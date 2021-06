Internas en JxC: “María Eugenia va a tomar una decisión autónoma»

Elisa Carrio se refirió a la posibilidad de que la exgobernadora de la Provincia sea candidata en CABA

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, aseguró que podría ser candidata a diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires pero solo si va en primer lugar, al tiempo que pareció respaldar al eventualidad de que María Eugenia Vidal lo haga en CABA, al pedir que dejen a la exgobernadora decidir “sin presiones” su futuro político.

“María Eugenia va a tomar una decisión autónoma, tiene un liderazgo nacional indiscutible, su decisión va a ser tomada con total autonomía, acompañada por todos nosotros”, dijo Carrió. Esa definición pareció apuntar al expresidente Mauricio Macri, que le había pedido a la exgobernadora encabezar una lista bonaerense.

La gran agenda en materia de avance de igualdad de derechos entre mujeres y hombres es, justamente, acompañar a las mujeres líderes en sus decisiones sin presión alguna”, enfatizó en ese plano Carrió.

En paralelo, la titular de la CC apuntó a Patricia Bullrich, que ya lanzó una precandidatura a diputada por la CABA que podría llevarla a enfrentar en una interna a Vidal. “Hablo con Patricia y tengo una relación muy franca con ella; fue parte de la Coalición Cívica. Tenemos una relación de total sinceridad. Hemos estado juntas, luego se fue, pero nunca cortamos la relación. Patricia no puede especular conmigo porque la conozco mucho. Le conozco todas las caras”, dijo Carrió.

Carrió, además, no se bajó de la pelea por una propia candidatura: “De ser candidata voy a serlo en la Provincia y en primer lugar. Ya no estoy para el sacrificio. Ya he pasado muchas elecciones, he perdido y he ganado”. (DIB)

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp