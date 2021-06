Inseguridad: «No es lógico que nos empecemos a disparar entre nosotros, es algo preocupante», dijo Galli

El intendente Ezequiel Galli dio una entrevista de casi una hora a ocho estudiantes de la licenciatura de Periodismo de la Facultad de Ciencias Sociales. De manera virtual y en contexto de viaje, respondió durante 56 minutos más de una veintena de preguntas de los alumnos sobre candidaturas y posibles resultados de la elección, la interna local con los radicales, la toma de tierras y la falta de lotes municipales, el mapa de la droga, la discusión con la diputada nacional Liliana Schwindt (Frente de Todos) por las tarifas de gas, la falta de mujeres en la primera línea del Palacio municipal y su preocupación por los casos de defensa por mano propia.

La entrevista forma parte del trabajo final de la materia “Periodismo Político y Económico” del cuarto año de la Licenciatura en Periodismo, a cargo de los licenciados Marcelo Oliván y Karina Gastón. En dicha catedra «durante el cuatrimestre los chicos estuvieron tomando como fuente de consulta los medios locales sugeridos por la cátedra, entre los que estuvo En Línea Noticias y especificamente la columna semanal de Sergio Di Pino», dijo una integrante de la cátedra.

Los entrevistadores –quienes previamente realizaron un relevamiento de agenda a partir de medios y columnas de opinión locales- fueron Luciano D´Angelo, Evangelina Dieguez, Florencia García, Facundo Ottaviano, Luciana Pedernera, Agustín Rúbare, Mauro Salicio y Sol Sraiber. En Línea presenta un fragmento de la entrevista donde el Jefe Comunal habla de distintos aspectos vinculados a la gestión municipal. Para conocer la entrevista de manera integral se puede ingresar la Agencia Comunica

Florencia García: En marzo se retomó la obra de ampliación del Hospital y en consonancia surgieron denuncias vecinales sobre habitaciones deterioradas (del centro asistencial). ¿Cómo se compatibiliza y prioriza una obra macro en el Hospital cuando hay cuestiones micro y elementales que aún quedan por reparar?

Ezequiel Galli: Por eso es que estamos haciendo esta obra de ampliación. Hacía por lo menos 30 años que no se hacía una obra de ampliación del Hospital Municipal “Dr. Héctor M Cura”. Estamos priorizando servicios que hoy están en un lugar que no es acorde. Paralelamente estamos trabajando en la licitación de la segunda parte para remodelar Clínica Médica, deteriorada por el paso de los años. Se trabaja mucho en el mantenimiento pero lógicamente es un Hospital que tiene mucho uso no solamente por los vecinos de Olavarría sino también de la región. Tenemos que trabajar en paralelo en el mantenimiento y en ampliación.

Evangelina Dieguez: El anuncio de la Fase 4 incluyó restricciones importantes como las reuniones sociales/familiares e se invitó a la población a hacer videollamadas para el Día del Padre y evitar el abrazo. Sin embargo, dos días antes, usted fue anfitrión de una importante reunión política. ¿Por qué después de importantes medidas, tomadas incluso antes de las que tomó Provincia y Nación, aceptó ser “la casa” para este encuentro? ¿Eso no perjudica su imagen ante los olavarrienses?

EG: Se mal informó sobre la cantidad de gente que había porque los medios no conocían cuánta gente había. Se habló de 40 personas, no había ni la mitad. Se cumplieron los protocolos. Los salones de eventos están habilitados por decreto municipal y hasta un 30% de su capacidad. Es un salón para 150 personas y con las 20 que habíamos no llegábamos ni siquiera a cubrir ese 30%. Hubo falta de información.

E.D.: ¿No es un poco contradictorio teniendo en cuenta que usted mismo pidió no juntarse para el Día del Padre mientras habilitó esta reunión?

EG: No, porque fue una reunión de trabajo y nosotros somos todos esenciales. Lo que nosotros queríamos evitar con las reuniones del Día del Padre era que se contagie a los adultos mayores que todavía no están en su totalidad vacunados y son los que peor pasan con el Covid. Nosotros permanentemente tenemos reuniones de trabajo, ésta tuvo trascendencia por la importancia política. No me arrepiento porque atiendo diariamente reuniones de trabajo.

Luciano D’Angelo: Se dijeron muchas cosas sobre la disponibilidad de camas y la situación hospitalaria en el momento más crítico de la emergencia sanitaria. Una de las cuestiones que causó mayor polémica fue la denuncia de la doctora Alejandra Capriata (titular de la Asociación de Profesionales de la Salud). ¿Por qué no se presentó en la conferencia de prensa encabezada por el doctor Germán Caputo (secretario de Salud) cuando salió a aclarar esta situación?

EG: No me presenté porque fue algo que quisieron hacer los médicos, me pareció que era el ámbito propicio. Estaba el doctor Caputo junto a todos los jefes de servicio del Hospital aclarando una situación que realmente no era cierta. Se mintió. La doctora Capriata mintió diciendo que se estaba eligiendo a qué pacientes internar y que pacientes no. Nosotros por ahora, porque no sabemos qué puede pasar, gracias a Dios no hemos tenido que trasladar a ningún paciente a otro hospital por falta de camas y nunca se eligió internar a un paciente u otro por falta de disponibilidad de camas. El doctor Caputo y todo el equipo de Salud se sintieron muy dolidos con las declaraciones de la doctora Capriata, quisieron hacer la aclaración y me pareció válido. No era un ámbito en el que yo tenía que estar esa conferencia.

Sol Sraiber: Con respecto a la última Rendición de Cuentas la oposición sostuvo que el superávit no fue un logro municipal sino un ajuste en obras e infraestructura. ¿Cómo se justifica ese superávit teniendo en cuenta que el 2020 fue un año de crisis total debido a la pandemia? Si sobraron 132 millones de pesos, ¿en qué no se invirtieron? ¿Hubo un ajuste, como plantea la oposición, o hubo inversiones privadas en materia de salud?

EG: Siempre la Rendición de Cuentas es criticada, en este caso con poco fundamento porque nunca la persona que hizo la crítica gestionó un municipio. Es lógico que haya una merma en los gastos y no es un ajuste sino suspender obras que estaban en marcha porque no se podía llevar adelante la tarea de la construcción. Hubo gastos por demás en el Presupuesto afectados a salud por una cuestión lógica. No hubo inversiones privadas, sí aportes de privados que fueron donaciones destinadas, por ejemplo, a la puesta en marcha del Laboratorio Municipal, que nos dio una herramienta de gestión de pandemia invaluable. Esos 132 millones no es que sobraron y quedaron para gastar en otra cosa. El Presupuesto si bien se cuenta durante 1 año, los gastos que tiene el Municipio siempre trascienden de un año para el otro. Está lo financiero y lo económico. En lo económico terminamos el año pudiendo pagar sueldos, aguinaldos con muchos menos ingresos de los que teníamos previsto. Con menos ingresos y menos gastos es lógico terminar de esa manera. Somos uno de los pocos municipios que terminamos con superávit en la Provincia y esto más que a un ajuste tiene que ver con una buena administración de los recursos y un buen trabajo de la Secretaría de Hacienda.

Luciana Pedernera: En septiembre de 2020 el Concejo Deliberante votó el proyecto del 50% de descuento de la Tasa de Seguridad e Higiene para contribuyentes de categoría fija. ¿Por qué vetó el proyecto? ¿No le preocupa la situación que atraviesan los comerciantes desde el inicio de la pandemia?

EG: Las cifras de habilitaciones hablan de que hubo menos cierres que aperturas durante este último año y medio. En comercios o nuevos emprendimientos fueron muchas más las altas que las bajas. Olavarría tiene un movimiento económico muy importante que tiene que ver con la minería, el campo, la industria, rubros que no tuvieron tanto impacto por la pandemia. La decisión de vetar fue porque ya habíamos dado herramientas de quita de tasas y de contribuciones que tenían que pagar los sectores que estaban pasando un mal momento. La decisión del Concejo Deliberante es pura y exclusivamente una decisión política, de tratar de desfinanciar en un año complejo desde lo económico para el Municipio. Los beneplácitos por las buenas decisiones que se tomaron en materia económica para los comercios y las industrias que habían pasado un mal momento tampoco aparecieron, me parece que tenía que ver un poco con lo político. Es muy complejo destinar recursos en un año de pandemia y con una merma importantísima en los ingresos y tratar de lograr sostener un sistema de salud que duplicó los gastos. Siempre la prioridad para nosotros fue el sistema sanitario y los recursos para la salud del primer año de pandemia.

Facundo Ottaviano: Otra de las críticas a su gestión ha sido la utilización del Impuesto a la Piedra destinado a gastos generales y no tanto en obras públicas o en infraestructura para la ciudad. El concejal Martín Lastape (unibloque UCR) presentó un proyecto para que el 30% de lo recaudado del derecho de explotación de cantera vaya a obras en las localidades. ¿Qué opina del proyecto y de las críticas que se le hacen?

EG: A las críticas uno está acostumbrado y es otro caso del concejal Lastape. Nunca gestionó la Municipalidad y desde el Concejo es fácil destinar recursos a lugares donde no están. A veces hay que hacer equilibrio. Hemos trabajado fuertemente en obras que no se ven con esa tasa pero no se mencionan, como cloacas, agua, obras importantes para la ciudad. Los recursos no son siempre iguales, los destinos no son siempre los mismos. Cuando se hace un Presupuesto está presuponiendo en qué va a gastar los recursos; pero el día a día te va llevando a tener que destinar recursos para otras cuestiones. El 2020 era un año para hacer un montón de obras, trabajar un montón sobre cuestiones que tenían que ver con las localidades y en marzo nos encontramos con esa imposibilidad. Algunas las estamos haciendo ahora, sin saber que también íbamos a tener un impacto de pandemia. Sabíamos que el primer semestre de este año iba a ser complejo pero no sabíamos qué tanto. La utilización del Impuesto a la Piedra tiene usos diversos. También se utilizó para cubrir los sobregastos de salud que tuvimos el año pasado.

FG: Con respecto a la aprobación de “Olavarría Zona Fría”, la diputada nacional Liliana Schwindt (Frente de Todos) lo criticó por relativizar el descuento a la tarifa de gas para nuestra región.

EG: Schwindt interpretó mis declaraciones como quiso. Estoy muy contento con ese descuento que se hace a millones de argentinos por el frío que tienen nuestras ciudades. Yo expresé que tenemos que seguir trabajando para que la Olavarría sea considerada como la Patagonia porque tenemos el mismo rango climático y de temperatura que tienen ciudades de la Patagonia. Estamos trabajando y hemos hecho presentaciones judiciales para que Olavarría tenga la misma tarifa que la Patagonia. Por eso dije que celebraba la decisión que se había tomado pero tenemos que seguir trabajando. Esto es un parche y lo que nosotros queremos buscar es una solución definitiva.

FG: ¿Cambiemos no tuvo un rumbo diferente en la gestión de Macri y Aranguren como Ministro de energía?

EG: Claramente hubo una gestión diferente, son modelos de país diferente. Celebro que durante la presidencia de Macri el barco que traía gas del exterior a la Patagonia en Bahía Blanca se había ido porque se hicieron inversiones importantes para poder tener recursos energéticos, tener gas y exportar a Chile después de tantos años y no tener que comprárselo al exterior en dólares con un costo millonario. El rumbo de la Secretaría de Energía que tuvo el ingeniero Macri fue dejar de subsidiar. Cada peso que se subsidia en una tarifa energética es un peso menos que tiene el Estado, es un mayor déficit que tiene el Estado Nacional. Se hicieron obras como la de Azul con el Parque Eólico Los Teros, el más grande del país y se hicieron parques eólicos en todo el país, parques solares. Se trabajó mucho para tener eficiencia energética y tratar de subsidiar las tarifas. Es clarísimo el subsidio sale de algún lado, hay que pagarlo no es que la empresa deja de percibir, se las subsidia y listo. Las empresas dejan de hacer inversiones, van a volver los cortes de energía en las grandes ciudades como Buenos Aires por falta de obra de mantenimiento de ampliación. Tiene que ver con un modelo de país, uno subsidiando la tarifa, sacando de las arcas del Estado y el otro es generando energías nuevas, energías renovables tratando de cumplir con las leyes que estamos lejos de cumplir y que el país tenga eficiencia energética sin comprarle a otro país energía para calentar los hogares de los argentinos o para la industria.



SS: En el tema vivienda y el caso Lourdes, dijo que la solución no es darle un terreno a las familias porque si no consecuentemente iba a tener otras 14 tomas en la ciudad. ¿Por qué cree qué personas tienen que llegar a caer en una situación de ilegalidad como es una toma? ¿Qué otros barrios pueden recurrir a una toma?

EG: La solución no es esa; tenemos que trabajar en la solución de fondo en la problemática habitacional. La toma es un delito. Los terrenos son municipales. No coincido con la opinión del Papa Francisco en que el derecho a la propiedad privada sea secundario. El derecho a la propiedad es un derecho adquirido y cada uno puede hacer con su tierra lo que le plazca y vuelvo al modelo de país. Un país donde se respete la propiedad privada es el país donde quiero que vivan mis hijos. La solución no es cometer delitos, hacer tomas o hacer lo que a uno parezca porque tiene un problema habitacional. Tenemos que solucionar el problema de demanda habitacional, es una obligación que tenemos todos los dirigentes políticos. Este año hemos licitado las primeras 40 viviendas con un programa municipal, con inversión municipal y vendiéndole la vivienda a cada uno de los vecinos que pueda pagar ese precio. Después tenemos otro problema que es la vivienda social porque hay familias que, si bien uno le puede dar un terreno, no tienen la posibilidad desde lo económico de comprar los materiales y construir su vivienda. Ahí tiene que estar el Estado tratando de buscar esa solución más profunda y más estructural, no emparchando. El problema habitacional es enorme.

FG: También dijo que había un partido fomentando esta situación ¿A cuál se refiere?

EG: A un espacio político. No voy a dar nombres, cada uno sabe y al que le quepa el sayo que se lo ponga. Hay espacios políticos que están fomentando estas cuestiones, no solamente en Olavarría sino en otros municipios que en su gran mayoría tienen intendentes de Juntos por el Cambio. La cuestión, cuando se convierte en política, es más grave porque uno respetó el derecho al reclamo siempre en el marco de la legalidad pero cuando se comete un delito y es empujado o apoyado por un espacio político se complejiza aún más. Son espacios políticos que consideran que la propiedad privada es un delito, ahí vuelvo a lo mismo la concepción de lo que es la propiedad privada y tener, como pasó en Guernica, en un terreno privado, miles de familias intentando quedarse con algo que no es de ellos, y una familia que se vio violentada y que vio violar su privacidad y su derecho a la propiedad.

LD: Cuidemos Olavarría presentó un proyecto para crear un Banco de Tierras ¿Hay un plan de desarrollo urbanístico y hay terrenos disponibles para edificar en Olavarría? ¿Y hacia donde se debe expandir la ciudad?

EG: Existe un plan de desarrollo. Hoy no existe gran cantidad de propiedades del Municipio pero lo poco que tenemos lo estamos desarrollando. Hace poco se aprobó una ordenanza para ventas de lotes en Colonia Hinojo; estamos trabajando en una ordenanza que tiene que convalidar la Provincia para que nuevos loteos se puedan desarrollar y esos nuevos loteos por la plusvalía nos van a brindar terrenos al Municipio porque un porcentaje de eso es para la Municipalidad, para que los vecinos puedan construir o para hacer barrios. Olavarría crece básicamente hacia el Sur, para el lado de Villa Aurora. El barrio Pikelado está con mucho crecimiento, es un barrio que pudimos finalizar; cuando asumo estaba la obra paralizada y pudimos terminar esas 120 viviendas. Alrededor de ese barrio se está construyendo mucho, hemos hecho obras de infraestructura, porque cuando hay un loteo hay un nuevo barrio y hay que llevar electricidad, agua, gas, calles, desagües y todo lo que tiene que ver con obras públicas para poder mejorar la calidad de vida de esa gente.

Agustín Rubare: Con respecto a su intervención en la conferencia de prensa de un caso policial y no político donde (tras un importante operativo donde secuestraron 7 kilos de cocaína) usted fue uno de los principales protagonistas, fue criticado por el abogado (del imputado en la causa) Sergio Roldan: dijo que no entendió su presencia ahí, ya que se trataba de un hecho meramente policial y no tal político?

EG: La Justicia necesitaba un lugar para hacer la conferencia de prensa porque era de noche, ya el hecho judicial y policial estaba convalidado, se había llegado a la detención y puse a disposición el Municipio para hacer una conferencia de prensa con la distancia necesaria. Me invitaron a sentarme a la mesa y no pude más que expresar mi agrado por el accionar de la Justicia y la Policía. En 24 horas terminaron de descular un caso importante, con una cantidad de droga importantísima, la mayor en la historia de la ciudad por lo que dice la Justicia. Obviamente que uno quiere acompañar y celebrar el accionar de la Justicia y Policía que tantas veces se ve de una manera manchado, tratando de volver a lograr que estas instituciones generen confianza en la ciudadanía. El abogado tiene que defender a tiene su cliente y tendrá su opinión. Era una noticia importante para la ciudad y como Intendente quise acompañar a quienes hicieron tremendo trabajo.

Mauro Salicio: En cuanto a la situación local y las drogas. ¿Cuáles son los barrios o sectores más críticos de la ciudad en esta problemática? ¿Qué acciones está implementando el Municipio para afrontar esta situación?

EG: Hay un sector más complejo en cuanto a lo que es el mapa de calor del delito, que es el sector norte de la ciudad, en Alberdi de Colón a Trabajadores. Barrios con mayor problemática de droga pero la verdad es que la droga no respeta barreras, límites geográficos, barreras sociales y económicas. La droga es una problemática que ya cruza a todos los rangos etarios y sociales; no tiene que ver con un barrio en particular. Como Municipio lo que hemos hecho siempre es concientizar a la población, trabajar sobre las adicciones desde la secretaría de Salud y el aporte económico que hacemos a la Policía en el caso de recursos que ponemos permanentemente como es combustible, arreglo de patrulleros, horas Cores para los policías que patrullan en el área de Control Urbano con vehículos municipales pero no tenemos jurisdicción como Municipio sobre la temática del delito de la droga; sí sobre la concientización y educación donde hacemos campañas y trabajamos desde la Secretaría de Salud para lograr que la adicción no sea un tema tabú, sino que sea un tema donde todos tenemos que hablar para ponerlo sobre la mesa y buscarle soluciones a esas problemáticas.

AR: Desde hace más de un mes se vienen dando situaciones donde vecinos y comerciantes son asaltados, reaccionando con una persecución de los ladrones que terminan con un atropello o disparos al aire con el fin de asustarlos. ¿Qué se está haciendo desde el Municipio para que haya una mejor seguridad en la ciudad y estos hechos no vuelvan a suceder? ¿Le preocupa como Intendente? ¿Qué mensaje tiene para los vecinos que están armados y piensan en defenderse? ¿Puede responderse a un delito con otro delito peor?

EG: En realidad, no coincido con la primera parte de la pregunta. No vienen sucediendo hechos hace un mes de vecinos que se tirotearon con delincuentes. Fueron dos hechos aislados: Uno fue en el patio de una vivienda donde hubo una irrupción en una propiedad privada y esta persona tenía un arma a mano y había una situación de mucha violencia y el vecino reaccionó de esa manera. Y la otra fue un caso de un comerciante que todos lo conocemos, donde reaccionó de esa forma y obviamente ahí está el accionar de la Justicia y la Policía. Muchos vecinos están en contra de la detención del comerciante. Hay un cierto hartazgo de los hechos de inseguridad de la población que es entendible pero no es lógico que nos empecemos a disparar entre nosotros, que es algo preocupante. Como Intendente me preocupa este tipo de situaciones. Y lo que hace el Municipio es disponer de recursos para que haya mayor patrullaje, mayor presencia policial en la calle y que la Policía pueda trabajar de la mejor manera para evitar este tipo de situaciones. Obviamente que cuando es en un ámbito privado es muy difícil pero cuando es en la vía pública se intervino rápidamente desde el Centro de Monitoreo para detener a esta persona que había cometido un delito.

FO: El cupo laboral trans es ley y a nivel municipal está normatizado. ¿Tienen pensado que quienes se presenten a los puestos de trabajo tengan un perfil determinado o una formación específica? ¿Qué puestos se les dará/piensan dar/ piensan destinar a la comunidad trans?

EG: Depende. El número total del trabajadores municipales es de 2600 personas; algunos contratados, otros son a destajo. De un día para el otro no se va cubrir ese cupo, hay formas para cubrir ese cupo, existen requisitos. No es que porque se haya aprobado hay que salir a contratar gente para el cupo trans. Lo mismo pasa con la ley de Discapacidad, de la que nadie habla y que tenemos un montón de gente discapacitada en el Municipio y cubriendo tareas muy importantes, así que es un proceso largo, es un camino que hay que empezar a andar y trabajar en conjunto desde el área de Políticas de Género que se está trabajando y que he creado yo como intendente y tiene un abordaje multisectorial, no solamente en el ámbito de la violencia, estamos trabajando también sobre la masculinidad, sobre la ley de cupos, hay un montón de temas que están sobre la mesa y que se están trabajando desde la dirección.