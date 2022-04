Intoxicación en un boliche: «Hacer una denuncia policial es entrar en un mundo que no te voy a negar me da miedo»

La protagonista del hecho sucedido el jueves en un bar de Pueblo Nuevo habló con Radio Olavarría. El Fiscal Lucas Moyano, titular de la UFI N° 19, inició una investigación de oficio.

Captura: Radio Olavarría

El domingo por la noche En Línea Noticias publicó un caso de intoxicación en un boliche del barrio Pueblo Nuevo que según relató la damnificada sucedió en la madrugada del jueves santos. El caso comenzó a viralizarse en las redes sociales y después tomó mayor trascendencia dada la publicación de este medio, el primero en hacerse eco.

Ahora se sabe que por orden del Fiscal Lucas Moyano, a cargo de la UFI N° 19, se inició una investigación de oficio en la que están trabajando agentes de la Sub Delegación Departamental de Investigaciones de Olavarría.

Mientras tanto la joven que tuvo que ser internada debido a la intoxicación habló con Luis Occhi, en Radio Olavarría.

Durante la nota ahondó sobre lo que ya había publicado en su cuenta de Instagram.

Tatiana es olavarriense y diseñadora de indumentaria desde hace nueve años está radicada en Buenos Aires y con motivo del fin de semana largo llegó a Olavarría para compartir tiempo con amigos y familia.

Sobre lo sucedido el jueves dijo, «en el momento en que me pasó yo no podía ni controlar mi cuerpo, estaban mis amigas ahí que vieron todo y vieron como estaba». Agregó, «justo hacía dos semanas atrás una amiga había mandado una publicación de otra chica que le había pasado lo mismo en un bar».

Contó como sucedió, «llegue al bar 1.30-1.45 con mis amigas, entramos y lo primero que hacemos es ir a la barra. Nos pedimos todas un trago, el chico que armó los tragos nos dio todo junto. Ahí me pedí un gin-tonic y me lo tomé todo. Al segundo trago, voy a otra barra, y me pido el mismo trago. Yo le siento un sabor muy raro, lo tomo de nuevo y lo dejo».

«Me siento drogada, literalmente le dije así a una amiga», contó Tatiana sobre sus dichos a una de sus amigas y agregó que además le faltaba el aire y le temblaban las piernas.

Contó que un «patovica» fue quien vio la situación.

Tatiana dijo que «no podía contener su cuerpo» aunque sabía dónde y con quién estaba.

Agregó que más adelante junto con algunas de sus amigas fue traslada al hospital donde fue ingresada «en silla de ruedas» y manifestó «Estuve internada con suero hasta las 6.30 de la mañana».

Expresó, «estuve pensando todo el fin de semana en esto, le está pasando a mujeres esto. Me quedé muy sorprendida por los mensajes de chicas que le ha sucedido lo mismo: igual o peor que a mí. No es joda, me queda la cosa emocional de que lo cuenta y se me cierra la garganta porque la saque barata».

Consultada sobre una posible denuncia penal reconoció que no lo hizo pese que a su entorno se lo recomendó. «Hacer una denuncia policial es entrar en un mundo que no te voy a negar me da miedo», le dijo a Luis Occhi.

Dijo Tatiana sobre el bar, «yo no soy amiga de los dueños, pero nos conocemos. Me llamó uno de los dueños y lo que hablamos queda entre nosotros» y sobre la publicaciones expresó, «fue por nosotras, por mujer y porque esto pasa todos los días. Yo no me podía ir a dormir con eso, con ese cargo de conciencia».

«Sigo impactada», resumió casi sobre el final de la entrevista.

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp