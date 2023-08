Juan Grabois: “Massa es un mentiroso»

“Me gusta la simplicidad, que no es lo mismo que vivir sin comer, no he hecho votos de pobreza pero me gusta, que el lujo es vulgaridad lo tengo muy presente”, explicó el dirigente, que acotó la famosa cita -readaptada por el intérprete- que acuñó Jorge Luis Borges en 1981.

Pero, la polémica comenzó cuando la influencer Mai Pistiner le preguntó por su vínculo con el dinero y cómo administra su economía familiar. “¿Cuánto gastás por mes?”, a lo que Grabois respondió: “Ponele que, entre todos, 200 mil pesos, somos cinco”.

Luego de sus insólitas declaraciones, Grabois volvió a la carga y criticó duramente a Malena Galmarini. Esta semana, la funcionaria de AYSA y esposa de su princiapl contrincante, dijo que votar a Grabois es tirar el voto.

Al respecto, Grabois fue categórico: “Me parece un poco antidemocrático y que tácticamente es un error. Lo que me dolió de Malena es que diga que los cartoneros no son trabajadores. Así que, si te soy franco, me dolió mucho eso que lo otro, que me parece una tontera propia de una interna”.

“Hay una idea de que Massa tiene que ser el candidato más votado para tener chances electorales. Y qué sé yo. Para darte un ejemplo, Jorge Capitanich fue el candidato más votado en las elecciones de Chaco, pero perdió porque los votos juntados de la alianza opositora fueron más.

Y luego agregó: “Si hacemos una buena elección, tenemos una gran capacidad de condicionar a Massa”.

No obstante, el momento más tenso de la entrevista brindada recientemente por el militante a TN, llegó cuando se le preguntó por qué comparte espacio con gente a la que critica.

“Lo que pasa es que tenemos una cultura polarizada donde no se ven los matices que hay dentro de cada polo de la contradicción. La formación es heterogénea. Como dice Ortega Gasset, es el hombre y sus circunstancias. No es lo mismo Sergio Massa o cualquier persona dentro de una coalición de derecha que dentro de una coalición donde hay una capacidad de condicionamiento muy fuerte. Es decir, nosotros, si hacemos una buena elección, tenemos una gran capacidad de condicionamiento del programa y las políticas de Massa”.

A Massa se le permite ser candidato porque tiene un apoyo importante de cierto establishment político, económico y porque es un candidato relativamente competitivo. A algunos personajes de la política les preocupa más conservar privilegios antes que cambiar la Argentina. El que se corrió de su posición de centroderecha a posiciones más nacionales y populares fue Massa, no nosotros”.