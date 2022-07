Juan Ignacio Agapito : «Ese día había tomado bastante no recuerdo nada de nada»

El joven que recibió una golpiza en Fomento declaró en la causa judicial. Fue una declaración breve aunque con algunos puntos para el análisis. ¿Qué más dijo? ¿Qué recuerda? ¿Cómo reconstruyó los hechos? .

Juan Ignacio Agapito, el joven que recibió una feroz golpiza en el boliche Fomento, declaró en la sede de la UFI N° 7 de Olavarría donde tramita la causa judicial que tiene un detenido y al joven reponiéndose de las heridas sufridas.

La declaración de Agapito era una de las piezas que faltaban en la instrucción penal preparatoria y se pudo concretar tras una considerable mejoría en el cuadro de salud del joven que pasó de Terapia Intensiva a una internación domiciliaria.

Agapito inició su declaración afirmando que entró a Fomento entre las 00 y las 00.30 de la madrugada en la que recibió el ataque.

Los detalles.

Durante el desarrollo de su declaración y tras una primera pregunta del Instructor Judicial, Juan Ignacio Agapito declaró.

El primer intento de reconstrucción: «sé que luego me sacaron del lugar y recibí los golpes y eso lo sé porque lo vi en el video que circula pero no porque me lo acuerde porque ese día había tomado bastante no recuerdo nada de nada es como si tuviese la mente en blanco desde que entré a Fomento, pero para mí seguro debe ser por el golpe y por las operaciones y eso. Porque he ido a Fomento en otras oportunidades y también he tomado mucho y me acuerdo los detalles».

Agregó, «mi familia me dijo que el médico les contó que por lo cercano de lo que me pasó puedo tener como flashes y confundirme mezclando el tiempo o tener baches donde directamente no me acuerdo de nada».

La declaración fue en ese momento donde culminó. La misma fue refrendada por el Instructor Judicial a cargo de tomarla y por el propio Juan Ignacio.

Por estas horas el doctor Christián Urlezaga, Fiscal de la causa, debe reunir los elementos necesarios y suficientes para sostener la acusación contra el hombre que se desempeñaba como seguridad y hoy está detenido.

