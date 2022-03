Incendios: Productores locales lanzaron una importante campaña para ayudar a Corrientes

En busca de brindar una ayuda a los productores de la provincia de Corrientes, cuyas pérdidas económicas y productivas debido a los incendios son tan graves que resultan difíciles de estimar, la Fundación para la Sanidad Ganadera local (FunSaGa) organizó una campaña de aportes añadiendo $ 10.- al arancel por vacunación en la presente campaña de aftosa.

ZonaCampo publicó una entrevista con el presidente de FunSaGa y concejal de la UCR Sebastián Matrella quien contó los detalles de cómo surgió la idea de ayudar, y por qué consideraron que este sistema era el más práctico a fin de que los aportes lleguen de manera rápida y directa. «Desde la fundación buscamos una manera de articular una ayuda a los productores de Corrientes, en principio habíamos visto que en diferentes lugares, entre los que están los grupos de ZonaCampo, que los productores locales querían aportar. Entonces, en la ultima reunión de la comisión hace unos 15 días evaluamos de qué manera podíamos participar», explicó Matrella.

«En su momento se había pensado en comprar rollos y mandarlos, pero eso representaba una complicación grande y muchos costos, entonces se nos ocurrió que sería mucho más simple colaborar sumando $ 10.- al arancel operativo, por animal vacunado con lo cual la ayuda sería directamente proporcional a lo que cada uno tienen, el que tiene menos pondría menos y el que tiene más un poco más», agregó.

Matrella aclaró que el aporte no es obligatorio, sino que la persona que no puede o que no está de acuerdo en esta ayuda puede pedir una nota de crédito y se le devuelven los 10 pesos por animal. «Todo va a estar articulado desde la Fundación directamente con las Sociedades Rurales de la zona para asegurarnos de que la ayuda llegue de manera directa, no se pierda y hacerlo bien transparente. Obviamente va a quedar todo documentado en la Fundación», remarcó.

La idea que inspira a FunSaGa es tener empatía con la situación insostenible por la que están pasando los productores de la provincia de Corrientes, ya que para tomar dimensión la cantidad de hectáreas se quemaron es equivalente a todo el partido de Olavarría.

«Queremos ponernos en el lugar, si nos hubiera pasado a nosotros también quisiéramos que alguien nos diera una mano. Esto no es más que un granito de arena, más que ayudar es para paliar un poco la situación, estamos hablando de $10 por animal vacunado que representan alrededor de 30 gramos de kilo de ternero vivo, o sea que es una ayuda poco significativa. Un productor de 500 animales estaría aportando $ 5.000. A lo que apuntamos es a inspirar también a otras fundaciones, que puedan sumarse a la idea y así multiplicar la ayuda», concluyó.

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp