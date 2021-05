Javier Lovera: “Estamos trabajando con la comunidad deportiva en el mensaje de que lo importante es salvar vidas”

En diálogo con Radio Zonica, el Subsecretario de Deportes bonaerense expresó que “en este contexto, lo importante es que tenemos que cumplir los protocolos y parámetros que planteó el Gobierno provincial. Tenemos que cuidarnos mucho, las mutaciones del virus nos pueden llevar a situaciones más complejas. La comunidad deportiva tiene que estar articulada y respetar los protocolos. Si hay que cerrar porque la situación sanitaria lo indica, tenemos que hacerlo porque lo importante es salvar vidas”.

“Si bien el deporte puede prevenir muchas enfermedades, también puede generar algún tipo de descontrol. Venimos trabajando intensamente para que la comunidad deportiva comprenda que el problema no es el deporte sino los hábitos relacionados alrededor de la actividad. A veces la discusión se focaliza por ejemplo en si una persona que corre en el medio del campo puede generar contagios. Claramente no es el caso. Pero tenemos que comprender que el movimiento y la aglomeración de gente provoca que la tasa de contagio se acelere. Es matemático y estadístico”, remarcó.

“Cuando asumimos había sectores de movimientos anti cuarentena en determinados deportes: los recibimos y nos reunimos con todas las federaciones. Todos empezaron a entender la lógica en la que planteamos los parámetros de trabajo que es la de instalar la conciencia social del cuidado. Si no nos cuidamos, esto seguramente va a terminar mal. El mandato del presidente y del gobernador es trabajar articulados para cuidar a la población”, señaló Lovera.

El funcionario provincial agregó que “asumimos el año pasado en plena pandemia. En ese momento no había actividades deportivas habilitadas y los pocos intentos de reaperturas fallaban por la mala implementación de los protocolos como fue el ejemplo del running en Ciudad de Buenos Aires. Una de nuestras primeras medidas fue la creación de un área que no existía en la provincia de Buenos Aires que es el Comité Asesor en Ciencias del Deporte (CACD) que trabajó en el retorno de las actividades deportivas con Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Salud. A los diez días de asumir, logramos la reapertura deportiva en Fase 5, luego trabajamos fuertemente el retorno de las actividades en Fase 4 y la apertura de clubes e instituciones deportivas para que tengan un sustento. Creemos en el valor importante que tiene el deporte como medio de prevención para todas las enfermedades. Hay casos en los que el deporte puede ser un vector de la enfermedad por los traslados al lugar, porque hay actividades que no se realizan con tapabocas y porque hay deportes que se practican en lugares cerrados. Hay un montón de variables que pueden generar el contagio”.

Consultado por la situación del fútbol argentino, y el debate que se planteó a nivel comunicacional al comparar la suspensión de las clases presenciales con la continuidad de esta actividad deportiva, Lovera consideró que “hay una dicotomía entre futbol y educación que no tiene ningún sentido real. Hoy las ligas de fútbol del interior y el fútbol en general está suspendido. Hay algunos que intentan mezclar las cosas. El fútbol profesional dentro del contexto global es muy limitado en el movimiento de gente. Ellos tienen los recursos económicos para la implementación de los protocolos que el resto no tiene: hisopados, hoteles, traslados, etc. Cada evento tiene protocolos que solo puede afrontar el deporte profesional”.

En esta línea, advirtió que “en la medida que esos protocolos se relajen y no se cumplan, seguramente se empiecen a suspender las actividades”. Sobre la próxima Copa América que se organizará en nuestro país en junio próximo, señaló que “sirve para movilizar a la sociedad y a la economía. En la medida que no sea contraproducente para la situación sanitaria, creo que se debería hacer”.

Por otro lado, el Subsecretario de Deportes reflexionó acerca del proceso de vacunación para las y los deportistas que participarán de los próximos Juegos Olímpicos que se realizarán en Japón y en los que la provincia de Buenos Aires tendrá varios representantes. “Existe una disputa entre sectores políticos en relación a la cantidad de población vacunada, que hoy se acerca al 20 % en comparación a Japón que recién tiene un 1% y está pronto a organizar los Juegos Olímpicos. La realidad es que los plazos para una doble vacunación, quizás cuando se decidan a realizarla, ya no les alcancen. Lo mismo sucede con las y los deportistas de Argentina. Tendría que haber sido una línea de acción general y universal para todos y todas. Estos van a ser los Juegos Olímpicos más desiguales de la historia. Hay un puñado de países que por su poder geopolítico vacunaron a su población y otros que no tienen una sola vacuna, y van a tener que competir entre ellos. Insisto en que serán unos Juegos muy desiguales y mucho tiene que ver la política internacional en eso”.

Este año, la Subsecretaría de Deportes organizará por trigésimo año consecutivo los Juegos Bonaerenses. En ese marco, Lovera explicó que “dada la complejidad de la pandemia y su prolongación en el tiempo, hemos organizado una edición bastante innovadora que empieza con la virtualidad y finaliza con la presencialidad”.

“Con todos los cambios institucionales que tuvimos en el país, y las situaciones complejas que nos tocó atravesar, Juegos Bonaerenses 30 años es un evento para celebrar y rescatar el rol de esta política de Estado en relación al deporte. Es el evento más importante del país que se ha organizado ininterrumpidamente durante 30 años en la provincia de Buenos Aires. Lamentablemente la pandemia nos está marcando el camino en muchos eventos y políticas públicas por la realidad que conlleva. En ese proceso estamos buscando alternativas”.

Por último, Lovera opinó sobre la situación que le tocó atravesar al plantel de fútbol de Independiente de Avellaneda, varado en Brasil luego de una situación irregular en los hisopados que le realizaron al plantel al ingresar al vecino país para disputar un encuentro de Copa Sudamericana. “Es lamentable. Es la realidad que nos toca en este contexto de pandemia en el que tuvimos que presenciar muchas situaciones complejas. Es lamentable que los atletas hayan tenido que estar en esa situación”.