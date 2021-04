Jorge Macri a Emilio Monzó: “No es parte de Juntos por el Cambio en la provincia”

Mientras el ex Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó avanza en un armado territorial en la Provincia de Buenos Aires dentro de Juntos por el Cambio, el Intendente de Vicente López salió cruzarlo. En una reciente nota al Diario La Nación Jorge Macri afirmó “no es parte de Juntos por el Cambio en la provincia”.

Al mismo tiempo le dijo a Monzó “hay sumas que restán”.

Jorge Macri, referente del Grupo Dorrego que también integra Ezequiel Galli, sostuvo: “Monzó no es parte de Juntos por el Cambio en la provincia. Él rompió el bloque. Sé que trabaja para Horacio, pero no está en el espacio político. No lo veo trabajando hoy en el marco de nuestro espacio. ¿Lo viste en alguna reunión con los referentes de la provincia?”

A todo esto agregó: “Para mí, hay sumas que restan. Hay que pensar seriamente si tiene que integrar nuestro espacio alguien que ya fue parte de la fuerza y rompió el bloque después de que perdimos la elección en 2019. Eso lo tiene que explicar él”.

En la última semana en la Séptima Sección electoral comenzó a tomar fuerza el armado de Emilio Monzó. Fue luego de una reunión en la localidad de Saladillo en la que se dejaron ver ex funcionarios del Intendente Ezequiel Galli. Junto al Diputado García de Luca se mostraron el periodista y empresario mediático Emilio Moriones (ex Subsecretario de Prensa de Galli); Jorge Larreche (ex Jefe de Gabinete) y el médico Juan Zyla quien también fue parte de la administración local.