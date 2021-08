Información de Voley y Futbol del CAE

VOLEY

Amistosos ante Olimpo de Bahía en el mini. Se desarrolló en el día de hoy una serie de amistosos para nuestros planteles de inferiores con la visita de Olimpo de Bahía Blanca.

En primer lugar se decidió a lo largo del día que cada plantel juegue tres partidos, por lo que al principio comenzaron en la rama femenina las categorías Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18. Al finalizar estos encuentros, fue el turno de la Sub 18 varones.

La actividad para los planteles femeninos tendrá actividad nuevamente este sábado desde las 10 hs. en Pueblo Nuevo con un torneo oficial con la participación de las categorías Sub 13, 14 17 y 18, mientras que el domingo será el turno de la Primera Masculina en su visita ante Racing.

FÚTBOL

Bataraces convocados a prueba en Estudiantes de La Plata. Uriel Rossi, Ian Pineda y Justo Jauregui estuvieron durante este miércoles y jueves pasado entrenando en el predio de Estudiantes de La Plata en City Bell.

Rossi y Pineda 2008 y Jáuregui 2009, fueron observados por los entrenadores de sus categorías. Los jugadores estuvieron alojados en el predio y estuvieron presentes en dos prácticas respectivamente durante esos dos días.

Las buenas noticias para el semillero albinegro son que los jugadores serán convocados a prueba nuevamente dentro de dos meses.

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp