitantes y/o a la cantidad de material extraído. El objetivo es que se destine a Infraestructura y Salud.

Ese fue el primer paso. Ahora lo que se necesita y se les solicitó a los concejales es que de forma urgente estudien, analicen y traten una reforma a los artículos 95 y 96 de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 para que propongan un cambio en el método de control de la liquidación y pago de los derechos a la extracción de esos recursos no renovables.

Lo que solicitamos desde Unidad Popular es que no se efectúe más en base a una Declaración Jurada confeccionada de acuerdo a los totales que arrojan las planillas diarias de producción, sino que se establezca un sistema de control real más moderno y riguroso contemplando cada gramo de extracción de arena, piedra, cascajo, sal y demás minerales.

Sostenemos que el problema más grande que posee la ciudad de Olavarría es la explotación indiscriminada de los recursos no renovables y la falta real de control sobre esas extracciones.

Si el pago del impuesto se efectúa por medio de una Declaración Jurada que confecciona la misma empresa, ¿quién controla las extracciones de esos recursos no renovables que no se facturan, que no aparecen en las Declaraciones Juradas? ¿No son el Concejo Deliberante junto al Ejecutivo local los encargados de brindar las herramientas suficientes para que a la ciudad no le roben sus recursos? El mirar para otro lado ¿los hace cómplices de estas estafas, atropellos y robos?

El problema que estamos observando desde UP es que no se está planificando una ciudad a futuro, para cuando esos recursos se acaben y estas empresas emprendan el éxodo masivo de nuestro suelo.

El próximo 29 de junio se cumplirán 73 años de la sanción de la primera ordenanza del Impuesto a la Piedra.

Se necesita de manera urgente la posibilidad de crear un Fondo de Urbanización compuesto por el 50% del Impuesto a la Piedra para reanudar y reimpulsar el ambicioso proyecto de urbanización, denominado Plan Lara -autoría del Senador Provincial Oscar Lara de 1948-, para culminar las obras que quedaron pendientes como la pavimentación de caminos rurales, la adquisición de un helicóptero-ambulancia para el Hospital, entre otros.

