Juan Grabois al gobierno «Es obvio que esto no da para más”

Ph: Archivo

Fuente: La Nación.

“Con una sola firma pueden borrar la indigencia”, aseguró uno de los dirigentes que tomó el micrófono en el camión con parlantes a bordo que avanzaba por la avenida Mitre, en Avellaneda. Lo seguía un grupo de manifestantes lookeados con cascos amarillos, portando carteles que decían “es el momento de usarla” y sostenían una lapicera gigante con la inscripción “Salario Básico Universal”. Ese mensaje directo a Alberto Fernández, lo repetiría Juan Grabois desde el mismo camión que, minutos más tarde, funcionó como escenario. “¿Para qué te pusimos ahí? Para que haya menos pobreza, no para que haya más. Es matemática hermano. Y si no te gusta el salario universal, inventa otra cosa, trae una propuesta mejor”, gritó efusivo el dirigente social debajo del Puente Pueyrredón .

El líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) encabezó una jornada de lucha -la primera que realiza a nivel nacional desde que empezó el actual Gobierno- con más de 50 concentraciones y cortes en rutas de todo el país. “Es muy fácil Alberto, es muy sencillo el reclamo. Alberto, que por lo menos no estemos debajo de la línea de indigencia. Mira a lo que llegamos, a pedirte que no haya extrema pobreza. Si no hay para que salgamos de la pobreza, por lo menos que no haya indigentes”, empezó Grabois y siguió: “Es una cosa tan elemental que yo no entiendo porque no se dan cuenta que no es política la puta madre. Es obvio que esto no da para más”.

En ese mismo tono, cerró: “No nos salgas a decir que hay que calmar a los mercados, vení y calmanos a nosotros porque hay algunos gauchos acá que estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para que no siga habiendo este hambre en la Argentina”.

