“La bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda la mancha de pecado original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo Salvador del género humano.” (Ineffabilis Deus, Constitución Apostólica del Papa Pio IX sobre el dogma de la Inmaculada Concepción). Esta verdad de fe fue pronunciada en el año 1854, por el Papa Pío IX declarando el dogma de la Inmaculada Concepción que se celebra el 8 de diciembre.

El Papa San Juan Pablo II en relación al plan de Dios dijo: “El hombre mira la apariencia exterior, el Señor mira el corazón” (1 Sm 16,7). Y el corazón de María estaba completamente dispuesto a cumplir la voluntad divina. Es por eso que Ella es el modelo de la anticipación y la esperanza. En su corazón no hay sombra de egoísmo: ella no desea otra cosa para ella que la gloria de Dios y la salvación del hombre. Para ella, el privilegio mismo de ser preservada del pecado original no es un motivo de vanidad sino de total servicio a la misión redentora de su Hijo. María nunca pecó, debido a la forma de redención que se aplicó a María en el momento de su concepción, ella no solo fue protegida del pecado original, sino también del pecado personal”

El catecismo en el número 493 afirma que los padres de la tradición oriental llaman a la Madre de Dios «la Toda Santa» (Panaghia), la celebran «como inmune de toda mancha de pecado y como plasmada y hecha una nueva criatura por el Espíritu Santo».

El papa Francisco, decía en una homilía: “… el ángel la llama «llena de gracia», lo cual significa que la Virgen «está vacía de maldad, sin pecado, Inmaculada». Ante este saludo María -dice el texto- «se conturbó» (Lc 1,29), es decir, «no solo está sorprendida, sino también turbada. Con ese anuncio, dentro de las pobres paredes de una pequeña casa, Dios cambió la historia. También hoy quiere hacer grandes cosas con nosotros en la vida de todos los días: en la familia, en el trabajo, en los ambientes cotidianos. Ahí, más que en los grandes acontecimientos de la historia, ama obrar la gracia de Dios”. (…)“María, la única criatura humana sin pecado de la historia, está con nosotros en la lucha, es nuestra hermana y sobre todo nuestra Madre. Y nosotros, a quienes nos cuesta elegir el bien, podemos confiarnos a ella”.

El recordado papa Benedicto XVI se expresaba: “En tu Inmaculada Concepción resplandece la vocación de los discípulos de Cristo, llamados a ser, con su gracia, santos e inmaculados en el amor (cf. Ef. 1, 4). En ti brilla la dignidad de todo ser humano, que siempre es precioso a los ojos del Creador”.

(*) Abel Galzerano, catequista, consagrado a la Virgen, Banfield.

