Incertidumbre y pozos en la calle donde se acomodan los melones

Esta publicación es parte de la edición de este domingo del newsletter Volver a las Fuentes que escriben Alexis Grierson y Josefina Bargas

Algunas definiciones en los frentes para llegar a las PASO: los intendentes en el Pro y una interna bien arriba en Todos. El regreso de Galli con gira por radios, el FIT tiene a Agustín Mestralet, la visita de Alberto Sileoni y la foto con todos, los relatos de la visita de Kicillof a Bolívar.Volver a las Fuentes – por Alexis Grierson y Josefina Bargas

Un regreso con respuestas

El intendente volvió a la gestión ya con la banda de precandidato puesta. Ezequiel Galli estrenó rol con una gira por radios en la que fue hablando del panorama electoral y de la actualidad de gestión con eje en lo sucedido en Desarrollo Social.

No nos vamos a detener mucho en esto porque seguro ya escuchaste o leiste las entrevistas. Micrófono va, micrófono viene los puntos centrales fueron una explicación del lanzamiento de su candidatura por redes al definir un contexto social que “no está para actos políticos”, lo que puede leerse como una marcada de cancha para otros sectores. La reiteración del apoyo para Larreta y Santilli en las precandidaturas de nación y provincia dentro de la interna del Pro, y la bienvenida para José Luis Espert que se incorporó a Juntos. Y la definición de que “el que comete un error se tiene que ir” de la gestión para explicar la salida de Silvana Rosales y avalar la actuación del secretario Diego Robbiani.

El cargo en la subsecretaría estuvo vacante hasta ayer: fue designada Romina Sponer, quien hasta ahora se encargaba del programa de discapacidad. Destacó el trabajo que realizó en el área de Discapacidad y ratificó (aunque ya no había dudas) el cargo y rol de Diego Robbiani en la Secretaría que encabeza el área.

Todo esto con la discusión de qué puede pasar dentro del Pro con la interna. Pareciera que todo comienza a encausarse y los intendentes que ganaron en 2019 (aún con la dura derrota de María Eugenia Vidal a cuestas) tendrían potestad de determinar cómo se desarrollarán las internas en sus distritos.

Galli cumple con los puntos por lo que podría ir solo bajo este preacuerdo realizado dentro de la Mesa Bonaerense. Pero debe tener en cuenta dos variables clave en torno a cómo se desarrollará la interna de Juntos: primero que podría tener potestad dentro del Pro pero pareciera, por ahora, una interna inevitable con una o dos listas del radicalismo. Incluso el propio Galli dijo en su gira por las radios que tanto Belén Vergel como Sebastián Matrella se mueven como precandidatos y los subió, juntos, al ring.

La otra variables es Patricia Bullrich. La que Galli describió como “una gran precandidata” más allá de que trabaja en el proyecto presidencial de Horacio Rodríguez Larreta, pero Bullrich sigue jugando su juego y comenzó a mostrar armados incluso en territorios donde, supuestamente, define el jefe comunal Pro, como lo que pasó en Junín, por citar un ejemplo.

En diálogo con este newsletter, algunas fuentes de la comuna fueron prudentes y señalaron que “aún falta mucho” y que “se respetará lo acordado, si alguien quiere armar por fuera de Intendente en algún distrito donde hubo otra determinación es porque de fondo hay otras intenciones” se señaló.

También se dejó en claro que deja de ser el método de la Y para ser el método de la “V”. ¿Qué quiere decir? Que habría PASO en todos los niveles -incluso en la Séptima- pero no a nivel local. Los jefes comunales Pro se aferran, ahora, a esa opción que pareciera prevalecer más allá de las intenciones de Bullrich.

¿Quién aparece en este juego? Por un lado Andrea Coronel, que se mostró como “bullrichista” días atrás y luego de cerrar en Juntos con el POT, pareciera que puede asomarse como este armado paralelo más allá del acuerdo. No debemos olvidar, de todas maneras, que Coronel y su agrupación vecinal también podrían jugar “por afuera” si es que así lo desearan o incluso acordar con el Intendente y evitar una interna. Todo está por verse.

Si seguimos con ese escenario, el que no aparece es Dalton Jáuregui. ¿Qué hará Cristian Ritondo? Por ahora es un misterio.

Todos para la foto y un corte de cinta

El lunes llegó el director general de escuelas, Alberto Sileoni, para inaugurar la Escuela de Artes Visuales: tres décadas de espera llegaron a su fin en marzo y la comunidad educativa tiene sede propia. Un edificio hermoso atrás de la Escuela Agraria. «Ojalá los chicos a los que les gustan los cuadros se junten con los chicos a los que les gustan los chanchos» fue el deseo de integración del ministro.

Fue un acto de esos en los que llenás el album de figuritas: estaban los principales dirigentes del Frente de Todos, las autoridades educativas y el intendente con su equipo. Y de hecho eran tantos que tuvieron que apretarse para la foto del corte de cinta.

Pero el picante estuvo en los discursos. Hubo distintas definiciones sobre el “trabajo en equipo” y sobre las diferencias políticas entre el director Fabián Iglesias, el intendente y el diputado César Valicenti.

¿El planteo de “dejar las banderas políticas de lado” está reñido con la convivencia democrática? No olvidemos que estos planteos vinieron de la mano de las «discusiones» por la autoría de la obra: la Provincia puso los fondos, el Municipio la ejecutó.

En el acto fue curioso el rol de Federico Aguilera. El funcionario de Minería fue protagonista de las gestiones para conseguir la sede. Sucedieron después de la campaña 2019 donde fue protagonista. Sobre aquellas gestiones y las «decisiones políticas de Axel Kicillof de priorizar la educación» habló el lunes en su discurso. Pero a las puertas de otra campaña, su lugar ya no es el mismo. ¿O fue un adelanto de que sí tendrá una postulación importante? ¡Qué ganas de saber!

Después de allí, el ministro siguió con entrega de notebooks para estudiantes secundarios. Se adelantó que hasta fin de años unos 1200 estudiantes de último año de Olavarría recibirán estos equipos. Habrá actos bastante seguido.

En Artes Visuales y en la Secundaria 16 estuvo Maxi Wesner encabezando los actos. Lo mismo sucedió en la entrega de fondos para la Unión de Clubes y en la difusión de la construcción de las viviendas del barrio de AOMA. Nada de esto está precedido por la palabra “precandidato” antes del nombre, pero ni falta que hace.

Axel Kicillof en el multiverso de Olavarría

El miércoles llegó el gobernador a Bolívar. Encabezó distintas actividades con el intendente Pisano -alineado al massimo- y estuvo el senador Bali Bucca. También hubo presencia olavarriense y suena la música de Marvel.

Es que a partir de aquí empiezan dos relatos paralelos de lo que fue la visita. Por un lado, la versión difundida por el diputado César Valicenti (incluido en la comunicación oficial de la gobernación) donde estuvo al lado del mandatario en la entrega de una ambulancia y lo acompañó en toda la agenda.

La segunda de Hernán Parra y Olavarría al Frente. En esta difusión, Parra y más referentes del sector apoyado por Bali Bucca, posaron con el gobernador y con el ministro de salud, Kreplak. Además, Parra fue formalmente nombrado como “precandidato” a intendente.

Estos relatos no se tocan entre sí y de hecho pueden mirarse de forma independiente. La leyenda dice que no existe ni una imagen de Valicenti y Parra en el mismo lugar, ¡y lo estuvieron! El aún-no-precandidato tiene la interna declarada. Pero no es la única.

La era de la instalación

La semana pasada hablamos de la formación de una “junta promotora” para la postulación de Eduardo Rodríguez desde el massismo y con ello de la incorporación de sectores en su apoyo.

La actividad interna continúa en pos de sumar más avales para el armado de Foro Olavarría. De hecho, según contaron, buscaron a “referencias que en su momento pasaron por la gestión” y ya las tienen.

Para reunir esos apoyos y para hacerlos explícitos, claro, se necesita hablar con muchos vecinos. En el massismo tienen en claro que “el contexto es desfavorable” para este contacto y más para hablar de política. En eso coincide un poco con la lectura de Galli. Aunque el referente del massismo apela a su sostenida relación con los vecinos a través del tiempo para salvar esta distancia.

La tarea que viene a futuro es la instalación de Eduardo Rodríguez. Esta semana, por lo pronto, se adelantó a Volver a las Fuentes que se espera presentar la ampliación de la Junta Promotora que coordinan Gastón Sarachu, Inés Creimer, los ex concejales y referentes de localidades.

El martes habrá reunión y después de ello se conocerán los nuevos avales.

Ojo que no todo es color de rosa: en menuda encrucijada terminó Sergio Massa luego de que Alberto Fernández diga que abre el juego a las PASO (y sin decirlo prácticamente anunció que él buscará la reelección) y en paralelo Wado De Pedro le respondió que haya internas entre dos listas: la de Fernández y la del kirchnerismo (¿encabezada por el propio Ministro del Interior?).

Todo esto deja en un debate a Sergio Massa. Si bien Alberto Fernández podría designarlo como precandidato a Presidente por el ala del gobierno, el propio Massa no ha tenido manifestaciones políticas en correlato con la gestión y ha tratado, por todos los medios, de no salirse de su rol como Ministro de Economía. Su cercanía con Máximo Kirchner -y Cristina- lo dejaría del otro lado de la interna, lo que empieza a complejizar las cosas cuando empezamos a bajar niveles hasta llegar a Olavarría.

Imaginemos esta situación: en caso de haber dos listas dentro del Frente de Todos, y una es encabezada por el Presidente y otra por alguien del kirchnerismo, los caminos empiezan a estrecharse para Eduardo Rodríguez, que podría ver diluirse sus chances mientras Massa “no juegue”.

Lo particular del caso es quién sería el referente de Alberto en Olavarría, dado que Hernán Parra podría cumplir ciertos requisitos (“Bali” Bucca tuvo la bendición del propio Presidente antes de ser candidato a Senador y legislador electo posteriormente) pero se lo escuchó, días atrás, siendo muy crítico de la gestión del gobierno y paradójicamente, muy bien de CFK.

Eduardo Rodríguez, si sigue su línea massista y el massismo dentro del “lado kirchnerista” se quedaría sin lugar porque está claro que allí Maximiliano Wesner tendría todos los boletos para ser el conductor de la locomotora que buscaría ganarle al Presidente una interna.

Lo concreto es que como tantas veces, hasta que no se ordene arriba será difícil ver qué sucede abajo. Sin embargo, esta “pista libre” para que todos salgan a armar hace que algunos no tengan la brújula calibrada, otros tengan asegurado un lugar (será casi imposible que Wesner se quede sin jugar) y otros que a pesar de no tener claridad en las referencias siguen y siguen en búsqueda de llegar a agosto, de mínima.

Todo sin olvidar la coyuntura: la inflación que tiene una previsión de incrementos mensuales del 6% hasta mínimo septiembre, sumado a lo sucedido con el chofer de colectivos asesinado en La Matanza, sumado a la paliza que le dieron al Ministro Berni, sumado al bochornoso mega operativo policial para detener a los que lo agredieron. Tan bochornoso que la propia Cristina Fernández puso el grito en el cielo, ¿no fue un poco mucho?

En un mundo de conspiraciones, no faltan aquellas que creen desde que “tiraron el muerto” hasta una organización en la agresión a Berni, incluso de particulares presencias en la manifestación de choferes tras la muerte de su compañero de trabajo.

De todos modos, y como una incipiente conclusión de los hechos, pareciera que el Ministro de Seguridad de mínima perdió el termómetro de lo que sucede en la calle. Con la inflación y la inseguridad como temas principales, por más “armado” que esté lo sucedido, no deja de ser un reflejo de lo que padecen miles a diarios en toda la Provincia. Y parece un caldo de cultivo para aquellos que militan la antipolítica.

No caben dudas de que la situación se resuelve con política, pero no “a la Berni”. Después el adjetivo “sorpresivo” queda cada vez menos raro en algunos sondeos de intención de voto y el incremento de ciertos dirigentes políticos…

La Izquierda ya está en carrera

Néstor Pitrola anduvo de gira por algunos distritos del centro de la provincia. Es precandidato a gobernador del Partido Obrero en el Frente de Izquierda y presentó a los precandidatos locales: Agustín Mestralet, del Polo Obrero, va por la intendencia, y Yessica Almeida va a encabezar lista para el HCD. Es el primer sector en adelantar una postulación al Concejo.

“Nos planteamos como una alternativa para el conjunto del pueblo explotado” dijo por su lado Mestralet.

Pitrola indicó que hay un debate interno en el FIT para definir “el perfil de la izquierda”. Dijo desconocer si esa disidencia se va a traducir en una PASO –a nivel nacional parece que ya la hay: Solano-Del Pla por el Partido Obrero y Bregman-Del Caño por el PTS– y dejó varios mensajes internos. “El Frente de Izquierda tiene que ser el que canaliza, el que organice el repudio popular a lo que nos está ocurriendo” fue una de las definiciones. “No queremos una izquierda que sea un grupo de presión del kirchnerismo” lanzó el dardo.

A su vez,mostraron que la intención de ir por el voto peronista y a ese público le hablaron en varios pasajes de la conferencia que brindaron. “La clase trabajadora tiene que saltar el cerco del peronismo, no va más” dijo Pitrola.

En tanto, Agustín añadió “acá en Olavarría tenemos ese desafío de promover el salto a la izquierda de todo un sector que obviamente repudia los hechos y el gobierno de Galli, pero que no tiene que ver con buenos ojos una salida por el lado del peronismo, sino que tiene que venirse con la izquierda”. Yessica hizo hincapié en romper la agenda política con las luchas de los sectores más vulnerables, y con ello, la intención de “mostrar una alternativa real y mostrar que todas las otras opciones que hemos tenido y que vamos a tener a nivel local, lo que proponen es seguir profundizando la crisis y seguir profundizando el ajuste”.

A esta presentación para medios le siguió una charla interna en la que, tenemos que decir, hubo bastantes asistentes.

Saludamos a la tarifa que se va

El jueves va a sesionar el Concejo Deliberante. Como ya contamos en la edición anterior, está convocada la sesión especial que pidió el Frente de Todos para tratar las irregularidades en Desarrollo Social.

Pero puede haber más: ¿y si se trata el pedido de aumento de agua de Coopelectric? Y de hecho ya hay más: es que se presentó otro pedido.

Nos tenemos que remontar a septiembre. Coopelectric pidió una suba de la tarifa de agua y cloacas de más de 200% argumentado en que los valores actuales había sido pedidos en 2019 y se votaron en 2021. El Ejecutivo hizo una auditoría y avaló 186% de suba.

Pasaron los meses y no hubo tratamiento en sesión. El miércoles hubo un nuevo movimiento. Argumentado en la inflación anual de alrededor de 100%, Coopelectric presentó un pedido de aumento que esperan que se incorpore al anterior. Sumaron los porcentajes de inflación de los últimos 6 meses y plantearon que esa suba se agregue a los 186 puntos que esperaban que se avale.

El lunes se reunirá la comisión de Legislación donde el tema está en tratamiento. ¿Pasará a sesión? Desde la cooperativa dijeron que le hicieron llegar al Ejecutivo su necesidad de «urgente» tratamiento. El bloque Juntos va a dar el aval, eso está contado. Celeste Arouxet (Ahora Olavarría) adelantó que va a seguir oponiéndose. ¿Qué harán el Frente de Todos y la UCR? Lo hablamos la semana que viene.

Un extracto

Esta publicación es parte de la edición de este domingo del newsletter Volver a las Fuentes que escriben Alexis Grierson y Josefina Bargas quienes cuentan con un sistema de suscripción económica y aportes únicos al que se puede acceder aquí.

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp